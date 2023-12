KLM, il governo e l’airline industry uniscono le forze per affrontare i comportamenti inaccettabili dei passeggeri

KLM informa: “I passeggeri indisciplinati causano problemi alle compagnie aeree. Mostrando comportamenti verbalmente aggressivi o talvolta anche violenza fisica, possono causare rischi per la sicurezza, sia a bordo che nella departure hall. Questo tipo di comportamento ha spesso un impatto notevole sui passeggeri e sull’equipaggio. E può anche portare a deviazioni e ritardi dei voli. L’industria aerea e il governo stanno già lavorando insieme per affrontare questo problema, ma intendono fare di più. Il 14 dicembre tutte le parti coinvolte hanno sottoscritto a tal fine una lettera di intenti.

Ciò esaminerà tra l’altro come sensibilizzare più efficacemente i passeggeri sulle conseguenze del proprio comportamento. Verrà esaminato inoltre come il personale possa essere meglio formato per affrontare tali incidenti. A maggio è stato introdotto un modulo di segnalazione digitale per consentire al personale di segnalare più facilmente i passeggeri indisciplinati. Chiunque si comporti male a bordo o a terra deve essere trattato in modo efficace ed è importante che il personale a bordo dell’aereo e nella departure hall sia consapevole delle opzioni a sua disposizione”.

“Le compagnie aeree tengono no-fly lists dei passeggeri che si sono comportati male sui loro aerei, a Schiphol Airport o nelle stazioni esterne. I firmatari valuteranno inoltre se tali informazioni possano essere condivise tra tutte le compagnie aeree olandesi, nel rispetto ovviamente della legislazione applicabile in materia di privacy. All’interno di KLM Group, KLM e Transavia condividono dal 2022 i dati dei passeggeri inseriti nella no-fly list per comportamenti inaccettabili a terra e/o a bordo. Ai passeggeri è vietato volare con entrambe le compagnie aeree per almeno cinque anni se si comportano male su un volo Transavia o KLM.

KLM ha registrato un aumento del 100% del numero di passeggeri indisciplinati rispetto al 2019. Nel 2023 è stata registrata una media di 30 passeggeri indisciplinati al mese, rispetto a una media di 15 nel 2019. Circa il 60% degli incidenti è avvenuto a bordo, di cui 40 % nella depature hall. In più della metà di questi casi, l’alcol ha avuto un ruolo”, prosegue KLM.

“Volare è una delle forme di trasporto più sicure. È inaccettabile il fatto che alcune persone si comportino male a bordo degli aerei al punto da mettere a repentaglio la sicurezza dei passeggeri e degli equipaggi. Sfortunatamente, sta anche diventando più comune. È importante compiere uno sforzo concertato con tutte le parti coinvolte per ridurre ulteriormente questo tipo di incidenti”, afferma Mark Harbers, outgoing minister Infrastructure & Water Management.

“Come compagnia aerea, la sicurezza e l’incolumità dei nostri passeggeri e degli equipaggi sono una priorità assoluta. Per questo motivo non tolleriamo alcuna forma di aggressione né a bordo né a terra. Le conseguenze del comportamento anomalo dei passeggeri sono gravi; ha un impatto notevole sui nostri passeggeri e sui nostri colleghi. Non è tollerata alcuna forma di aggressione fisica nei confronti dei nostri equipaggio o degli altri passeggeri. Purtroppo dobbiamo constatare che il numero dei passeggeri indisciplinati è aumentato notevolmente. Ciò che sperimentiamo in volo è un riflesso della società più ampia. È quindi incoraggiante che questo problema venga affrontato congiuntamente dal settore aereo e dal governo”, afferma Leen van Duijn, VP KLM Security Services.

“La lettera di intenti è stata firmata da Royal Schiphol Group NV, Transavia, KLM, TUI, Corendon Dutch Airlines, Royal Marechaussee e dalla procura. I Paesi Bassi sono il terzo paese in Europa a firmare una dichiarazione come questa, seguendo l’esempio di Norvegia e Irlanda. La questione figura più ampiamente nell’agenda internazionale, anche presso le European and international airline organisations, tra cui EASA e IATA“, conclude KLM.

(Ufficio Stampa KLM)