Azul Linhas Aéreas annuncia un ordine incrementale per quattro Airbus A330neo

Azul ha annunciato un ordine fermo per quattro ulteriori A330-900, sulla base di un accordo di acquisto firmato nel giugno 2023. Con questi aeromobili la compagnia aerea amplierà la propria flotta e l’offerta di rotte internazionali.

“Siamo orgogliosi di annunciare questo ordine, poiché conferma Azul come la compagnia aerea con la flotta più efficiente in termini di consumo di carburante nella regione, con oltre l’80% della nostra capacità proveniente da aerei di prossima generazione. Con i cinque A330neo che operiamo attualmente e i sette che abbiamo ora in ordine, standardizzeremo la nostra flotta internazionale, permettendoci di migliorare ulteriormente la rinomata customer experience e l’on-time performance”, afferma Alexandre Malfitani, Azul’s Chief Financial Officer.

“La riconfermata fiducia di Azul nell’A330neo sottolinea ancora una volta che l’economia e le performance dell’A330neo stanno facendo una vera differenza nella Azul widebody strategy, superando la concorrenza”, afferma Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International “Mentre Azul sfrutterà tutto il potenziale della commonality unica di Airbus tra le sue A330 and A320 Family fleets, i passeggeri potranno vantare una best-in-class cabin experience, e questo su ogni volo a lungo raggio che la compagnia aerea offre sul suo network in crescita a livello globale”.

“L’A330neo è l’ultimo aereo widebody di Airbus. Dotato di motori Rolls-Royce Trent 7000 di ultima generazione, l’A330-900 è in grado di volare per 7.200 nm / 13.300 km senza sosta. Alla fine di novembre 2023, la A330 Family aveva accumulato oltre 1.800 ordini fermi da più di 130 clienti in tutto il mondo, rendendola la famiglia widebody più popolare al mondo, dominando lo short-and medium-haul widebody market.

L’A330neo è dotato della pluripremiata Airspace cabin, che offre ai passeggeri un elevato livello di comfort, atmosfera e design. Ciò include più spazio individuale, cappelliere più ampie, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività a bordo.

Azul Linhas Aereas ha avviato le operazioni nel 2008 e da allora è cresciuta fino a diventare una delle più grandi compagnie aeree del Brasile, servendo più di 160 destinazioni in Brasile, Stati Uniti, Europa e Sud America. Azul ha ricevuto il primo A330neo nelle americhe nel 2019 e opera con 12 aeromobili della A330 Family“, afferma Airbus.

“Airbus ha venduto oltre 1.150 aerei in America Latina e nei Caraibi. Più di 750 sono operativi in tutta la regione, con circa 500 ordini in portafoglio, che rappresentano una quota di mercato del 58% degli in-service passenger aircraft. Dal 1994 Airbus si è assicurata il 75% degli ordini netti nella regione”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)