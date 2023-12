British Airways torna a London Stansted

British Airways tornerà a London Stansted per l’estate 2024

I viaggiatori che scelgono di volare da London Stansted la prossima estate hanno una nuova opzione di compagnia aerea premium, poiché British Airways ritorna all’aeroporto nord-orientale di Londra.

Con il lancio previsto per il 18 maggio 2024, i weekend flights da London Stansted a Firenze, Ibiza e Nizza si uniranno alle operazioni di BA Cityflyer per la stagione estiva sui suoi aerei Embraer 190.

BA Cityflyer è una filiale di British Airways, che opera da London City Airport durante la settimana verso quasi 30 destinazioni a corto raggio. I nuovi servizi a Stansted completeranno i servizi esistenti nei giorni feriali da London City, oltre ai servizi recentemente aggiunti nei fine settimana da Edimburgo a San Sebastian, Spagna, e Olbia, Sardegna.

Questa sarà la prima volta che British Airways offrirà voli di linea da Stansted da prima della pandemia globale, e diventerà il quarto aeroporto di Londra ad essere servito dalla compagnia di bandiera.

Ogni volo offrirà due cabine: Club Europe (business class) ed Euro Traveller (economy).

Agadir si unisce alla rete a corto raggio di British Airways da London Gatwick

Agadir è diventata l’ultima destinazione ad unirsi alla rete di rotte di British Airways da London Gatwick. Il volo, quattro volte a settimana, sarà operato dalla Gatwick short-haul subsidiary di British Airways, BA Euroflyer, a partire dal 31 marzo 2024.

In vendita ora, Agadir si unisce a Marrakech per diventare la seconda destinazione marocchina sulla mappa delle rotte di British Airways. Questa sarà la prima volta in più di un decennio che Agadir sarà disponibile per i clienti British Airways.

Tom Stoddart, CEO di BA Euroflyer, ha dichiarato: “Agadir è una destinazione costiera che gode di 300 giorni di sole all’anno, quindi sappiamo che vedrà una forte domanda da parte dei nostri clienti leisure e in particolare di coloro che cercano pacchetti vacanza. Offre spiagge, campi da golf e sport acquatici oltre all’opportunità di sperimentare punti di riferimento culturali, come la Kasbah di Agadir”.

Saranno disponibili due cabine: Club Europe (business class) ed Euro Traveller (economy).

I primi long-haul Avios-Only flights saranno in vendita per metà ottobre 2024

British Airways ha annunciato che Dubai sarà la destinazione del suo prossimo Avios-Only flight, offrendo più di 200 Reward Seats andata e ritorno. Il volo è disponibile per la prenotazione ora. Il BA105 da London Heathrow a Dubai offrirà 214 Reward Seats in tre cabine il 26 ottobre 2024. BA108 tornerà una settimana dopo, il 2 novembre 2024, con 256 posti in quattro cabine,

Questa è la prima volta che la compagnia aerea offre un long-haul Avios-Only flight e porta il numero totale a più di 30, tra cui Ginevra, Nizza, Ibiza e Corfù. All’inizio di quest’anno sono stati lanciati gli Avios-Only flights, sui quali il 100% dei posti è disponibile esclusivamente per i soci Executive Club British Airways come Reward Seats.

Nuova lounge British Airways a Miami

British Airways aprirà una nuova lounge per i suoi clienti che viaggiano da Miami International Airport. L’apertura è prevista per la prima metà del 2025, la lounge presenterà un concept di design completamente nuovo e si unirà a più di 20 British Airways airport lounges dedicate in tutto il mondo.

La lounge sarà aperta a coloro che viaggiano in Club World (business class) o First cabin, oltre ai soci Executive Club che detengono almeno lo status Silver e coloro che detengono almeno lo status Sapphire oneworld.

(Ufficio Stampa British Airways)