Loft Dynamics continua a rivoluzionare il Pilot Training, svelando il primo Garmin Glass Cockpit VR a European Rotors 2023

Loft Dynamics, leader in virtual reality (VR) flight simulation training devices (FSTD) per piloti di tutto il mondo, ha fatto debuttare il suo Garmin glass cockpit VR flight training device a European Rotors 2023. I visitatori hanno avuto l’opportunità di testare per la prima volta il glass cockpit Airbus H125 in un simulatore realistico.

“Mentre i glass cockpits guadagnano importanza e popolarità, è importante adattarsi e continuare a fornire ai piloti un’esperienza di addestramento al volo altamente realistica, pratica e inestimabile”, ha spiegato Fabi Riesen, fondatore e CEO di Loft Dynamics. “Il nostro VR glass cockpit VR replica esattamente l’Airbus H125 cockpit, migliorando la situational awareness in un modo mai visto prima. Sfuma il confine tra in-flight helicopter training e simulator-based training, al punto che è quasi impossibile distinguerli”.

“L’ultimo VR flight training device di Loft Dynamics condivide le caratteristiche del suo predecessore Airbus H125 e ora include un glass cockpit con Garmin avionics suite. Un full replica cockpit consente agli utenti di utilizzare l’avionica Garmin, inclusi i GTN™ 650 GPS and G500H TXi primary flight display con haptic feedback, utilizzando i touch screen e le manopole. Inoltre, il virtual tablet integrato, utilizzato per checklist reading and navigation chart usage, è stato migliorato con l’app ForeFlight originale, per visualizzare la posizione corrente dell’aeromobile e la rotta del volo. Questo miglioramento garantisce simulation flights più sicuri, più facili e più efficienti. Tutte queste funzionalità sfruttano la VR technology di Loft Dynamics, fornendo una vista 3D a 360 gradi per controllare con precisione l’elicottero vicino al suolo. La highly dynamic six-degrees-of-freedom motion platform consente ai piloti di sentire i movimenti dell’elicottero e il realistico contatto con il suolo dei pattini. Questa soluzione di formazione ha un design compatto che è 10 volte più piccolo dei tradizionali simulatori full-motion.

Il glass cockpit VR training device dell’azienda può essere utilizzato per condurre complete skill tests and proficiency checks, eseguire operator proficiency checks, ricevere training credits per type ratings, incluse normal and abnormal procedures, addestrare al volo notturno e inoltre eseguire l’addestramento al volo strumentale. Il simulatore, dotato del nuovo glass cockpit, può già essere ordinato e dovrebbe ricevere la qualificazione EASA nel 2024″, afferma Loft Dynamics.

“L’add-on module per l’Airbus H125 training device fornisce agli aspiranti piloti external sling load operation skills in un turbine helicopter in modo sicuro ed efficiente in termini di costi. Comprende vari scenari con diverse opzioni, lunghezze di fune e configurazioni di carico. Ciò consente di esercitarsi nell’operazione di carico con l’imbracatura utilizzando la mirror and vertical reference technique. Il simulatore offre una formazione economicamente vantaggiosa, preparando i piloti a gestire in modo efficiente missioni complesse nel mondo reale.

Loft Dynamics ha raggiunto traguardi significativi nell’ultimo anno, tra cui la partnership con la FAA e l’espansione in Nord America. Ora, l’azienda si sta preparando per un anno ancora più incisivo. La roadmap prevede l’avanzamento delle approvazioni normative con le altre autorità aeronautiche. Verranno aperti demo centers internazionali, a partire dalla California come mercato più immediato, per consentire ai piloti di sperimentare in prima persona il realismo del simulatore. L’Airbus H145 VR simulator consentirà ai piloti di eseguire, tra gli altri, training, proficiency checks e ricevere crediti, in varie operazioni. Inoltre, la tecnologia può essere adattata per simulare qualsiasi velivolo ad ala rotante o fissa ed eVTOL”, prosegue Loft Dynamics.

Melchior Kaag, Head of Training and Flight operation services at Airbus Helicopters, elogia gli ultimi sviluppi: “Cerchiamo sempre di migliorare le soluzioni di formazione che offriamo ai nostri clienti, tenendo conto del loro feedback ai fini del miglioramento continuo. La competenza del pilota e dell’equipaggio di volo è importante. direttamente collegato alla sicurezza. Contribuire attivamente all’ultimo aggiornamento di Loft Dynamics del simulatore H125 VR, che integra il Garmin cockpit, nonché allo sviluppo di un simulatore H145 VR, è pienamente in linea con questo obiettivo e consentirà ad Airbus Helicopters di supportare ancora più operatori”.

Per ulteriori informazioni sulle ultime tecnologie di Loft Dynamics, visitare www.loftdynamics.com.

(Ufficio Stampa Loft Dynamics – Photo Credits: Loft Dynamics)