Emirates Flight Training Academy: 58 cadet pilots si sono diplomati all’EFTA

Emirates informa: “Oggi 58 cadet pilots si sono diplomati alla Emirates Flight Training Academy (EFTA) dopo mesi di rigoroso addestramento, a terra e in volo. La quarta EFTA graduation è stata un’altra pietra miliare per l’industria aeronautica, data la carenza di piloti qualificati”.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline & Group, ha presentato i graduati e ha dato il benvenuto ai cadetti nel mondo dell’aviazione: “L’Emirates Flight Training Academy svolge un ruolo cruciale nella strategia della nostra compagnia aerea, alimentando la visione di Dubai di essere un hub aeronautico sostenibile, attirando i migliori talenti a livello globale e sostenendo gli obiettivi di emiratizzazione del Paese. I nostri cadet pilots battono la bandiera degli Emirati a livello globale, rappresentano le ambizioni aeronautiche della nostra nazione, contribuiscono collettivamente alla forza lavoro del settore ed espandono la sua pipeline di piloti. Oggi non celebriamo solo i loro trionfi individuali, ma il loro impatto collettivo. Congratulazioni ai nostri graduati e spero di volare presto con loro. Guideranno la nostra flotta verso il futuro”.

Dirigenti senior di Emirates, tra cui Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Ali Al Soori, Executive Vice President Chairman’s Office & Facilities/Projects Management, His Highness Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior Vice President International Affairs, Oliver Grohmann, Senior Vice President Human Resources, hanno partecipato alla cerimonia.

Il Captain Abdulla Al Hammadi, Divisional Vice President Emirates Flight Training Academy, ha dichiarato: “Ogni graduation è un giorno di festa per i nostri cadetti, le loro famiglie e l’intero team EFTA. Oggi i nostri graduati sono pronti a servire Emirates, la nazione e il mondo dell’aviazione. Hanno fatto molta strada, sia a livello personale che professionale, da quando hanno intrapreso il loro viaggio con noi e hanno completato uno dei pilot training courses più rigorosi al mondo con resilienza e professionalità. Ora stanno facendo i passi successivi nella loro carriera, non solo con la licenza di pilota ma con ricche esperienze, lezioni preziose e, soprattutto, la spinta a perseverare. Sono il futuro dell’aviazione”.

“I graduati hanno completato circa 113 settimane di addestramento, con oltre 1.100 ore di addestramento a terra e 270 ore di addestramento in volo. L’EFTA conta attualmente oltre 300 cadetti che studiano presso l’accademia. Con la quarta graduation odierna, l’EFTA ha trasformato 162 nuovi cadetti in aviatori altamente qualificati per Emirates e l’industria aeronautica.

Secondo Boeing, la domanda di servizi di formazione ha mostrato una ripresa significativa, tuttavia, la carenza globale di piloti è destinata a rimanere una sfida per le compagnie aeree di tutto il mondo. Il produttore di aeromobili prevede una domanda di 649.000 nuovi commercial airline pilots tra il 2023 e il 2042″, prosegue Emirates.

“Situata a Dubai South, la Emirates Flight Training Academy è stata lanciata da Emirates nel 2017 per formare cittadini degli Emirati Arabi Uniti e studenti internazionali per diventare piloti. L’Accademia combina tecnologie di apprendimento all’avanguardia e una moderna flotta di 27 training aircraft per addestrare cadetti senza alcuna conoscenza precedente del volo. La flotta dell’EFTA è composta da 22 Cirrus SR22 G6 single-engine piston, 3 Diamond DA42NG multi-engine piston e 4 Embraer Phenom 100EV very light jet aircraft.

La struttura all’avanguardia dell’EFTA, che equivale a 200 campi da calcio, dispone di 36 aule moderne, 6 full motion flight simulators, un independent Air Traffic Control Tower e una pista dedicata di 1.800 metri”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)