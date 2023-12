Star Alliance nominata World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards 2023

Per il quarto anno consecutivo, Star Alliance annuncia la sua vittoria come World’s Leading Airline Alliance ai World Travel Awards. L’annuncio è avvenuto durante una cerimonia di gala tenutasi presso l’iconico Burj Al Arab di Dubai il 1 dicembre 2023.

“Alla North America edition ad agosto 2023, la Star Alliance Los Angeles airport lounge ha raggiunto un traguardo notevole, assicurandosi il titolo di North America’s Leading Airport Lounge per il quarto anno consecutivo, consolidando ulteriormente il suo status di leader nell’ospitalità aeroportuale”, afferma Star Alliance.

Esprimendo la sua gratitudine per questi riconoscimenti, il CEO di Star Alliance Theo Panagiotoulias, ha dichiarato: “Siamo davvero onorati di ricevere i World Travel Awards per il quarto anno consecutivo. Questo risultato è una testimonianza dell’instancabile dedizione dei dipendenti della rete Star Alliance, che si sforzano di fornire esperienze di viaggio coerenti e senza interruzioni”.

Panagiotoulias ha continuato: “Il nostro successo è reso possibile non solo dal duro lavoro dei nostri dipendenti in tutta la rete, ma anche dalla fiducia incrollabile e dal supporto dei nostri stimati clienti. Siamo immensamente grati per la continua fiducia riposta in noi e nei nostri vettori associati”.

I World Travel Awards, giunti alla trentesima edizione, mirano a riconoscere, premiare e celebrare l’eccellenza in vari settori dell’industria dei viaggi, del turismo e dell’ospitalità. I vincitori vengono determinati attraverso un sondaggio globale che coinvolge dirigenti qualificati nel settore dei viaggi e del turismo, nonché acquirenti di viaggi.

Graham E Cooke, fondatore dei World Travel Awards, ha dichiarato: “Congratulazioni a Star Alliance per aver vinto il riconoscimento ‘World’s Leading Airline Alliance 2023’. Si tratta di un risultato notevole, che riflette il modo in cui il marchio sta definendo il global aviation alliance benchmark. L’impegno dell’intero team di Star Alliance è fonte di ispirazione per tutti noi”.

“Oltre al premio a livello di alleanza, quest’anno diversi vettori membri di Star Alliance hanno ottenuto anche vittorie individuali. Questi trionfi evidenziano ulteriormente la forza collettiva e l’eccellenza di Star Alliance e delle compagnie aeree associate nel fornire un servizio senza pari ai viaggiatori”, conclude Star Alliance.

(Ufficio Stampa Star Alliance)