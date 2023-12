Qatar Duty Free inaugura il Souq Al Matar presso l’Hamad International Airport

Qatar Duty Free (QDF), proprietario e gestore di tutti i punti vendita al dettaglio e di ristorazione presso l’Hamad International Airport di Doha, ha presentato oggi Souq Al Matar, un experiential mixed retail and dining concept, in un evento di apertura a cui ha partecipato la leadership di QDF, insieme a VIP, media internazionali e locali.

Il Souq Al Matar – matar è la parola araba per aeroporto – è un tradizionale Souq del Qatar situato nel North Node terminal di HIA, con sette negozi e due ristoranti. Il concept è stato sviluppato in collaborazione con il pluripremiato architetto Ibrahim M. Jaidah, rinomato per la realizzazione di progetti architettonici di livello mondiale in Qatar come lo stadio Al Thumama.

“Offrendo una ‘sense of place’ experience, Souq Al Matar ricrea la vivace energia e l’estetica degli iconici mercati tradizionali del Qatar. Soffitti intrecciati in vimini, porte ad arco, finestre con cornici in legno e numerosi altri dettagli decorativi offrono una Souq experience coinvolgente e culturalmente risonante. Rafforzando la celebrazione del patrimonio del Qatar, una dhow boat è esposta al centro della scena, rendendo omaggio al commercio marittimo che prosperava nel paese e aveva una forte associazione con i mercati”, afferma Qatar Airways.

“Durante la prima settimana di apertura del Souq, i clienti possono esplorare una serie di esperienze culturali che mettono in mostra l’artigianato tradizionale, tra cui dimostrazioni dal vivo di tessitura di cesti e tessitura Sadu, una pratica tradizionale che combina motivi geometrici con colori vivaci che contengono motivi culturali. Inoltre, gli addetti all’accoglienza accoglieranno gli ospiti nei tradizionali abiti del Qatar, servendo caffè arabo “gahwa” e datteri, poiché servire gahwa e datteri indica ospitalità e generosità nella cultura del Qatar. I visitatori possono anche vedere abili artigiani che confezionano il Bishit – una tradizionale veste maschile – e artisti dell’henné che creano disegni sulle mani delle donne.

All’evento di apertura, un Naham group ha eseguito la “sea music”, una tradizione che i pescatori di perle praticavano per incoraggiamento e intrattenimento durante i loro viaggi. Inoltre, è stata eseguita un’esibizione orchestrale che combina melodie del passato e del presente composte da Dana Al Fardan”, prosegue Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire che l’esperienza di viaggio presso l’Hamad International Airport rimanga una delle migliori al mondo. Il Souq Al Matar offre ai passeggeri una dimensione completamente nuova, dove possono fare acquisti, cenare e provare un assaggio del Qatar senza dover lasciare l’aeroporto. Abbiamo ancora una volta alzato l’asticella di ciò che l’esperienza aeroportuale può aspirare ad essere, rendendola parte dell’esperienza culturale stessa, non solo un hub di transito”.

Il Qatar Duty Free Senior Vice President, Mr. Thabet Musleh, ha dichiarato: “Souq Al Matar sottolinea che in Qatar Duty Free non solo abbiamo qualcosa per tutti, ma abbiamo qualcosa di veramente unico. Si tratta di un’esperienza unica nel suo genere in un aeroporto: un concept davvero originale che va oltre il ‘Sense of Place’, per offrire ‘transit tourism’, portando il Qatar direttamente ai viaggiatori. L’esecuzione sottolinea la nostra eccezionale attenzione ai dettagli e al servizio, consolidando ulteriormente Qatar Duty Free come un vero leader nella vendita al dettaglio e nella ristorazione aeroportuale”.

L’Arab Engineering Bureau and IJAE Group CEO & Chief Architect, Mr. Ibrahim M. Jaidah, ha aggiunto: “Con la concettualizzazione del Souq Al Matar, il mio obiettivo era quello di accompagnare gli ospiti in un viaggio attraverso un Souq vibrante e incantevole, proprio come vivrebbero quando si visita il Qatar. Progettato con l’architettura tradizionale del Qatar per evocare un’atmosfera calda e ospitale, Souq Al Matar immerge davvero i passeggeri in una ricca esperienza culturale. Invitiamo tutti i passeggeri a visitare il Souq per vivere un autentico incontro con il Qatar mentre viaggiano”.

“L’offerta di negozi e punti ristoro al Souq Al Matar riflette fedelmente i prodotti e le bevande tradizionalmente presenti nei vicoli dei vecchi mercati del Qatar. Con due ristoranti e sette negozi, ci sono opzioni per tutti gli acquirenti, garantendo che lo spazio sia attraente e inclusivo per i clienti di HIA“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)