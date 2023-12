Emirates celebra 15 anni di operazioni verso San Francisco

Emirates annuncia di aver completato 15 anni di operazioni verso San Francisco, una rotta molto popolare nella sua rete statunitense, che si colloca tra i primi cinque punti serviti dal suo global network in termini di distanza percorsa.

“Da quando la compagnia aerea ha iniziato i servizi per San Francisco International Airport il 15 dicembre 2008, Emirates ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri su oltre 9.900 voli sulla rotta. Oltre a sostenere i viaggi dei passeggeri e il turismo, ha anche trasportato oltre 44.000 tonnellate di merci, facilitando il commercio attraverso l’esportazione e l’importazione di materie prime.

Quando la rotta fu lanciata dieci anni e mezzo fa, operata da un Boeing 777-200LR, il servizio inaugurale fu nominato il “world’s longest green flight” per il risparmio di carburante ottenuto attraverso una cross-border coordination con le parti interessate lungo il 16-hour flight path. Le nuove efficienze operative testate all’epoca hanno contribuito a risparmiare circa 2.000 galloni di carburante e 30.000 libbre di emissioni di carbonio durante il volo.

Molte delle misure di risparmio di carburante testate sul servizio sono state da allora integrate nelle procedure operative di Emirates, nei suoi sforzi per ridurre le emissioni. Queste includono il lavaggio degli aerei utilizzando la tecnica “drywash” per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica riducendo al tempo stesso il consumo di acqua, l’utilizzo di energia elettrica a terra a Dubai invece di far funzionare l’auxiliary power unit, l’applicazione di una spinta minima all’atterraggio, con single-engine taxi verso il gate. Anche i consumable items a bordo vengono raccolti per il riciclaggio dopo l’arrivo di ogni volo a Dubai“, afferma Emirates.

“Il servizio per San Francisco è stato inizialmente operato con un Boeing 777-200LR e la frequenza è stata successivamente aumentata a giornaliera per soddisfare la domanda di viaggio sulla rotta nel corso degli anni. Nel dicembre 2014 la rotta è stata aggiornata al suo aereo di punta A380, fornendo un aumento significativo della capacità, nonché i suoi servizi distintivi. All’inizio di quest’anno sui voli giornalieri è stata lanciata la Premium Economy, per offrire ai clienti una scelta più ampia. L’aereo A380 in configurazione a quattro classi è in grado di trasportare fino a 484 passeggeri e 15 tonnellate di carico nella stiva.

Il nuovo A380 di Emirates che opera sulla rotta dispone di posti in quattro classi di cabina, inclusi posti Premium Economy con 56 morbidi sedili in pelle color crema. La nuova classe di cabina offre posti con un’ampia reclinazione, più spazio per le gambe e un’esperienza culinaria elevata, oltre ad altri tocchi che offrono ai suoi clienti più comfort e servizi a valore aggiunto.

Alcune delle destinazioni e dei punti di origine più popolari relativi a San Francisco includono tutti i punti in India, Pakistan, nonché punti in Kenya, Sud Africa, Maldive, Egitto, oltre alla città hub di Emirates, Dubai.

La compagnia aerea continua a sostenere le industrie e le imprese locali trasferendo le merci da San Francisco al resto della sua rete globale. Emirates SkyCargo è stata determinante nel consentire il trasporto senza interruzioni delle merci, promuovere opportunità di esportazione e stimolare lo sviluppo economico nei paesi in cui opera”, prosegue Emirates.

“La partnership codeshare della compagnia aerea con United consente ai clienti Emirates di volare oltre i tre hub United di San Francisco, Chicago e Houston, verso un’ampia rete di città statunitensi, comprese destinazioni popolari come Las Vegas, Portland e Phoenix, oltre a oltre a nove punti in Messico.

I passeggeri di First Class e Business Class possono usufruire di chauffeur drive services prima dei loro voli a San Francisco, avendo anche accesso all’Emirates Lounge per rilassarsi e distendersi prima del volo. I soci Skywards selezionati hanno inoltre diritto a beneficiare dell’accesso alla lounge prima del volo. A Dubai, il complimentary Chauffeur Drive service da e per l’aeroporto è disponibile per i clienti di classe premium, che possono anche rilassarsi in una delle sue lounge presso Dubai International Airport“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)