Bel Air Aviation diventa il primo cliente per il GE Aerospace CT7 Software Upgrade

Bel Air Aviation è la prima a firmare una lettera di intenti per un software update appositamente studiato per il motore CT7-2E1 di GE Aerospace. In qualità di fleet leader per l’AW189/CT7-2E1, l’innovativa Version 6.0 dell’Electronic Engine Control Unit (EECU) software upgrade sarà installata su tutta l’attuale flotta Leonardo AW189 di Bel Air con motori CT7-2E1.

“Siamo entusiasti di continuare a supportare i motori CT7 di Bel Air attraverso l’integrazione del transformative Version 6.0 software update per l’AW189”, afferma Elissa Lee, executive director, commercial rotorcraft programs at GE Aerospace. “Essere i primi ad abbracciare questa nuova iterazione del software consolida ulteriormente l’impegno di Bel Air a rimanere all’avanguardia dei progressi tecnologici nel settore”.

“L’EECU Version 6.0 software upgrade – che richiede circa 30 minuti per l’installazione ed è programmato a discrezione del cliente – viene offerto per gli oltre 230 motori CT7-2E1 attualmente in servizio. L’aggiornamento introduce una nuova serie di vantaggi volti a ottimizzare le prestazioni e la prontezza alla missione.

Questi includono:

Longevity of Components: il software prolunga la vita dei componenti, aumentando il time on wing e riducendo la manutenzione da parte dell’operatore.

Reduced Aircraft on Ground (AOG) Disruptions: i Tailored Time Limited Dispatch (TLD) algorithms riducono gli AOG dovuti a fault lights.

Reduced Pilot Workload: il nuovo Prognostic Diagnostic Based Management (PDBM) del software consente l’automated power assurance check (PAC) in cockpit, consentendo real time calculations, reduced engine-to-engine PAC variation, riduzione dei landing issues relativi a soft or unlevel ground.

La Denmark-based Bel Air Aviation è specializzata in voli verso offshore oil and gas and offshore wind turbine sites. Con oltre 7.000 ore di volo sul primo elicottero AW189 al mondo, Bel Air è leader mondiale in AW189 flight hours. L’azienda utilizza anche i GE Aerospace TrueChoice Flight Hour services, un piano di manutenzione dei motori che aiuta gli operatori a ottimizzare i costi di proprietà dell’intero ciclo di vita dei motori”, afferma GE Aerospace.

“L’industria degli elicotteri si è evoluta in modo significativo negli ultimi dieci anni. Noi di Bel Air non potremmo essere più soddisfatti del nostro rapporto di lunga data con GE Aerospace. Apprezziamo molto che GE si stia muovendo al passo con i tempi, non da ultimo nell’ottimizzazione delle performance degli aeromobili, nel minor consumo di carburante e quindi nella riduzione delle emissioni di CO2, aree essenziali per noi per continuare il nostro movimento verso voli più ecologici e operazioni più sostenibili”, ha affermato Susanne Hessellund, managing director and founder of Bel Air Aviation.

“La -2E1 version della famiglia CT7 di grande successo è progettata ponendo particolare attenzione al basso consumo di carburante, ai bassi costi operativi, con tecnologie avanzate per garantire che l’aeromobile soddisfi i requisiti dei clienti in termini di long-range, high-speed and Category A performance. Il motore sfrutta oltre 100 milioni di ore di volo di esperienza della T700/CT7 engine family, incorporando uno state-of-the-art Full Authority Digital Control (FADEC) e materiali avanzati”, conclude GE Aerospace.

