Atlas Air prende in consegna un nuovo Boeing 777 Freighter, il terzo che opererà per MSC Air Cargo

Atlas Air, Inc., una filiale di Atlas Air Worldwide Holdings, Inc., ha annunciato di aver preso in consegna un Boeing 777 Freighter, che opererà per conto del suo cliente MSC Mediterranean Shipping Company SA, come parte di un long-term ACMI (aircraft, crew, maintenance, insurance) agreement precedentemente annunciato.

Questo è il terzo dei quattro Boeing 777 Freighter che Atlas Air opererà per MSC, che integrerà il servizio settimanale esistente e aggiungerà una rotta aggiuntiva da Hong Kong (HKG) a Dallas/Fort Worth (DFW). La consegna del quarto aereo è prevista entro la fine dell’anno.

“La consegna di questo nuovo 777 Freighter è un momento di orgoglio per Atlas e una testimonianza della nostra partnership strategica a lungo termine con MSC”, ha affermato Richard Broekman, Chief Commercial Officer and Head of Sustainability, Atlas Air Worldwide. “Siamo orgogliosi di supportare la continua espansione della MSC air cargo solution fornendo ulteriore velocità, flessibilità e affidabilità alla loro rete esistente. Attendiamo con impazienza che questo terzo 777 Freighter entri in servizio per MSC e daremo il benvenuto all’arrivo del quarto entro la fine dell’anno”.

“Quest’ultima 777 Freighter delivery rappresenta un’aggiunta strategica alla nostra flotta MSC Air Cargo, consentendoci di affrontare le richieste in continua evoluzione del mercato e rafforzando il nostro impegno nel migliorare le connessioni commerciali per i nostri clienti. Siamo guidati dall’innovazione e impegnati a tenere il passo con la trasformazione digitale, offrendo al contempo air freight services di alta qualità in tutto il mondo”, ha affermato Jannie Davel, Senior Vice President, Air Cargo, MSC.

“MSC è entrata nell’air cargo industry con il twin-engine freighter più capace e con il range più elevato, noto per la sua elevata affidabilità, efficienza nei consumi e minori costi operativi e di manutenzione. Il 777 Freighter ha un’autonomia di 4.970 miglia nautiche (9.200 km) e un maximum structural payload di 235.900 libbre (107 tonnellate). Il 777 Freighter soddisfa inoltre i quota count standards per la massima accessibilità a noise sensitive airports in tutto il mondo”, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa MSC – Photo Credits: The Boeing Company – Atlas Air – MSC)