Airbus e BMW Group lanciano la Quantum Computing Competition per affrontare le sfide più urgenti della mobilità

Airbus e BMW Group lanciano una global Quantum Computing Challenge intitolata “The Quantum Mobility Quest”, per affrontare le sfide più urgenti nel settore aeronautico e automobilistico che sono rimaste insormontabili per i computer classici.

Questa sfida è la prima nel suo genere e riunisce due leader mondiali del settore per sfruttare le tecnologie quantistiche per applicazioni industriali nel mondo reale, sbloccando il potenziale per creare soluzioni più efficienti, sostenibili e sicure per il futuro dei trasporti.

“Questo è il momento perfetto per puntare i riflettori sulla tecnologia quantistica e sul suo potenziale impatto sulla nostra società. La collaborazione con un leader del settore come BMW Group ci consente di maturare la tecnologia poiché dobbiamo colmare il divario tra l’esplorazione scientifica e le sue potenziali applicazioni. Cerchiamo i migliori studenti, dottorandi, accademici, ricercatori, start-up, aziende o professionisti del settore, in tutto il mondo, che si uniscano alla nostra sfida per creare un enorme cambiamento di paradigma nel modo in cui gli aerei vengono costruiti e pilotati”, afferma Isabell Gradert, Vice President Central Research and Technology at Airbus.

“Dopo il successo delle precedenti edizioni dei Quantum Computing Challenges di BMW Group e Airbus, ci stiamo preparando per una nuova ondata di innovazione, esplorando le capacità tecnologiche per la sostenibilità e l’eccellenza operativa”, ha affermato il Dr. Peter Lehnert, Vice-President, Research Technologies at BMW Group. “BMW Group punta chiaramente a posizionarsi al crocevia tra la tecnologia quantistica, l’ecosistema globale e soluzioni all’avanguardia. In questo modo crediamo fermamente in importanti progressi quando si tratta di materiali sostenibili per batterie e fuel cells, per generare progetti unici ed efficienti o per migliorare l’esperienza complessiva dell’utente nei prodotti di BMW Group”.

L’informatica quantistica ha il potenziale per aumentare significativamente la potenza di calcolo e consentire le operazioni più complesse che mettono alla prova anche i migliori computer di oggi. In particolare, per le industrie basate sui dati come il settore dei trasporti, questa tecnologia emergente potrebbe svolgere un ruolo cruciale nella simulazione di vari processi industriali e operativi, aprendo opportunità per modellare futuri prodotti e servizi di mobilità.

I candidati alla sfida sono invitati a selezionare uno o più problem statements: improved aerodynamics design con quantum solvers, future automated mobility con quantum machine learning, supply chain più sostenibile con quantum optimisation, enhanced corrosion inhibition con quantum simulation. Inoltre, i candidati possono proporre le proprie tecnologie quantistiche con il potenziale per sviluppare app native ancora da esplorare nel settore dei trasporti.

La sfida è ospitata da The Quantum Insider (TQI) e divisa in due parti, una fase di quattro mesi in cui i partecipanti svilupperanno un quadro teorico per uno degli statements forniti e una seconda fase durante la quale i finalisti selezionati implementeranno e valuteranno le loro soluzioni. Amazon Web Services (AWS) offre ai candidati l’opportunità di eseguire i propri algoritmi sul cloud quantum computing service.

Una giuria composta da world-leading quantum experts collaborerà con esperti di Airbus, BMW Group e AWS per valutare le proposte presentate e premiare una squadra vincitrice con un premio di 30.000 euro in ciascuna delle cinque sfide, entro la fine del 2024.

La registrazione si apre oggi e le iscrizioni saranno accettate da metà gennaio al 30 aprile 2024 qui: www.thequantuminsider.com/quantum-challenge.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)