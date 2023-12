News Brevi – 12.12.2023

SCUOLA MILITARE AERONAUTICA GIULIO DOUHET: CONSEGNATI GLI SPADINI AGLI ALLIEVI DEL 1° CORSO – Giovedì 7 dicembre, presso la suggestiva Aula Magna dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA) di Firenze, 37 giovani Allievi del 1° Corso della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” hanno ricevuto lo spadino, simbolo d’appartenenza alla Scuola ed all’Aeronautica Militare. La cerimonia, presieduta dal Comandante dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo, è stata aperta dall’intervento del Colonnello Massimiliano Macioce, Comandante della Douhet il quale, dopo aver salutato i genitori e le autorità presenti, ha elogiato l’impegno e la determinazione con cui questi giovani ragazzi e ragazze hanno affrontato le prove concorsuali e i primi mesi di vita all’interno della Scuola. Rivolgendosi direttamente agli allievi del 1° Corso, il Col. Macioce li ha spronati ad impegnarsi con dedizione nello studio, al fine di affrontare con competenza e creatività un mondo in rapido e continuo cambiamento. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” è stata inaugurata a Firenze nel 2006 e dipende dall’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche (ISMA). La Douhet è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi del secondo triennio negli indirizzi classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA I SALDI INVERNALI CON IL 10% DI SCONTO – Ryanair informa: “Ryanair ha lanciato oggi (12 dicembre) una speciale promozione invernale che offre uno sconto del 10% sui voli tra il 1° gennaio e il 31 marzo per tutti coloro che cercano una vacanza al sole, disponibile solo sul sito web/app di Ryanair”. Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair Italia, Albania, Cipro, Grecia e Romania ha dichiarato: “Ryanair è lieta di offrire prezzi incredibili a tutti i clienti italiani che sono alla ricerca sole e temperature miti in queste giornate fredde. Questa promozione è disponibile per la prenotazione fino a venerdì 22 dicembre, solo sul sito web/app di Ryanair. Questa offerta consentirà ai nostri clienti che desiderano viaggiare tra il 1° gennaio e il 31 marzo di ottenere un ottimo sconto del 10% sui loro voli verso destinazioni incredibili come le Canarie, Malta o il Portogallo”.

IBERIA SIGLA UN ACCORDO CON L’AGENZIA DELL’ONU PER I RIFUGIATI – Iberia ha firmato un accordo di collaborazione con l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che faciliterà il trasferimento gratuito dei rifugiati e delle loro famiglie in Spagna con l’obiettivo di promuovere soluzioni e contribuire a ricostruire le loro vite. “Tali trasferimenti saranno effettuati nel quadro di procedimenti legali o di programmi e iniziative istituzionali stabiliti a tale scopo. Questo accordo aiuterà a salvaguardare il diritto universale all’unità familiare di cui non godono milioni di rifugiati e sfollati costretti a fuggire dalle proprie case a causa di guerre e persecuzioni e che sono stati separati dalle proprie famiglie. Iberia e UNHCR lavoreranno insieme per identificare i possibili beneficiari, il numero e l’origine delle rotte. Inoltre, verrà creato un comitato tecnico che avrà il compito di sviluppare un piano di lavoro, monitorare le azioni, valutare i risultati e lanciare nuove proposte di cooperazione. Questo accordo di collaborazione beneficerà principalmente delle 18 rotte che Iberia ha in 16 paesi dell’America Latina”, afferma Iberia. “Siamo molto orgogliosi ed entusiasti di poter collaborare con l’UNHCR nel loro obiettivo di aiutare i rifugiati e gli sfollati a ricostruire le loro vite. Questo accordo fa parte della strategia di Iberia a sostegno dell’impatto sociale e risponde al nostro scopo di connettere le persone in tutto il mondo, generando prosperità”, ha affermato María Jesús López Solás, Direttore dello sviluppo commerciale, delle reti e delle alleanze di Iberia. Da parte sua Sophie Muller, rappresentante dell’UNHCR in Spagna, ha affermato: “Grazie a questo accordo daremo la possibilità ai rifugiati di unirsi alle loro famiglie e di trovare soluzioni durature”. Sophie Muller ha ricordato che questo accordo fa parte del Global Compact e del Global Refugee Forum, che inizierà domani a Ginevra (Svizzera).

AEROPORTO MILANO BERGAMO: INFORMAZIONI PER I PASSEGGERI – L’Aeroporto di Milano Bergamo informa: “Si avvisano i signori passeggeri che il 24 dicembre 2023 la Ckeck-in Lounge osserverà il seguente orario: 04.30-20.00 e il 25 dicembre 2023 sarà aperta dalle 06.00 alle 21.00. La HelloSky il 25 dicembre 2023 osserverà il seguente orario: 6.00-23.00”.

ANA HOLDINGS E JOBY AVIATION COLLABORANO CON NOMURA REAL ESTATE PER I VERTIPORTS IN GIAPPONE – ANA HOLDINGS, INC. e Joby Aviation, Inc., una società che sviluppa all-electric aircraft for commercial passenger service, hanno annunciato di aver collaborato con Nomura Real Estate Development Co. Ltd., uno dei maggiori sviluppatori immobiliari del Giappone, per lo sviluppo di take-off and landing infrastructure, per supportare la commercializzazione del suo electric air taxi service in tutto il Giappone. Come parte dell’accordo, le tre società esploreranno congiuntamente la progettazione, l’ubicazione, il funzionamento e il finanziamento dei vertiport che fungeranno da spina dorsale dei futuri commercial air taxi services in Giappone. I partner si impegneranno inoltre con le comunità per garantire che i servizi di aerotaxi siano accolti dalle comunità e adattati ai loro desideri. I partner si concentreranno principalmente su località nelle aree metropolitane come Tokyo, espandendosi nel tempo fino a includere numerose aree urbane in tutto il Giappone. Joby è recentemente diventato consulente tecnico del progetto Tokyo Bay eSG, guidato da NRE e sponsorizzato dal governo metropolitano di Tokyo, che studierà varie soluzioni di mobilità multimodale tra cui un floating landing port nella baia di Tokyo. L’electric vertical take-off and landing (eVTOL) aircraft di Joby può trasportare un pilota e quattro passeggeri a velocità fino a 200 mph, offrendo mobilità ad alta velocità con una frazione del rumore prodotto dagli elicotteri e senza emissioni in volo.

AMERICAN AIRLINES NOMINATA NEL DOW JONES SUSTAINABILITY WORLD INDEX – American Airlines è stata nominata per la prima volta nel Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World), una delle uniche due compagnie aeree passeggeri incluse nell’indice. American ritorna anche nel Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI North America) per il terzo anno consecutivo. Il Dow Jones Sustainability World Index comprende i leader globali della sostenibilità identificati da S&P Global attraverso il Corporate Sustainability Assessment. “L’inclusione nel DJSI World riconosce il nostro lavoro per migliorare l’affidabilità delle nostre operazioni, investire nei membri del nostro team e operare in modo più sostenibile”, ha affermato Robert Isom, CEO di American. “Siamo onorati di essere riconosciuti per i nostri progressi”. American ha guidato il settore fissando il primo 2035 carbon intensity target validato dalla Science Based Targets initiative. Più recentemente, American ha stipulato un innovativo offtake agreement per una forma avanzata di SAF che sarà prodotto da Infinium, con sede in Texas. L’American 2022 Sustainability Report fornisce aggiornamenti sulla strategia della compagnia e sui progressi su questioni chiave nell’ultimo anno. Afferma l’attenzione di American sulle questioni di sostenibilità più importanti per la sua attività e per le parti interessate, tra cui il cambiamento climatico, la sicurezza dei clienti e dei membri del team, lo sviluppo professionale dei membri del team e il servizio clienti. Maggiori informazioni sulla strategia di sostenibilità di American sono disponibili su aa.com/esg.

LOCKHEED MARTIN CONSEGNA I PRIMI PRECISION STRIKE MISSILES ALL’U.S. ARMY – Lockheed Martin ha consegnato i primi Precision Strike Missiles (PrSM) all’U.S. Army, fornendo long-range precision fires capability e raggiungendo un importante traguardo di modernizzazione. Le consegne iniziali hanno fatto seguito al successo di un production qualification test presso il White Sands Missile Range, New Mexico, a novembre. “Grazie alla stretta collaborazione tra i team dell’U.S. Army e di Lockheed Martin, abbiamo accelerato il programma di sviluppo di PrSM secondo un programma aggressivo per consegnare questo missile di nuova generazione più velocemente che mai”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires at Lockheed Martin Missiles and Fire Control. “Siamo orgogliosi di aiutare l’Esercito a raggiungere questa massima priorità di modernizzazione per la capacità a lungo raggio”. Le successive consegne di PrSM continueranno, mentre Lockheed Martin intensifica gli sforzi di produzione e produce ulteriori EOC missiles per adempiere ai contratti attuali a sostegno delle priorità di modernizzazione dell’esercito. PrSM è l’U.S. Army next generation long-range precision strike missile, in grado di neutralizzare obiettivi oltre i 400 chilometri. La nuova surface-to-surface weapon presenta un open systems architecture design per la massima flessibilità, è modulare per la crescita futura ed è compatibile con HIMARS e Multiple Launch Rocket System (MLRS).

DELTA ISPIRA I FUTURI AVIATORI ATTRAVERSO IL DREAM FLIGHT – Delta ha continuato il suo costante impegno nell’ispirare la prossima generazione di aviatori attraverso l’annuale Dream Flight della compagnia aerea e il suo sostegno all’evento Sisters of the Skies Girls Rock Wings questo autunno. L’impegno di Delta sottolinea la sua dedizione allo sviluppo di un futuro più diversificato e inclusivo per l’industria aeronautica. “Con un forte bisogno di assunzioni e una solida strategia di diversità, equità e inclusione che richiede la promozione di una pipeline di talenti diversificata, Delta ha sponsorizzato con orgoglio l’evento Girls Rock Wings ad Atlanta a fine ottobre, organizzato da Sisters of the Skies. GRoW è un programma annuale di sensibilizzazione sull’aviazione e sulle materie STEM progettato per avvicinare le giovani donne di colore, di età compresa tra 10 e 18 anni, al campo dell’aviazione. L’evento, ospitato all’aeroporto della contea di Fulton, prevedeva un programma completo per 70 ragazze che hanno avuto l’opportunità di partecipare a un Discovery Flight, esplorare una air traffic control tower, sperimentare un flight walk-around”, afferma Delta.

STATEMENT DI LOCKHEED MARTIN SU ERIN MOSLEY – Greg Ulmer, Lockheed Martin Aeronautics Executive Vice President, ha affermato: “L’intero team Lockheed Martin è stato rattristato nell’apprendere la scomparsa di Erin Moseley, Aeronautics Vice President of Strategy and Business Development. Ha incarnato ogni giorno i valori della nostra azienda nello spirito e nell’azione: fare ciò che è giusto, rispettare gli altri ed agire con eccellenza. Nel corso della sua carriera, Erin ha costruito preziose partnership con i clienti per rafforzare la sicurezza della nostra nazione, dei nostri partner e alleati in tutto il mondo. Il suo esempio è stato fonte di ispirazione per quelli di noi che hanno avuto la fortuna di aver lavorato a stretto contatto con lei, e la sua leadership nel settore aerospaziale e della difesa avrà un impatto duraturo negli anni a venire”.

LOCKHEED MARTIN: TEST DI SUCCESSO DELL’AOEW SYSTEM – Lockheed Martin ha supportato con successo un test delle Advanced Off-Board Electronic Warfare (AOEW) system electronic attack capabilities, installato su un elicottero MH-60R della Marina statunitense. Ciò ha segnato la prima volta nello sviluppo del programma in cui il sistema è stato in grado di eseguire test, mentre era integrato e controllato dalla piattaforma di destinazione. In collaborazione con la Marina degli Stati Uniti presso la Naval Air Station Patuxent River nel Maryland, questo evento di integrazione ha testato le capacità del sistema e l’operabilità sulla piattaforma dell’elicottero MH-60R. Sebbene il sistema sia progettato per entrambe le piattaforme MH-60R e MR-60S, per questo test è stato utilizzato solo l’MH-60R. “Il sistema AOEW è uno degli electronic warfare systems più avanzati e complessi mai sviluppati”, ha affermato Deon Viergutz, vice president of Spectrum Convergence at Lockheed Martin. “È progettato con capacità evolutive, configurato per essere completamente programmabile in modo da poter sviluppare, fornire e implementare nuove tecniche man mano che il panorama delle minacce cambia”.

QANTAS E JETSTAR SI PREPARANO PER UN INTENSO PERIODO DI VIAGGI – Qantas e Jetstar si stanno preparando per uno dei periodi di viaggio per le vacanze di Natale più impegnativi degli ultimi anni, mentre continuano a investire per i clienti. Si prevede che più di 8,5 milioni di persone voleranno sui servizi Qantas e Jetstar nei mesi di dicembre e gennaio su quasi 70.000 voli. Si tratta di oltre mezzo milione di persone in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e il massimo dal 2019-20. Si prevede che il giorno di viaggio più importante per tutto il Gruppo nelle prossime settimane sarà venerdì 15 dicembre, con oltre 150.000 clienti che voleranno durante la giornata. “Qantas e Jetstar hanno fatto di tutto per prepararsi al picco, per garantire un’esperienza di viaggio sicura e fluida in questo periodo estremamente impegnativo. Qantas è stata la compagnia aerea domestica più puntuale negli ultimi 14 mesi e ha registrato il minor numero di cancellazioni negli ultimi sei mesi. Jetstar ha visto un grande miglioramento nelle sue prestazioni durante l’estate con la risoluzione dei problemi della supply chain e l’aggiunta di nuovi aerei alla sua flotta. Sono in vigore una serie di misure aggiuntive durante il picco, tra cui fino a 13 aerei in stand-by come “riserve operative”, incluso un Airbus A380, per fornire ulteriore buffer in caso di interruzioni, e un aumento significativo del numero di personale di riserva, Il Gruppo sta inoltre collaborando con partner del settore per disporre di personale aggiuntivo durante i periodi di punta, compresi ulteriori operatori di terra in standby e addetti ai controlli di sicurezza aeroportuali. Solo in questo anno finanziario, Qantas sta investendo 230 milioni di dollari in una serie di iniziative per risolvere i punti critici e migliorare l’esperienza del cliente”, afferma Qantas Group. “In linea con la continua e forte domanda di viaggi internazionali, Qantas Group sta operando una capacità internazionale significativamente maggiore rispetto allo scorso anno. Sono ripresi i voli per New York da Sydney (ora via Auckland), sono ripresi i voli Shanghai-Sydney, questa settimana Jetstar inizierà a volare tra Melbourne e le Fiji. Come precedentemente comunicato, si prevede che la capacità internazionale del Gruppo ritorni ai livelli pre-COVID entro la metà del prossimo anno ed è attualmente pari a circa il 90%”, conclude Qantas Group.

SAUDIA: PANORAMICA ATTUALE E PIANI DI ESPANSIONE DELLA FLOTTA – Saudia informa: “Saudia possiede una flotta di 143 velivoli, che comprende sette diverse serie, tre delle quali appartenenti a Boeing e quattro ad Airbus. Di questi, 89 velivoli appartengono alla serie Airbus, mentre i rimanenti 54 appartengono a Boeing. I più grandi velivoli della flotta di Saudia sono i Boeing 777, in grado di trasportare fino a 413 passeggeri. Saudia utilizza inoltre 32 velivoli della serie A330, offrendo posti a sedere fino ad un massimo di 330 passeggeri, sia in business che in classe guest. L’ampia flotta include inoltre 38 A320ceo, 16 modelli A320, 4 A321neo, 15 A321, 13 787-9 Dreamliner e 8 787-10 Dreamliner. Saudia ha rivelato i piani per l’espansione della sua flotta, introducendo l’A321neo con lo slogan “A neo-way of flying.” Secondo gli obiettivi di crescita di Saudia, si prevede che saranno incorporati nella flotta entro il 2027 16 ulteriori velivoli A321neo e 15 A321XLR. Appartenente alla famiglia A320, rinomata come la serie di aerei a corridoio singolo più richiesta al mondo, l’A321neo si contraddistingue per le sue prestazioni superiori e per il suo comfort. Con una disposizione interna a due classi, il velivolo può trasportare dai 180 ai 220 passeggeri, segnando così una nuova era di performance. Questo accordo sottolinea la fiducia duratura tra Saudia e Airbus, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi della Saudi Aviation Strategy. La strategia ha lo scopo di collocare l’Arabia Saudita come leader dell’industria globale dell’aviazione grazie alla valorizzazione dell’esperienza del consumatore, al miglioramento della sicurezza e alla promozione della sostenibilità ambientale. In linea con gli obiettivi di crescita di Saudia, la collaborazione con Airbus, che cerca di attirare verso il Paese un numero di persone che si aggira intorno ai 330 milioni, rappresenta un passo importante per il raggiungimento degli obiettivi della compagnia. In aggiunta, si prevede che l’espansione della flotta genererà diverse opportunità di lavoro all’interno di svariati ruoli operativi che comprendono piloti, assistenti di bordo e altre mansioni”.

AIRGEST E POLIZIA POSTALE SOTTOSCRIVONO PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI CRIMINI INFORMATICI – Airgest informa: “È stato siglato un protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici a tutela dei sistemi informativi, tra la Polizia di Stato, con il Centro operativo sicurezza cibernetica della Polizia postale e delle comunicazioni della Sicilia Occidentale, e Airgest, società di gestione dell’aeroporto civile Vincenzo Florio di Trapani Birgi. Presenti il dirigente del Centro, Marco Scarpa, e il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. L’accordo è finalizzato all’innalzamento dei livelli di sicurezza cibernetica, condivisione e analisi di informazioni necessarie a prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti informatici ai sistemi informativi dell’aeroporto e delle sue reti telematiche. Prevede un’intensa collaborazione tra il centro operativo di sicurezza cibernetica della Polizia postale e il team di sicurezza di Airgest per la gestione delle segnalazioni di emergenze relative a vulnerabilità dei sistemi e sviluppo di attività di comunicazione per fronteggiare le situazioni critiche”. “Per quanto pensiamo di fare il massimo per proteggere, tutti i giorni, il nostro aeroporto e mantenere alta la sicurezza”, commenta il presidente di Airgest, Salvatore Ombra. “Ci sono delle minacce che arrivano dalla rete verso le quali è bene ergere alte barriere affidandosi a veri esperti. Per questo, ringraziamo la Polizia postale per aver coinvolto il Vincenzo Florio di Trapani Birgi, come primo aeroporto della Sicilia Occidentale, ad adottare le procedure per innalzare i livelli di sicurezza cibernetica contro gli attacchi informatici”.

EASA: UPDATED EASY ACCESS RULES FOR NORMAL-CATEGORY AEROPLANES (CS-23) – L’EASA ha pubblicato le updated Easy Access Rules for Normal-Category Aeroplanes (CS-23) — Revision from December 2023. Questa pubblicazione incorpora la ED Decision 2023/002/R con l’obiettivo di incorporare 6 nuovi e 23 standard di consenso revisionati emessi dall’American Society for Testing and Materials (ASTM) International. Tali standard possono essere utilizzati come acceptable means of compliance con CS-23. Le Easy Access Rules for Normal-Category Aeroplanes (CS-23) sono disponibili per il download gratuito sul sito web EASA in formato pdf, pubblicazione dinamica online, nonché in formato xml. Man mano che vengono generate attraverso la piattaforma eRules, verranno regolarmente aggiornate per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

TEST DI SUCCESSO PER L’RTX INTERCEPTOR – Un Exoatmospheric Kill Vehicle, sviluppato da Raytheon, un’azienda di RTX, ha distrutto con successo un Intermediate-Range Ballistic Missile durante un recente test del Ground-based Midcourse Defense System. Il test è stato condotto nella regione del Pacifico dalla U.S. Missile Defense Agency e dall’U.S. Northern Command. Questa è stata la tredicesima intercettazione per il programma, che protegge gli Stati Uniti distruggendo i missili balistici in arrivo mentre si trovano al di fuori dell’atmosfera terrestre. “Questo test dimostra che l’U.S. ballistic missile defense system è operativo, affidabile e pronto a proteggere il Paese”, ha affermato Wes Kremer, presidente di Raytheon. “I Raytheon kill vehicles hanno ora completato con successo quasi 50 intercettazioni spaziali, il che sottolinea la nostra esperienza e capacità di progettare e sviluppare questi sistemi per sconfiggere la minaccia in evoluzione”. L’EKV di Raytheon è sviluppato a Tucson, in Arizona, mentre l’AN/TPY-2 e l’X-Band Radar sono sviluppati ad Andover, Massachusetts.

RTX CREA UN NETWORK OF “ENERGY WEBS” PER DARPA – Raytheon, un’azienda RTX, ha ricevuto un contratto da 10 milioni di dollari dalla DARPA per progettare e sviluppare un wireless airborne relay system per fornire energia in ambienti contestati. Il Persistent Optical Wireless Energy Relay program, noto come POWER, mira a rivoluzionare la distribuzione dell’energia sfruttando il near-instantaneous energy transport in un resilient, multi-path network. Il POWER program fa parte del DARPA’s Energy Web Dominance portfolio, che mira a stabilire un trasporto energetico più dinamico in air, space, maritime, land and undersea domains.

IL TEAM INDUSTRIALE GUIDATO DA BOEING SVOLGE UN INTERCPET TEST DI SUCCESSO – La Missile Defense Agency degli Stati Uniti e un team industriale guidato da Boeing hanno intercettato con successo un intermediate-range ballistic missile nello spazio durante l’ultimo test del Ground-based Midcourse Defense, o GMD, system. Il test ha convalidato la GMD’s Capability Increment 6B configuration, che offre agli operatori di difesa missilistica più tempo, spazio e flessibilità per intercettare ballistic missile threats. Durante il test, un GMD interceptor ha rilasciato un Exoatmospheric Kill Vehicle a forza cinetica, o EKV, durante la rocket booster’s second stage della sua normale three-stage sequence of flight. L’obiettivo rappresentativo della minaccia è stato lanciato dalla Broad Ocean Area e l’intercettore è stato schierato dalla Vandenberg Space Force Base, California. “Questo test riuscito è importante perché apre la finestra di opportunità per intercettare le minacce”, ha affermato Debbie Barnett, vice president of Strategic Missile & Defense Systems. “Siamo impegnati a migliorare continuamente la capacità del GMD system di soddisfare le esigenze di difesa missilistica in rapida evoluzione della nazione”. Boeing ha supportato il programma GMD come principale integratore di sistema sin dal suo inizio nel 1998 attraverso lo sviluppo, i test, le operazioni e il sostegno. Il sistema è ormai in allerta da quasi due decenni ed è parte integrante della ballistic missile defense architecture a più livelli dell’America.

BOEING LANCIA UNA NUOVA ESPERIENZA STEM IN TEXAS – Boeing ha lanciato una nuova esperienza interattiva che mette in risalto l’entusiasmo e la meraviglia delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). La Boeing Aerospace Adventure presso il San Antonio Museum of Science and Technology (SAMSAT) offre agli studenti di tutte le età un luogo dove possono imparare di più sulle materie STEM e sulle carriere nel settore aerospaziale. La mostra di 2.400 piedi quadrati invita i partecipanti a progettare, costruire, modernizzare e prendere il volo con attività pratiche e giochi che mostrano le possibilità illimitate dell’aerospaziale. Gli studenti di tutte le età sono invitati a “Diventare il prossimo Boeing Aerospace Adventurer” mentre esplorano gli aerei Boeing come il C-17 Globemaster, la capsula spaziale Starliner e il Boeing ecoDemonstrator. “Questa mostra mette in mostra l’entusiasmante mondo dell’aerospaziale, sottolineando allo stesso tempo la necessità fondamentale di una futura forza lavoro talentuosa e qualificata”, ha affermato Kim Smith, vice president of Global Operations, Quality and Program Management for Boeing Global Services. “Investendo negli studenti e collaborando con il museo e gli educatori, stiamo costruendo una forte pipeline di talenti che plasmerà il futuro dell’aerospaziale”. L’ingresso alla Boeing Aerospace Adventure e al SAMSAT è gratuito. L’orario normale è dalle 10:00 alle 17:00. dal lunedì al sabato e dalle 12:00 alle 17:00. di domenica. Il museo resterà chiuso il giorno di Natale (25 dicembre) e il giorno di Capodanno (1 gennaio).