Cartabianca Publishing presenta “CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna” di Michael Collins

Cartabianca Publishing presenta la sua nuova iniziativa editoriale: “CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna”, di Michael Collins.

“Dopo 5 anni di estenuanti trattative editoriali e di lavoro certosino, il nostro progetto più ambizioso – pubblicare in italiano uno dei più bei libri mai scritti da un astronauta – è finalmente una realtà. Da oggi è infatti disponibile l’edizione italiana di “Carrying the Fire”, l’autobiografia di Michael Collins, indimenticato pilota di Gemini 10 ma soprattutto della storica missione Apollo 11 che ha permesso all’umanità di giungere per la prima volta sulla Luna.

Al nostro fianco per tutto il tempo abbiamo avuto l’amico Paolo Attivissimo, grande professionista oltre che partner di questo ambizioso progetto editoriale, che personalmente consideriamo lo standard della letteratura aerospaziale italiana”, afferma Cartabianca Publishing.

“Nel luglio 1969, Michael Collins pilota il modulo di comando dell’Apollo 11, consentendo ai compagni di viaggio Neil Armstrong e Buzz Aldrin di calpestare per la prima volta la superficie di un altro corpo celeste; un evento definito ‘la più grande avventura dell’umanità’.

In questo appassionante libro di memorie, Collins racconta – in modo personale e ‘senza filtri’ – il dramma, la bellezza e persino l’umorismo di quell’epica missione. Ma ripercorre anche la sua carriera professionale, dalle prime esperienze di volo nell’Aeronautica Militare alle vicende come pilota collaudatore, fino al coinvolgimento nel progetto Gemini e alla sua prima passeggiata spaziale con la Gemini 10, prologo alla successiva missione lunare che lo ha consegnato alla Storia.

Dotato di un raro talento come scrittore e di un animo definito riflessivo e poetico dai suoi colleghi astronauti, Michael Collins riesce a descrivere le proprie esperienze in modo più vivido e coinvolgente di chiunque altro abbia volato nello spazio.

Mai troppo tecnica, sempre schietta e sincera, la sua narrazione è caratterizzata da momenti di introspezione che ci permettono di condividere episodi indimenticabili, come quando si trovò a contemplare in solitaria l’intero genere umano, raccolto sulla Terra e sulla Luna osservate attraverso gli oblò della sua navicella Columbia.

Questa appassionante autobiografia non è una semplice cronaca delle missioni aeree e spaziali di Collins, ma una fondamentale ed emblematica testimonianza di un’epoca in cui lo slancio verso lo spazio ha davvero rappresentato ‘un grande balzo per l’umanità’“, prosegue la presentazione di Cartabianca Publishing.

“Da oggi “Carrying the Fire” è disponibile in italiano sia in versione cartacea che in digitale e siamo lieti di avere finalmente esaudito il desiderio di Samantha Cristoforetti (Secondo me Carrying the Fire […] è la migliore autobiografia di un astronauta! Sarebbe magnifico renderla finalmente disponibile in italiano). Un grazie di cuore anche all’amico Piero Bianucci, che ha scritto una splendida postfazione e a tutti coloro che ci hanno permesso non solo di far decollare questo progetto, ma soprattutto di portare i preziosi pensieri e ricordi di Michael Collins nella costellazione per noi più importante: quella degli appassionati di astronautica di lingua italiana”, conclude Cartabianca Publishing.

Scheda bibliografica:

Titolo: CARRYING THE FIRE – Il mio viaggio verso la Luna

Autore: Michael Collins

Editore: Prima edizione Cartabianca 30 novembre 2023

Genere: Biografie e autobiografie / Scienza e tecnologia / Tecnologia e ingegneria / Aeronautica e astronautica

Prezzi: € 11,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – € 25,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/carrying-the-fire/

ISBN cartaceo: 9788888805535

ISBN digitale: 9788888805528

(Redazione Md80.it)