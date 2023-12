Il primo Airbus A320neo di Brussels Airlines effettua il suo volo inaugurale verso Vienna

Il primo Airbus A320neo di Brussels Airlines ha effettuato ieri il suo primo volo commerciale: il volo SN2905 da Bruxelles a Vienna. Tutti i passeggeri a bordo di questo aereo hanno ricevuto un piccolo regalo come ricordo di questo giorno speciale nella storia di Brussels Airlines. Altri quattro aeromobili Airbus A320neo si uniranno alla flotta nel prossimo anno, il rinnovamento della flotta è una parte importante della strategia di sostenibilità di Brussels Airlines.

OO-SBA è il primo Airbus A320neo per Brussels Airlines. È stato consegnato alla compagnia aerea il 1° novembre (leggi anche qui). La manutenzione e l’ingegneria hanno dovuto eseguire le ultime rifiniture dell’aereo, quello di ieri è stato quindi il primo vero volo commerciale dell’aereo.

“Questo è un momento storico per Brussels Airlines, poiché non si tratta solo del primo A320neo, ma anche del primissimo aereo nuovo di zecca consegnato alla compagnia aerea nella sua storia. Brussels Airlines ha ambiziosi piani di rinnovamento della flotta, con altri quattro A320neo che si uniranno alla flotta nei prossimi mesi.

L’Airbus A320neo è una parte importante della strategia di sostenibilità di Brussels Airlines. Produce fino al 20% in meno di emissioni di CO2 e fino al 50% in meno di rumore. Un aereo più silenzioso migliora anche l’esperienza dei passeggeri a bordo, insieme a un sistema di illuminazione flessibile e cappelliere per i bagagli più grandi del 40%”, afferma Brussels Airlines.

“Il primo volo commerciale di OO-SBA è stato il volo SN2905 il 12 dicembre 2023. Il volo è decollato alle 15:45 ora locale, con destinazione Vienna. Tutti i passeggeri a bordo dell’aereo hanno ricevuto un piccolo regalo per ricordare questo giorno speciale: una birth card e “suikerbonen/dragées”, cioccolatini tradizionali che vengono distribuiti per festeggiare una nascita in Belgio“, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines – Photo Credits: Brussels Airlines)