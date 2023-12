Boeing nomina nuovi Key Senior Leaders

Boeing ha annunciato Chris Raymond come president and chief executive officer of Boeing Global Services (BGS). Raymond succederà a Stephanie Pope, recentemente nominata chief operating officer di Boeing (leggi anche qui). Brian Moran è stato nominato Chief Sustainability Officer di Boeing, succedendo a Raymond. Le nomine entreranno in vigore dal 1° gennaio 2024.

“In qualità di president and CEO of Boeing Global Services, Raymond guiderà tutti gli aspetti del company’s aerospace services business, supportando commercial, government and aviation industry customers in tutto il mondo. BGS ha registrato un fatturato nel 2022 pari a 17,6 miliardi di dollari. Raymond riferirà a Pope e continuerà a far parte del Boeing’s Executive Council”, afferma Boeing.

“Chris porta con sé oltre 30 anni di esperienza in Boeing in quasi ogni aspetto delle nostre operazioni e ha forti legami con dipendenti, clienti e fornitori nei nostri mercati commerciali e governativi”, ha affermato Pope. “Sono fiduciosa che continuerà con le ottime prestazioni operative del nostro Services team e rimarrà concentrato sul rispetto degli impegni assunti con i clienti”.

“In qualità di Chief Sustainability Officer di Boeing, Moran sarà responsabile del progresso degli sforzi di sostenibilità di Boeing, incentrati sulle priorità riguardo la sostenibilità aerospaziale, sul reporting agli stakeholder, sulle partnership a livello di settore e sulle performance aziendali per raggiungere obiettivi chiave di sostenibilità. Con sede nell’ufficio Boeing di Amsterdam, Moran riferirà a Dave Calhoun, presidente e CEO di Boeing, nonché al Governance & Public Policy committee of the Boeing Board of Directors. Farà anche parte del Boeing’s Executive Council”, prosegue Boeing.

“Con oltre 20 anni di servizio in Boeing, Brian ha una vasta esperienza in quasi ogni aspetto delle nostre operazioni e attività, inclusa una profonda comprensione e impegno nei confronti dei nostri partner e stakeholder in tutto il mondo”, ha affermato Calhoun. “La sostenibilità è una priorità chiave per Boeing e sono fiducioso che, sotto la guida di Brian, il nostro team continuerà ad aumentare la nostra attenzione e consentirà alla nostra azienda e al nostro settore di raggiungere un futuro aerospaziale più sostenibile”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)