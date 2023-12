Delta eliminerà oltre tremila tonnellate di plastica monouso a bordo con l’introduzione di nuovi bicchieri di carta

Delta informa: “Passare dalla plastica ai bicchieri di carta non è semplice come sembra. Sono anni che Delta crea prototipi e testa bicchieri di carta in grado di sopportare bevande calde, fredde e alcoliche, rispettando al contempo le severe normative ambientali. Ora questi bicchieri hanno preso il volo per i test finali su diversi voli transcontinentali nazionali e su una selezione di altri voli. Una volta approvati e introdotti su tutto il network Delta, i bicchieri di carta contribuiranno a eliminare oltre 3 mila tonnellate – il peso di 1.300 camioncini – di plastica monouso a bordo ogni anno e porteranno Delta a un passo dall’obiettivo di ridurre al minimo la plastica monouso a bordo entro il 2025.

Dal 2022 Delta ha già eliminato più di 2.200 tonnellate di plastica monouso all’anno nel suo percorso verso un’esperienza di viaggio più sostenibile”.

Amelia DeLuca, Chief Sustainability Officer di Delta, ha detto: “Come compagnia aerea, il nostro obiettivo principale è quello di decarbonizzare la nostra attività, in gran parte derivante dalle operazioni di volo, da come voliamo e dal carburante che utilizziamo. Ma questo non significa che non dobbiamo concentrarci anche su ciò che possiamo fare ora nell’ambito delle nostre operazioni per essere più sostenibili. Questi bicchieri sono un ottimo esempio di come Delta stia lavorando per affrontare il suo impatto attraverso ciò che possiamo controllare oggi. Sono un esempio visibile e tangibile per i nostri passeggeri e per il nostro personale di come Delta prenda sul serio l’impegno di integrare la sostenibilità in tutto ciò che facciamo”.

“I bicchieri utilizzati dalle compagnie aeree a bordo devono garantire che le bevande calde rimangano calde e quelle fredde rimangano fredde, resistendo alle proprietà dissolventi dell’alcol. Inoltre, i bicchieri devono essere impilabili nei carrelli già in uso sugli aerei e devono potersi separare facilmente per consentire agli assistenti di volo di servire i passeggeri in modo efficiente. Una delle considerazioni più importanti nel passaggio ai bicchieri di carta è che molte versioni includono un rivestimento a base di plastica che può renderli più difficili da riciclare. Ciò è reso ancora più complesso dalle normative e dai mandati internazionali in materia di plastica monouso che variano in modo significativo, con il risultato di un mosaico di regole che Delta deve prendere in considerazione in quanto compagnia aerea globale.

L’approccio di Delta: collaborare con esperti di sostenibilità e di catena di approvvigionamento e con partner di produzione per creare e produrre un bicchiere che sia unico per Delta. Questi nuovi bicchieri di carta sono personalizzati per aiutare la compagnia aerea a soddisfare i mandati internazionali, sottolineando al contempo l’impegno di Delta per un’esperienza di viaggio coerente e di qualità. Inoltre, i bicchieri sono compostabili e possono essere riciclati dove esistono impianti di riciclaggio negli aeroporti, sottraendo i rifiuti alle discariche”, prosegue Delta.

“Una delle cose più importanti per apportare cambiamenti sostenibili e a lungo termine è avere l’opportunità di testare le nuove soluzioni e ottenere un feedback reale sia dai nostri dipendenti che dai nostri passeggeri”, ha aggiunto DeLuca. “Dobbiamo costantemente testare, imparare e migliorarci. È questo il senso dell’innovazione, e l’innovazione è parte integrante del DNA di Delta”.

I test sui bicchieri di carta sono stati approfonditi per garantire che soddisfino gli elevati standard che i passeggeri si aspettano da Delta.

“Trovare un’alternativa ai bicchieri di plastica monouso, che sia vantaggiosa per i nostri passeggeri e pratica per i nostri assistenti di volo, è importante”, ha dichiarato Kristen Manion Taylor, S.V.P. In-Flight Service. “I nostri assistenti di volo si impegnano con passione a ridurre al minimo l’impatto ambientale, continuando a offrire un’esperienza di qualità per i viaggiatori sui nostri voli”.

“I test finali per i nuovi bicchieri di carta di Delta saranno completati entro la primavera del 2024; dopo il periodo di prova, i bicchieri di plastica tradizionali torneranno su tutti i voli mentre il loro sostituto verrà prodotto e infine introdotto in tutto il sistema”, conclude Delta.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)