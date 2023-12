Lufthansa Group e Lilium firmano un memorandum d’intesa per una partnership strategica

Lufthansa Group e Lilium hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per esplorare una partnership strategica sulle electric Vertical Take-Off and Landing (eVTOL) aircraft operation in Europa. Le aziende vogliono esplorare le opportunità di innovazione nel settore dell’aviazione, discutendo aree come ground and flight operations, future aircraft maintenance, crewing and flight training. In una possibile partnership strategica, entrambe le società vogliono anche analizzare le opportunità di collaborazione con terzi come aeroporti e partner regionali, ad esempio sullo sviluppo di infrastrutture come i vertiport, sull’integrazione dello spazio aereo e sulla definizione dei processi operativi richiesti.

Il Dr. Detlef Kayser, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board, responsible for Fleet & Technology, afferma: “L’innovazione fa parte del nostro DNA. Lufthansa Group aspira a essere un leader globale nell’integrazione di prodotti e processi all’avanguardia. Vogliamo sviluppare ulteriormente l’aviazione e guidare la trasformazione del settore. Questo Memorandum of Understanding con Lilium darà un importante contributo in questo senso. Solo con innovazione, coraggio e determinazione possiamo, come industria, rendere l’aviazione più sostenibile e affrontare le sfide del futuro”.

Klaus Roewe, CEO di Lilium, commenta: “Siamo lieti che Lufthansa Group abbia deciso di collaborare con noi per avanzare insieme nel futuro del volo. Lufthansa Group è stato in prima linea in alcune delle più importanti iniziative aeronautiche europee, in particolare nel settore della sostenibilità ambientale. Siamo entusiasti di esplorare le opportunità per portare i voli eVTOL ai clienti di Lufthansa Group”.

Come annunciato ieri da Lilium, la società ha iniziato la produzione del suo Lilium Jet. Secondo le proiezioni interne di Lilium, si prevede che il mercato europeo rappresenterà una domanda di circa 9.200 velivoli eVTOL fino al 2035.

Con una flotta attuale di oltre 700 aerei commerciali, Lufthansa Group sta perseguendo una strategia di flotta a lungo termine mirata all’efficienza dei costi e alla riduzione delle emissioni. Gli ultimi aeromobili acquisiti da Lufthansa Group presentano consumi di carburante ed emissioni di CO2 inferiori fino al 30% rispetto ai modelli precedenti. Lufthansa Group mira a dimezzare le proprie emissioni nette di carbonio entro il 2030 nel suo percorso verso la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2050.

