Aeronautica Militare: al 70° Stormo cerimonia di consegna delle Aquile

Si è svolta martedì 12 dicembre, presso il 70° Stormo di Latina, la tradizionale cerimonia di consegna delle Aquile a 57 giovani Allievi che hanno conseguito il Brevetto di Pilota d’Aeroplano (BPA).

L’evento, presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha visto la partecipazione del Comandante delle Scuole/3ª Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio e del Comandante del 70° Stormo Colonnello Giuseppe Bellomo.

Simbolicamente rappresentato da un’Aquila dorata che, da oggi, potrà essere sfoggiata sulle loro uniformi, l’evento costituisce il primo significativo traguardo raggiunto dagli Allievi che sono così diventati, a tutti gli effetti, dei piloti di aeroplano.

“La cerimonia odierna celebra una tappa fondamentale nella carriera di ogni pilota della nostra Forza Armata. È un momento che ho vissuto in prima persona anni fa da giovane allievo, un passaggio essenziale della mia carriera e della mia vita, di cui conservo ancora intatto il ricordo delle emozioni provate. Quelle stesse sensazioni sono convinto siano presenti oggi nel vostro cuore e nella vostra mente”. Così il Capo di Stato Maggiore Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, nel prendere la parola subito dopo la consegna delle Aquile. A seguire, il Generale Goretti ha voluto esprimere un ringraziamento a tutto il personale militare e civile del Comando delle Scuole dell’Aeronautica, che con i suoi Reparti ha il delicato compito di formare e addestrare i piloti: “La competenza assoluta nel settore dell’addestramento, riconosciuta in Italia e all’estero, risiede in voi e in voi deve sempre rimanere. Grazie, in particolare, agli istruttori di volo e a tutto il personale del 70° Stormo per l’incredibile lavoro di squadra nel realizzare le migliori condizioni ambientali, logistiche e addestrative che hanno consentito agli allievi piloti di esprimere al meglio il proprio potenziale”. Il Capo di Stato Maggiore ha infine dedicato un ringraziamento alle famiglie dei nuovi piloti “giunte qui oggi da ogni parte d’Italia per festeggiare assieme ai loro ragazzi un momento unico ed esaltante nella loro vita”.

A conseguire il BPA, nello specifico, 42 ragazzi appartenenti al Ruolo Naviganti del Primo Corso Eolo VI dell’Accademia Aeronautica (Pozzuoli), 14 Allievi Piloti di Complemento appartenenti al 129° Corso AUPC, e un unico frequentatore, di nazionalità tunisina, appartenente al Ruolo Naviganti del Secondo corso d’Accademia Drago VI.

57 nuovi piloti, su un totale di 98 allievi giunti a Latina per la selezione e formazione al volo, hanno così concluso positivamente l’addestramento sul velivolo SF260EA in linea presso il 70° Stormo, e la spilla dorata raffigurante l’Aquila, da oggi orgogliosamente sfoggiata sulle giacche, è il segno distintivo che a pieno titolo premia gli sforzi profusi.

Il 70° Stormo, posto alle dipendenze del Comando Scuole dell’Aeronautica Militare e 3^ Regione Aerea di Bari, ha sede sull’Aeroporto Militare “Enrico Comani” di Latina e da oltre sessant’anni rappresenta la prima tappa obbligatoria nella formazione professionale del “pilota militare”, poiché assolve ai compiti istituzionali di selezionare e addestrare i futuri piloti militari dell’Aeronautica Militare, delle altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato e cadetti di altre Nazioni, attraverso il rilascio del primo brevetto al pilotaggio, il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA).

Il percorso formativo degli Allievi Ufficiali Piloti, sia del Ruolo Naviganti Normale che di Complemento, comincia in Accademia Aeronautica e comprende diverse tappe addestrative. Al termine della prima fase, che si conclude proprio a Latina con il conseguimento del BPA, inizia la Fase 2 a Galatina (LE), presso il 61° Stormo. Questa tranche è finalizzata ad individuare, in base alle attitudini e alle potenzialità del singolo aspirante pilota, la linea su cui sarà poi impiegato (fighters, trasporti, elicotteri e APR, ovvero velivoli a pilotaggio remoto).

Assegnata la linea di impiego, i piloti iniziano la Fase 3 nelle Scuole di Volo dedicate: 61° Stormo per la linea aerotattica e APR, 72° Stormo di Frosinone per la linea elicotteri e la neo-ridenominata “Scuola Addestramento Trasporti Aerei” di Pratica di Mare per la linea trasporti. Al termine della Fase 3 viene quindi assegnata, come segno distintivo, una nuova Aquila, questa volta turrita, ambito segno di sacrificio e competenza e con la quale si diventa, ufficialmente, piloti militari.

Gli Ufficiali, infine, destinati alle linee aerotattiche, proseguiranno con la successiva Fase 4 presso il 212° Gruppo Volo IFTS di Decimomannu, in Sardegna. A seguire, i neo-piloti militari si recheranno presso le unità di conversione operativa (OCU – operational conversion unit) dove effettueranno il passaggio sul velivolo che verrà loro assegnato.

