Boeing e Avolon concordano un nuovo ordine per 40 737 MAX

Boeing e Avolon hanno annunciato che il lessor con sede in Irlanda intende acquistare altri 40 737-8 per espandere il suo 737 MAX portfolio, composto dalle varianti 737-8 e 737-10, con fino a più di 110 aerei. Avolon ha ordinato anche 40 737-8 a giugno.

Il nuovo ordine è soggetto all’approvazione degli azionisti da parte di Bohai Leasing Co, Ltd, il principale azionista di Avolon, e sarà pubblicato sul Boeing Orders and Deliveries website una volta finalizzato.

“L’ordine di oggi riflette il nostro continuo ottimismo nelle prospettive per il settore dell’aviazione e rafforza la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei clienti negli slot di consegna fino al 2030, quando la disponibilità di aeromobili è molto limitata”, ha affermato Andy Cronin, CEO di Avolon. “Quest’anno ci siamo impegnati per 80 nuovi 737 MAX a basso consumo di carburante, supportando la trasformazione della nostra flotta verso aerei a basse emissioni. Avolon è da lungo tempo sostenitrice della piattaforma 737 MAX, consegnando il millesimo 737 MAX prodotto in precedenza quest’anno e il primo 737 MAX nel 2017. È un piacere collaborare nuovamente con Boeing su questo nuovo ordine”.

“Il 737 MAX offre ai clienti di Avolon una maggiore flessibilità su tutta la loro rete, riducendo al tempo stesso il consumo di carburante e le emissioni fino al 20%. In media ogni aereo risparmierà fino a 8 milioni di libbre di CO2 all’anno rispetto agli aerei che sostituisce”, afferma Boeing.

“Con la domanda di viaggi a lungo termine che dovrebbe rimanere forte, siamo pronti a supportare i lessors che desiderano aumentare i loro single-aisle portfolios con jet a basso consumo di carburante, in grado di operare su varie reti di rotte”, ha affermato Brad McMullen, Boeing senior vice president of Commercial Sales and Marketing. “Avolon continua ad essere un cliente significativo e molto apprezzato per il programma 737. Questo ordine ripetuto, nello stesso anno, dimostra la sua fiducia nel 737-8 e il valore che l’aereo apporta ai suoi clienti”.

“Il 737-8, con una capienza da 162 a 210 passeggeri a seconda della configurazione e con un’autonomia fino a 3.500 miglia nautiche, è il single-aisle airplane più versatile del mercato, in grado di operare con profitto su rotte a corto e medio raggio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)