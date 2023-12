GE Aerospace e i suoi partner raggiungono un nuovo traguardo, testando 10 diversi modelli di motori con 100% SAF

GE Aerospace ha raggiunto un nuovo traguardo per un futuro del volo più sostenibile con il completamento dei test sul suo decimo modello di motore utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) dal 2016, confermando che la società e le sue joint venture hanno uno dei programmi più estesi per testare il carburante alternativo nel settore.

Ad esempio, nel 2018, i motori GE90 hanno alimentato il primo commercial airliner flight con 100% SAF in entrambi i motori sul Boeing ecoDemonstrator, un 777 Freighter, in collaborazione con FedEx Express. Poi, nel 2021, i motori LEAP-1B hanno alimentato il primo passenger experimental flight con 100% SAF in uno dei due motori su un Boeing 737-8 di United Airlines.

Quest’anno, i motori LEAP-1B hanno effettuato test flights con 100% SAF in entrambi i motori del Boeing ecoDemonstrator Explorer, un 737-10 destinato a United Airlines, come parte dei test sulle emissioni con la NASA. Più recentemente, a novembre, Emirates è diventata la prima compagnia aerea a utilizzare un Airbus A380 utilizzando 100% SAF in uno dei quattro motori GP7200.

Ulteriori motori testati a livello di componenti, motore o aeromobile utilizzando 100% SAF includono i motori F414, GE9X, LEAP-1A, Passport, GEnx, HF120 e CFM56. L’ampia gamma di test rappresenta un mix di sistemi di propulsione utilizzati per i viaggi aerei commerciali domestici e internazionali, l’aviazione militare, business and general aviation. Questi test hanno inoltre valutato un’ampia gamma di fattori, come le performance del motore e l’impatto del 100% SAF sulle scie di condensazione e sulle emissioni.

GE Aerospace e le sue joint venture equipaggiano tre voli commerciali su quattro a livello globale.

“Questi test dimostrano che siamo leader e preparati a supportare i nostri clienti ad operare con Sustainable Aviation Fuel. Siamo orgogliosi di aver svolto il duro lavoro per comprendere meglio l’impatto delle diverse emissioni sull’ambiente e di utilizzare la scienza per guidare la tecnologia che stiamo sviluppando per inventare il futuro del volo”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aerospace.

Per contribuire a qualificare nuovi 100% SAF, GE Aerospace sta passando da engine system testing a engine component and sub-component level evaluations. Ciò comprende la valutazione dei componenti esposti e influenzati dai carburanti, dal fuel system al combustor in cui viene bruciato il carburante. Vari tipi di SAF prodotti da percorsi diversi sono in fase di test per valutare se vi sia un impatto sull’operatività, sull’efficienza, sulla durata e sulle emissioni del motore.

Gli sforzi di GE Aerospace supportano l’obiettivo a lungo termine dell’industria aeronautica di zero emissioni nette di CO2 entro il 2050.

In una fase intermedia, i governi si sono riuniti a novembre in occasione della third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), fissando l’obiettivo che l’aviation fuel nel 2030 abbia un’intensità di carbonio inferiore del 5% rispetto al conventional jet fuel utilizzato oggi. Ciò fa seguito a una precedente dichiarazione di sette technology officers di major aviation manufacturers, tra cui GE Aerospace, che chiedevano politiche governative di sostegno che accelerino la disponibilità e l’adozione di SAF qualificati.

Per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni a lungo termine è necessario che l’industria implementi tecnologie rivoluzionarie per aumentare la engine fuel efficiency.

Per affrontare questa sfida, GE Aerospace ha in corso numerosi dimostratori, tra cui il CFM RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) program in collaborazione con Safran Aircraft Engines e l’Electrified Powertrain Flight Demonstration project con la NASA. Il programma CFM RISE mira a migliorare la fuel efficiency di oltre il 20%, con emissioni di CO2 inferiori del 20% rispetto ai motori più efficienti oggi in servizio. La nuova open fan engine architecture e gli hybrid electric systems in fase di sviluppo sono stati progettati per essere compatibili con 100% SAF.

Inoltre, GE Aerospace è uno degli investitori inaugurali nel Sustainable Flight Fund di United Airlines Ventures per contribuire ad aumentare l’offerta di SAF.

Tutti i motori di GE Aerospace e dei suoi partner oggi possono operare con miscele SAF approvate. Attualmente, il SAF approvato per l’uso è un componente sintetico miscelato con Jet A o Jet A-1 a base di petrolio fino al 50%. Una task force internazionale guidata da uno degli esperti di GE Aerospace sta sviluppando specifiche di settore standardizzate che supportano l’adozione di 100% drop-in SAF, che non richiede la miscelazione con il carburante per aerei convenzionale. Il 100% SAF non è ancora qualificato da ASTM International, un’organizzazione che sviluppa standard tecnici. I test e le dimostrazioni dei motori forniscono dati per supportare lo sviluppo di 100% SAF standards.

