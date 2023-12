Wizz Air inaugura due nuove rotte

Wizz Air ha inaugurato oggi due nuove rotte: Catania – Amburgo e Roma – Debrecen. I biglietti sono disponibili su wizzair.com e tramite l’app WIZZ.

“Dopo l’annuncio del primo volo per Bruxelles la settimana scorsa, i passeggeri in partenza dall’aeroporto Fontanarossa hanno ora l’opportunità di volare anche ad Amburgo, la seconda città più popolosa della Germania. Amburgo è famosa per il suo centro storico, i suoi canali pittoreschi e la vivace scena artistica. Tra le principali attrazioni spiccano la Cattedrale di San Michele, il celebre Elbphilharmonie e il Museo Marittimo Internazionale. La città è anche, storicamente, un importante centro logistico a livello mondiale: il suo porto, uno dei più grandi d’Europa, è un hub cruciale per il trasporto di merci internazionali. I biglietti per Amburgo sono in vendita a partire da 34,99 euro.

Da Roma Fiumicino è invece decollato oggi il primo aereo per Debrecen, che sorge a nord della “Grande Pianura” ungherese, avvolta dalla catena montuosa dei Carpazi. La città gode dell’intreccio tra le testimonianze storico-culturali e la bellezza dei suoi paesaggi naturali: dai musei del centro al Parco Nazionale Hortobágy, patrimonio UNESCO dal 1999. E’ uno dei centri culturali più importanti della nazione e ospita migliaia di studenti grazie alla sua splendida Università, che contiene la più grande biblioteca dell’Ungheria. I voli per Debrecen saranno operati due volte alla settimana e partono da soli 27,99 euro.

Domani, 14 dicembre, Wizz Air inaugurerà anche la tratta Catania – Parigi Beauvais e riprenderà le operazioni per Chisinau dagli aeroporti di Fiumicino e Malpensa: i voli per la capitale moldava inizieranno giovedì 14 dicembre e avranno una frequenza di due volte alla settimana, con tariffe a partire da 29,99 euro da Roma e 44,99 euro da Milano”, afferma Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha commentato: “Siamo entusiasti di annunciare l’inaugurazione delle nuove rotte Wizz Air, grazie alle quali offriamo ai nostri passeggeri italiani l’opportunità di esplorare destinazioni uniche in tutta Europa. Inoltre, siamo felici di riprendere le operazioni per Chisinau e garantire nuovamente il collegamento aereo tra la Moldavia e due importanti città come Roma e Milano. Ciò riflette il nostro impegno nel garantire connessioni a tariffe accessibili e un’esperienza di viaggio di alta qualità”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)