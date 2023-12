News Brevi – 02.12.2023

L’AERONAUTICA MILITARE SUPPORTA L’INIZIATIVA BENEFICA “IN FARMACIA PER I BAMBINI” – Anche quest’anno l’Aeronautica Militare ha partecipato, dal 17 al 24 novembre, all’iniziativa “In Farmacia per i Bambini”, evento organizzato dalla fondazione Francesca Rava – N.P.H. Italia Onlus, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia, dedicato alla sensibilizzazione dei diritti dei bambini e alla raccolta di farmaci e prodotti baby-care per i minori in povertà sanitaria. L’11^ edizione de “In Farmacia per i Bambini” è stata presentata lo scorso 15 novembre dalla Fondazione Rava, attraverso una conferenza stampa presso la Sala Stampa del Comune di Milano a cui ha partecipato anche il Comando 1^ Regione Aerea dell’Aeronautica Militare, in rappresentanza di tutta la Forza Armata che è sempre in prima linea nel fornire il proprio supporto alle attività benefiche organizzate sia sul territorio nazionale che all’estero. L’Aeronautica Militare ha supportato concretamente l’iniziativa benefica in oltre 2600 farmacie in tutta Italia: una grande azione di volontariato e di solidarietà attraverso la quale la Forza Armata vuole dimostrare, ancora una volta, la sua vicinanza a tutta la comunità nazionale, ancor di più quando la beneficenza è rivolta ai nostri piccoli, ovvero al nostro futuro. L’Aeronautica Militare, che da cento anni opera con passione e dedizione anche su temi di carattere socio-sanitario a beneficio della collettività, è costantemente impegnata in diverse attività benefiche a favore dei meno fortunati, in collaborazione con altre Organizzazioni locali, nazionali e internazionali. Un esempio concreto del continuo impegno nel sociale della Forza Armata è l’iniziativa benefica “Un dono dal cielo per AIRC”, promossa in collaborazione con l’Associazione Nazionale Arma Aeronautica in occasione delle celebrazioni per il Centenario della Forza Armata, grazie alla quale sarà finanziato l’acquisto di sofisticate apparecchiature tecnologiche necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro, a favore dell’Istituto Fondazione di Oncologia Molecolare (IFOM) di AIRC (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIRBUS: JETTISONABLE FRAME SULL’H160 – Airbus informa: “Dopo diversi ammaramenti, in particolare nel Mare del Nord, Airbus Helicopters ha deciso di rendere l’evacuazione della cabina ancora più efficace per migliorare ulteriormente la sopravvivenza in caso di incidente durante le missioni marittime. L’H160 introduce un nuovo standard per le uscite di emergenza. Il jettisonable frame consente un’evacuazione più rapida rispetto ai finestrini standard: i test precedenti alla certificazione di questo sistema hanno dimostrato che in caso di ammaraggio o ribaltamento dell’aeromobile, qualsiasi occupante poteva espellere in sicurezza il finestrino in sei secondi, quattro secondi in meno rispetto ai finestrini convenzionali. Il sistema è stato inoltre progettato per essere semplice ed estremamente intuitivo da utilizzare”. “Gli occupanti non devono pensarci due volte prima di avviare l’evacuazione. Questo aspetto può essere essenziale in una situazione di emergenza in cui il normale funzionamento del cervello può essere interrotto”, spiega Louis Duroch, human factors expert at mission equipment department. “Questo dispositivo è stato oggetto di un’importante campagna di test nel 2017. Per riprodurre le condizioni il più vicino possibile a quelle reali, è stato personalizzato un simulatore per assomigliare a una cabina H160, ed è stato utilizzato per effettuare l’evacuazione subacquea di una cabina capovolta, con gli occupanti della cabina legati ai loro sedili in acqua, a testa in giù. Migliorare la sopravvivenza è uno degli obiettivi principali della politica di sicurezza aerea di Airbus Helicopters, che mira a evitare deaths or serious injuries in survivable accidents entro il 2028. I 12.000 elicotteri Airbus in servizio in tutto il mondo potrebbero dover sorvolare un’area marittima durante le loro missioni. Si stima che tra il 5 e il 7% di questa flotta sia strettamente adibita a missioni di sorvolo marittimo”, conclude Airbus.

AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO: IL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA MALTESE IN VISITA AL CENTRO DI ECCELLENZA APR – Si è svolta nelle scorse settimane la visita del Brigadier General Clinton J. O’Neill Commander of Armed Forces of Malta al Centro d’Eccellenza APR (CDE-APR), ubicato ad Amendola sul sedime del 32° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’autorità è stata ricevuta dal Capo di Stato Maggiore della Squadra Aerea Generale di Divisione Aerea Andrea Argieri e dal Colonnello Antonio Vivolo, Comandante del 32° Stormo, che hanno accompagnato l’ospite presso il CDE-APR dove sono stati accolti dal Direttore del Centro, Colonnello Giuseppe Urbano. L’attività ha avuto inizio con un briefing di presentazione, nel quale sono state illustrate la missione, la struttura e i compiti del Centro. Il Direttore ha sottolineato l’importanza della rapida evoluzione tecnologica dello specifico segmento in campo industriale ed i possibili impieghi operativi futuri. Sono stati inoltre illustrati i vari sistemi di simulazione in dotazione ed è stato mostrato il laboratorio tecnologico utilizzato per le attività di ricerca e sviluppo su aeromobili a pilotaggio remoto con peso inferiore a 20 kg (classe Mini/micro). All’evento ha partecipato anche il Comandante del 28° Gruppo Volo APR, effettuando un briefing relativo alla missione del Gruppo. Ente dell’Aeronautica Militare a connotazione interforze posto alle dipendenze del 3° Reparto dello Stato Maggiore Aeronautica, il Centro di Eccellenza di Amendola è il polo di riferimento unico in ambito interforze per la materia APR. Composto da esperti del settore, esso estende le proprie attività dall’addestramento basico per il pilotaggio di sistemi APR in servizio e l’impiego dei loro sensori, allo sviluppo del comparto attraverso il supporto alla sperimentazione di nuovi sistemi, lo sviluppo di procedure e la validazione di concetti connessi al loro impiego, assicurando così standardizzazione formativa e procedurale a garanzia della massima interoperabilità sia a livello interforze che inter-agenzia. Il 32° Stormo è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all’efficienza operativa dei sistemi d’arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all’addestramento del personale e al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle Superiori Autorità (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CYBER SECURITY: IL REPARTO SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE PER IL SECURITY OPERATIONS CENTER DELL’AERONAUTICA MILITARE – Lunedì 27 novembre 2023, alla presenza del Comandante della 3ª Divisione del Comando Logistico, Generale di Brigata Vincenzo Falzarano, il Reparto Sistemi Informativi Automatizzati (Re.S.I.A.) ha ricevuto la Certificazione ISO27001:2017 sul Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni (SGSI) attivo presso il sedime rendendo, di fatto, l’Aeronautica Militare la prima fra le Forze Armate a raggiungere tutti i requisiti necessari per ottenere la certificazione nell’ambito del progetto voluto dallo Stato Maggiore Difesa secondo l’iniziativa dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Le attività di audit, condotte dalla CSQA Certificazioni s.r.l., società certificatrice autorizzata da Accredia, hanno avuto lo scopo di valutare i processi informativi primari e secondari all’interno del perimetro del Security Operations Center e del Computer Emergency Response Team, coinvolgendo molteplici aspetti di Cyber Sicurezza, quali la risposta ad incidenti informatici e a data breach, il processo di analisi della minaccia e gli strumenti tecnici di gestione dell’infrastruttura. Il processo di certificazione conclusosi rientra nell’ambito degli interventi di potenziamento e miglioramento delle capacità cyber per la Pubblica Amministrazione voluto dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per il raggiungimento delle milestone prefissate all’interno del PNRR. Il Re.S.I.A. opera alle dipendenze della 3ª Divisione del Comando Logistico, con la mission di progettare, realizzare e mantenere in esercizio i servizi e i sistemi per l’automazione delle aree funzionali, nonché di promuovere l’innovazione attraverso la ricerca e la sperimentazione di nuove tecnologie nel settore IT. Il Reparto, principale hub informatico dell’AM, riveste un ruolo chiave nel costante processo di trasformazione digitale, garantendo al contempo la cornice di Cyber Security alle infrastrutture informatiche dell’Aeronautica Militare (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VOLARE SENZA BARRIERE: ENAC PER LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ 2023 – Enac informa: “Impegno costante dell’Enac per garantire l’inclusione e il diritto ai viaggi aerei per tutte le persone, senza lasciare indietro nessuno: in occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità 2023, celebrata il 3 dicembre di ogni anno, l’Enac ribadisce il diritto al volo senza barriere. Varie le attività Enac a favore della tutela dei passeggeri che necessitano assistenza per disabilità o mobilità ridotta, e per migliorare l’esperienza e la qualità del viaggio. Oltre agli aspetti di regolamentazione del settore e al ruolo istituzionale previsto dai regolamenti comunitari, si ricordano alcune delle attività: tavolo tecnico permanente sulle disabilità per un confronto continuo con tutto il settore sui temi dell’inclusione e dei PRM; progetto autismo per permettere alle persone autistiche di familiarizzare con il mondo aeroportuale prima di intraprendere un viaggio aereo; iniziativa OneClickAway realizzata con International Air Transport Association IATA e con le compagnie aeree italiane, ITA Airways, Air Dolomiti e Neos per semplificare l’accesso alle informazioni dalla homepage dei siti dei vettori. L’obiettivo dell’Enac è quello di contribuire a creare una mobilità rispettosa delle esigenze di tutti i passeggeri, nessuno escluso”.

RYANAIR LANCIA IL PROGRAMMA ESTIVO 2024 PER IL REGNO UNITO CON OLTRE 37 MILIONI DI POSTI – Ryanair ha lanciato oggi il suo programma per l’estate 2024, con oltre 37 milioni di posti per i passeggeri del Regno Unito quest’estate. Il responsabile delle comunicazioni di Ryanair, Jade Kirwan, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare il nostro programma estivo 2024 con oltre 37 milioni di posti disponibili per i nostri clienti del Regno Unito in una serie di destinazioni”.

SIKORSKY CONSEGNA IL PRIMO REPLACEMENT MH-60T AIRFRAME ALLA U.S. COAST GUARD – Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha consegnato il primo di 45 replacement MH-60T Jayhawk helicopter airframes alla U.S. Coast Guard, lanciando un programma decennale per estendere la vita utile della flotta esistente di MH-60T della Guardia Costiera e continuare a svolgere missioni salvavita negli anni ’40. Il primo elicottero MH-60T a ricevere la nuova cellula, composta da nose, cabin and aft transition structures combinate in un unico assieme, sarà ricostruito presso il Coast Guard Aviation Logistics Center (ALC) a Elizabeth City, North Carolina, a partire da dicembre 2023. Negli ultimi 33 anni, l’ALC ha mantenuto e riparato la flotta di elicotteri Jayhawk fino al limite massimo di vita operativa della cellula di 20.000 ore di volo. “Ci congratuliamo con Coast Guard ALC per l’enorme lavoro svolto per mantenere operativa la flotta Jayhawk per decenni”, ha affermato il presidente di Sikorsky, Paul Lemmo. “Allo stesso modo, applaudiamo gli equipaggi della Guardia Costiera, il cui coraggio e abilità nel pilotare questi robusti velivoli in condizioni estreme su terra, laghi e mare hanno salvato migliaia di vite”. “L’MH-60T è una parte importante dell’esecuzione di molte missioni della Guardia costiera, tra cui ricerca e salvataggio, e il nostro programma di estensione della durata di servizio è vitale per mantenere questa capacità”, ha affermato il Rear Adm. Michael Campbell, Coast Guard Director of Acquisition Programs and Program Executive Officer. “La consegna di questo primo airframe di nuova produzione da parte di Sikorsky è un passo importante in questo sforzo”. Dopo più di 30 anni di attività, la flotta di 45 elicotteri MH-60T si sta avvicinando al limite di vita utile di 20.000 ore di volo, con una media per aeromobile di 16.000 ore. Per prolungare la vita utile di questi velivoli, Coast Guard ALC rimuoverà tutti i dynamic (moving) components, digital cockpit, mission systems and engines, quindi ricostruirà ciascun velivolo attorno a un airframe completamente nuovo. Sikorsky ha un contratto da 374 milioni di dollari per la consegna di tutti i 45 velivoli MH-60T alla Coast Guard ALC fino al 2027, al ritmo di 12 all’anno. Il 31 ottobre 2023 la Guardia Costiera ha autorizzato Sikorsky ad avviare la produzione a pieno ritmo con il quarto airframe.

CHINA AIRLINES SIGLA UN SERVICES AGREEMENT CON GE PER LA 747-400F FLEET – GE Aerospace ha annunciato un TrueChoice™ services agreement con China Airlines per supportare la loro flotta di aerei Boeing 747-400F con motori CF6. Nell’ambito dell’accordo di servizio a lungo termine, China Airlines ritorna alla soluzione OEM di GE per high-pressure compressor airfoils. GE gestirà la riparazione e la sostituzione di questi componenti del motore CF6-80C durante le shop visits. “Siamo onorati che China Airlines abbia riposto la sua fiducia in noi per fornire soluzioni OEM per la loro flotta di motori CF6”, ha affermato Russell Stokes, President and CEO, Commercial Engines and Services for GE Aerospace. “Il nostro obiettivo è continuare a fornire soluzioni competitive ed economicamente vantaggiose per supportare i nostri clienti, in questo caso, sfruttando oltre 475 milioni di ore di volo di esperienza con i nostri motori CF6 per migliorare il prodotto e prolungare il time on wing”. China Airlines, una delle principali compagnie aeree con base a Taiwan, è cliente di GE Aerospace dal 1999, quando acquistò per la prima volta 13 aerei Boeing 747-400F con motori GE CF6-80C2. La compagnia attualmente opera una flotta di 83 aerei, inclusi 14 747-400F equipaggiati con motori GE CF6-80C. China Airlines afferma: “Il motore CF6-80C2 svolge un ruolo importante nelle nostre operazioni. Questo agreement for services ci consente di garantire il rispetto dei migliori standard di performance e affidabilità per servire i nostri clienti”. “La TrueChoice services suite consente a GE di soddisfare qualsiasi esigenza e priorità operativa con un’impareggiabile gamma di servizi e materiali. Che si tratti di un operatore, di un lessor o di un MRO, i clienti possono essere certi di offerte che realizzano il massimo valore durante l’intero ciclo di vita dell’asset”, conclude GE Aerospace.

BRITISH AIRWAYS LANCIA LA SUA BRITISH ORIGINAL CHRISTMAS CELEBRATION – British Airways informa: “British Airways celebra le festività natalizie nel miglior modo di sempre. Dal momento in cui i clienti mettono piede negli aeroporti di Londra Heathrow, Gatwick e City, noteranno le sale decorate con festive check-in screens, decorazioni natalizie e musica stagionale. I clienti che viaggiano nelle lounge della compagnia aerea possono assaporare menu natalizi personalizzati, biscotti, pan di zenzero e vin brulè, oltre a immergersi in uno speciale profumo festivo con cannella e spezie festive. La compagnia aerea ha collaborato con l’Hotel Chocolat per offrire ai clienti una cioccolata calda invernale nella sua Concorde Lounge o un festoso cocktail con crema al cioccolato nella sua First Lounge. La compagnia aerea ha inoltre incaricato un artista British Original di creare un paese delle meraviglie invernale per i clienti sulla passerella tra le main lounges del Terminal 5 di Heathrow. Sarà creata dal vivo nei primi due giorni di dicembre affinché i clienti possano guardarla. Mentre i clienti British Airways salgono a bordo durante il periodo festivo, noteranno la musica natalizia prima di sedersi sui sedili decorati con copri poggiatesta festivi appositamente progettati, caratterizzati dal design natalizio personalizzato della compagnia aerea. A tutti i clienti verranno inoltre consegnati cioccolatini al momento della partenza dal volo. Portando i festeggiamenti a 35.000 piedi di altezza, i clienti che viaggiano sui voli a lungo raggio della compagnia aerea possono assaporare le tradizionali cene natalizie servite su vassoi a tema festivo. La compagnia aerea prevede di servire l’incredibile cifra di 380.000 cene di Natale. I clienti di British Airways possono inoltre usufruire di oltre 1.500 ore di intrattenimento in volo, che includono più di 20 classici film natalizi e 50 speciali TV natalizi sul canale dedicato “Christmas countdown”. I viaggiatori noteranno anche il sapone profumato festivo negli airline’s onboard restroom. Come regalo speciale per i clienti premium della compagnia aerea che viaggeranno il 24 e 25 dicembre, British Airways regalerà a ciascun passeggero una pallina di Natale in vetro su misura, dipinta a mano”. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Il Natale è uno dei nostri periodi preferiti dell’anno e siamo tutti davvero entusiasti di diffondere un po’ di allegria natalizia nelle prossime settimane, sia in aeroporto e in volo. Ci auguriamo che questi tocchi speciali, sia grandi che piccoli, contribuiscano a rendere il viaggio dei nostri clienti, ovunque esso sia, il più originale e speciale possibile. A tutti i nostri clienti, comunque stiate festeggiando, auguriamo un Buon Natale”. I clienti della compagnia aerea che viaggiano in Euro Traveller su voli a corto raggio potranno anche scegliere tra una selezione di prelibatezze festive acquistabili tramite l’High Life Café della compagnia aerea. British Airways ha anche lanciato la sua campagna “Big Little Welcome”, offrendo ai clienti l’opportunità di salutare i propri cari con un messaggio di benvenuto che potrebbe essere visualizzato su cartelloni pubblicitari e schermi aeroportuali quando arrivano all’aeroporto di Heathrow, Gatwick e City nel periodo natalizio.

DASSAULT AVIATION: UNA”IMPOSSIBLE” AOG MISSION A PECHINO – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network, in un comunicato stampa ha spiegato: “Recentemente siamo stati invitati a celebrare il decimo anniversario di Skyfirst, con base a Malta. La compagnia opera quattro Falcon: tre 7X e un 8X. La durata media della tratta è di quattro ore, con molti voli di 10 ore o più. Questo ci porta al recente Skyfirst AOG a Pechino supportato da Dassault. Date le sfide logistiche, c’era un’alta probabilità di cancellare un volo charter e deludere un cliente. La tappa iniziale dall’Africa a Shenzhen, in Cina, è andata bene. Questa è stata seguita da un volo di riposizionamento per prelevare il cliente a Pechino pochi giorni dopo. Durante il viaggio, l’equipaggio ha ricevuto un EICAS alert per il landing gear system, richiedendo la misura di backup di far cadere il carrello per gravità. L’arrivo a Pechino si è svolto senza incidenti, ma l’aereo è rimasto a terra. Erano le 17 locali, con la partenza prevista per l’una di notte dopo due giorni, a 32 ore di distanza. L’equipaggio di volo ha inviato systems download al team di manutenzione Skyfirst e al Falcon Command Center di Bordeaux-Merignac. La risoluzione congiunta dei problemi ha identificato un guasto all’hydraulic pack nella landing gear bay, un raro malfunzionamento che richiede parti di ricambio. Per preservare l’impegno contrattuale, i tecnici dovevano spostarsi immediatamente da Parigi a Pechino, con i pezzi di ricambio in mano. Un kit di riparazione è stato assemblato presso il main spares hub a Tremblay, vicino all’aeroporto Charles De Gaulle. Mentre le parti venivano portate d’urgenza a CDG, Dassault Falcon Service (DFS) ha mobilitato due tecnici che si sono rapidamente imbarcati su un volo per Pechino con i componenti e pochi minuti a disposizione. All’arrivo sono stati trattenuti alla dogana di Pechino per alcune ore mentre le pratiche burocratiche venivano sbrigate. Avrebbero potuto far volare l’aereo con un breve volo, con gear down, verso la ExecuJet MRO facility di Dassault nella vicina Tianjin, ma il team ha riscontrato complicazioni con gli ATC cinesi. Quindi ExecuJet ha caricato dei loaded jacks (una tonnellata ciascuno) e un hydraulics bench su un camion e si è diretto a Pechino. Nel frattempo, un agente locale di Skyfirst ha trovato lo spazio in un hangar per le riparazioni. Poi, un’altra sfida: l’hydraulic bench non si adattava all’aereo. Allora i tecnici di DFS hanno improvvisato una modifica”. “Questa esperienza ha dimostrato che quando Dassault e i suoi operatori lavorano fianco a fianco in questo modo, possono accadere cose incredibili. E lo fanno regolarmente”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network.

IBERIA CELEBRA LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITA’ – Iberia informa: “Domani si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità. Vogliamo festeggiare accompagnando la campionessa paralimpica Teresa Perales in uno dei suoi voli. Il nostro obiettivo: imparare a migliorare l’esperienza di viaggio delle persone con disabilità e rendere i loro viaggi più accessibili”.

ROLLS-ROYCE SVELA UNO SPACE MICRO-REACTOR MODEL PER MOON EXPLORATION – Rolls-Royce ha presentato un nuclear Space Micro-Reactor Concept Model alla UK Space Conference in Belfast la scorsa settimana. Fa parte del programma di ricerca sostenuto dall’Agenzia spaziale britannica per fornire una dimostrazione iniziale di un UK lunar modular nuclear reactor. Nel marzo 2023, Rolls-Royce si è assicurata un finanziamento di 2,9 milioni di sterline dall’Agenzia spaziale britannica, sostenendo la ricerca su come l’energia nucleare potrebbe essere utilizzata per supportare una futura base lunare per gli astronauti. Le tecnologie presentate alla UK Space Conference rappresentano il culmine della ricerca di quest’anno. Relativamente piccolo e leggero rispetto ad altri sistemi energetici, un nuclear Micro-Reactor potrebbe consentire un’energia continua indipendentemente dalla posizione, dalla luce solare disponibile e da altre condizioni ambientali. Rolls-Royce prevede di avere un reattore pronto da inviare sulla Luna entro l’inizio degli anni ’30.