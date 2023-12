IATA lancia il nuovo Timatic product per supportare Contactless Travel

IATA ha lanciato il sistema di documentazione e verifica di viaggio di nuova generazione che supporta contactless travel e migliora l’esperienza dei passeggeri. Per raggiungere questo obiettivo, Timatic è stato sottoposto a una riprogettazione completa, stabilendo un nuovo punto di riferimento nelle soluzioni di conformità di viaggio. Basandosi sul successo del suo predecessore, Timatic AutoCheck offre un’esperienza semplificata e interattiva che consente a viaggiatori, compagnie aeree e professionisti del viaggio di accedere facilmente a informazioni sull’immigrazione accurate e formulate in modo chiaro. L’intero processo di controllo dei documenti è stato automatizzato con istruzioni su misura per ciascun passeggero.

Con il traffico passeggeri destinato a raddoppiare entro il 2040, l’ottimizzazione e il miglioramento dei processi aeroportuali dovranno continuare. La verifica della documentazione di viaggio dei passeggeri è uno dei compiti che richiedono più tempo e trarrà vantaggio da un’ulteriore automazione. Inoltre, anche le nuove funzionalità di Timatic AutoCheck svolgeranno un ruolo essenziale nel supportare il settore nel passaggio ai viaggi senza contatto.

Il più recente Global Passenger Survey (GPS) di IATA ha rivelato che i complessi requisiti per i visti scoraggiano i viaggiatori, che desiderano un processo di visto online conveniente e digitale. Inoltre, molti sono disposti a condividere le informazioni sui documenti di viaggio per velocizzare le procedure di immigrazione aeroportuale.

Il 36% dei viaggiatori ha dichiarato di essere stato scoraggiato dal viaggiare verso una particolare destinazione a causa dei requisiti di immigrazione. La complessità dei processi è stata evidenziata come il principale deterrente dal 49% dei viaggiatori, il 19% ha citato i costi e l’8% le preoccupazioni sulla privacy.

Laddove è richiesto il visto, il 66% dei viaggiatori desidera ottenerlo online prima del viaggio, il 20% preferisce recarsi al consolato o all’ambasciata e il 14% all’aeroporto.

L’87% dei viaggiatori ha indicato che condividerebbe le proprie informazioni sull’immigrazione per accelerare il processo di arrivo in aeroporto, in aumento rispetto all’83% riportato nel 2022.

“Sfruttando la disponibilità dei viaggiatori a utilizzare processi online e condividere informazioni in anticipo, Timatic AutoCheck offre a airlines, ground handlers, departure control systems and travel agents una soluzione online a misura di cliente, attraverso la quale i viaggiatori possono verificare il rispetto tutti i requisiti di immigrazione prima di partire”, ha affermato Frederic Leger, IATA’s Senior Vice President Commercial Products and Services.

Timatic AutoCheck può essere facilmente integrato negli airline reservation and departure control systems (DCS), nonché nei sistemi di distribuzione utilizzati dalle agenzie di viaggio e nelle piattaforme di prenotazione online e presenta miglioramenti del prodotto: contenuti normativi semplificati; approccio interattivo basato sui dati; raccomandazioni pratiche; automazione migliorata.

“Timatic AutoCheck rappresenta un’ulteriore pietra miliare nella ricerca di efficienza e convenienza nel settore dei viaggi. Navigando senza sforzo tra le normative, i viaggiatori possono intraprendere i loro viaggi con sicurezza e tranquillità. Inoltre, questa innovazione consente anche alle compagnie aeree, agli operatori di terra e agli agenti di viaggio di migliorare la soddisfazione del cliente, integrare la verifica della documentazione di viaggio nell’esperienza di viaggio senza contatto e semplificare le loro operazioni”, ha affermato Leger.

I principali DCS providers come Amadeus, Hitit e Sabre, insieme a varie compagnie aeree e Star Alliance, stanno già lavorando con IATA per passare al nuovo Timatic AutoCheck, facendo il passo successivo verso un’esperienza di viaggio senza interruzioni e viaggi senza contatto.

Timatic fornisce agli utenti informazioni affidabili e in tempo reale sulla documentazione richiesta per i viaggi internazionali sin dalla sua nascita negli anni ’60. Per questo, IATA si affida a una varietà di fonti, inclusi governi, compagnie aeree o aeroporti. L’accuratezza di questi dati è fondamentale per garantire che le informazioni corrette vengono fornite sia alle compagnie aeree che ai passeggeri. Ogni anno, tramite Timatic vengono eseguiti più di un miliardo di controlli dei documenti dei passeggeri.

(Ufficio Stampa IATA)