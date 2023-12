ATP Flight School accelera la crescita con l’acquisto di 40 ulteriori Cessna Skyhawk

Textron Aviation ha annunciato oggi un accordo con la ATP Flight School per l’acquisto di altri 40 aerei Cessna Skyhawk da consegnare a partire dal 2026. Questa aggiunta alla flotta esistente di ATP di quasi 225 Skyhawk, distribuiti in più di 85 training centers a livello nazionale, fornirà agli studenti l’accesso a una flotta moderna e avanzata a sostegno delle loro aspirazioni di carriera da pilota.

Il Cessna Skyhawk è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società Textron Inc.

Questo accordo segna il quarto fleet purchase, per un totale di 135 Cessna Skyhawk, per l’ATP Airline Career Pilot Program in poco più di un anno, poiché la scuola di volo sarà in grado di formare 20.000 piloti di linea entro il 2030.

“Per oltre sessant’anni il leggendario Cessna Skyhawk ha ispirato la prossima generazione di piloti ed è stato l’addestratore di volo leader a livello mondiale”, ha affermato Chris Crow, vice president, Piston Sales. “Siamo lieti di continuare il nostro rapporto di lunga data con ATP e di fornire ai loro studenti l’accesso ai single-engine aircraft più prodotti a livello globale”.

“Il Cessna Skyhawk è rinomato come l’aereo da addestramento di riferimento nel settore. La sua dinamica di volo, l’avionica all’avanguardia e la sua dispatch history affidabile lo hanno reso la piattaforma di addestramento di ATP negli ultimi tre decenni”, afferma Textron Aviation.

“Con già una delle flotte più giovani e moderne su larga scala, gli ordini fermi per 135 Skyhawk sono destinati alla crescita diretta della flotta, non alla sostituzione. Nei prossimi tre anni, ATP espanderà la sua Cessna fleet del 60% e consegnerà oltre 40 nuovi aerei all’avanguardia per gli studenti ATP ogni anno fino al 2026”, ha affermato Michael Arnold, vice president of marketing, ATP Flight School. “L’espansione della flotta di ATP è stata responsabilmente abbinata a un investimento nel suo Florida-based flight operations center. I dipartimenti dedicati alla sicurezza, alle operazioni tecnologiche e al controllo della qualità promuovono un elevato livello di sicurezza in tutta la rete ATP con monitoraggio in tempo reale, mitigazione del rischio e analisi delle tendenze di sicurezza, mentre orchestrano 800 voli giornalieri. Questo structured airline-based approach alle operazioni di volo offre agli studenti un ambiente incentrato sulla sicurezza fin dall’inizio della loro carriera professionale, mentre diventano piloti di linea nel percorso più efficiente possibile”.

