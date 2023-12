Ryanair conclude la celebrazione dei suoi 25 anni in Italia con uno speciale volo di beneficenza

Ryanair ha concluso la celebrazione del venticinquesimo anniversario di attività nel Belpaese con uno speciale volo di beneficenza per Make-A-Wish® Italia (4-6 dicembre). “Ryanair è lieta di operare in Italia e negli ultimi 25 anni siamo stati fieri di servire il mercato italiano, offrendo maggiore connettività e più ampie opportunità di viaggio per tutti gli italiani, sia per voli interni che per quelli internazionali, con oltre 500 milioni di passeggeri trasportati dal suo primo volo in assoluto nel paese, da Treviso a Londra nel maggio 1998. Ryanair continua inoltre a contribuire ad alimentare turismo in entrata verso tutte le regioni italiane e supporta le economie locali, rendendo accessibile il meglio dell’Italia al resto del mondo.

Per le sue Nozze d’Argento, Ryanair continua ad operare in Italia con: più di 7.500 voli settimanali; più di 700 rotte; più di 70 nuove rotte; 98 aeromobili basati”, afferma Ryanair.

“Per concludere le celebrazioni e ricordare questi grandi traguardi, Ryanair ha deciso di regalare un viaggio a 20 bambini di Make-A-Wish® Italia e alle loro famiglie, offrendo una vacanza indimenticabile a Reus in Spagna, all’interno dei parchi tematici di Port Aventura e Ferrari Land. Ryanair ha lavorato a stretto contatto con Make-A-Wish® Italia dal 2019 e ha raccolto oltre €270,000 in beneficenza attraverso questa incredibile collaborazione. Ryanair ha un forte legame con questa organizzazione e gli equipaggi della compagnia aerea sono estremamente appassionati nel sostenere l’incredibile lavoro che svolgono in Italia, ad esempio promuovendo la vendita di scratchcard a bordo per raccogliere fondi”, prosegue Ryanair.

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair Italia, Albania, Cipro, Grecia e Romania ha dichiarato: “Ryanair è lieta di collaborare con Make-A-Wish® Italia e di operare un volo speciale per offrire ai bambini e alle loro famiglie un volo per una vacanza indimenticabile. Questo viaggio è stato il modo perfetto per concludere le celebrazioni per i nostri 25 anni in Italia e per esprimere la nostra passione per l’Italia e le persone che qui vivono, in un modo speciale ed indimenticabile. Negli ultimi 25 anni Ryanair ha trasportato oltre 500 milioni di passeggeri, da/per l’Italia, riunendo così famiglie e amici e offrendo esperienze indimenticabili. Non vediamo l’ora di continuare la nostra meravigliosa collaborazione con l’Italia, e ci aspettiamo di trasportare 300 milioni di passeggeri p.a. entro il 2034”.

Sune Frontani, Presidente e co-fondatrice di Make-A-Wish® Italia, ha dichiarato: “Vorrei esprimere un sincero ringraziamento nei confronti di Ryanair: scegliere di celebrare il suo venticinquesimo anniversario offrendo a sessanta dei nostri bambini e alle loro famiglie una vacanza è un gesto di grande generosità e altruismo, che mi riempie di positività e di ottimismo per il futuro. Queste famiglie che affrontano quotidianamente le sfide che una malattia grave comporta, si meritano di trascorrere momenti di gioia e serenità e di beneficiare di tutto ciò che questo viaggio significherà: crescita, ispirazione, fiducia, divertimento ma soprattutto forza e determinazione. La collaborazione tra Ryanair e Make A Wish Italia, attiva già da cinque anni, è un esempio concreto di come le aziende possono contribuire a rendere il mondo un posto migliore”.

Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di SACBO, ha dichiarato: “Siamo felici e onorati di salutare con un evento speciale i 25 anni di attività di Ryanair in Italia, sapendo di avere contribuito a regalare un’esperienza di viaggio che parte dal nostro aeroporto, dove l’accoglienza è il biglietto da visita del nostro livello di assistenza. Incontrare tanti giovani sorrisi e volti sereni dei familiari che li accompagnano aggiunge grande onore e soddisfazione al lavoro di chi opera al servizio dei passeggeri. Ci auguriamo che i partecipanti al volo speciale di beneficenza conservino un bel ricordo del loro transito in aeroporto, custodendo i gadget da noi ricevuti in omaggio, consapevoli che ci troveranno sempre pronti ad ospitarli quando vorranno tornare a volare”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)