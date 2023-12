Textron Aviation annuncia il nuovo SustainableAdvantage carbon offset program

Textron Aviation ha annunciato un nuovo ProAdvantage program, SustainableAdvantageSM, per fornire ai proprietari un’ulteriore opzione per ridurre le emissioni di anidride carbonica derivanti dagli aeromobili in esercizio. In collaborazione con 4AIR, il programma sarà lanciato nel gennaio 2024 ed è disponibile per i clienti idonei che possiedono e utilizzano Cessna, Beechcraft and Hawker turbine aircraft in tutto il mondo.

I clienti Beechcraft, Cessna e Hawker ricevono supporto, manutenzione e modifiche direttamente in fabbrica da Textron Aviation Inc., attraverso il network globale di service and part centers, mobile service units and 24/7 1CALL AOG support.

“Gli owners sono sempre più interessati a soluzioni che riducono l’impronta di carbonio derivante dall’utilizzo dei loro aerei”, ha affermato Brad White, senior vice president, Global Parts and Programs, Textron Aviation.. “SustainableAdvantage offre loro l’opportunità di avere un’opzione senza soluzione di continuità per compensare le proprie emissioni di carbonio attraverso un programma e un fornitore approvati da Textron Aviation”.

Textron Aviation amministrerà SustainableAdvantage come parte della sua gamma di programmi ProAdvantage di facile utilizzo e collegherà i proprietari a 4AIR. 4AIR è la prima azienda a offrire soluzioni di sostenibilità complete per la business aviation. SustainableAdvantage offrirà ai proprietari la possibilità di compensare l’impronta delle emissioni dei propri aerei con il 4AIR Bronze Level. Le compensazioni di carbonio riducono le emissioni altrove che possono essere imputate all’impronta di carbonio degli aeromobili operativi.

“Il nostro rapporto con Textron Aviation riconosce i numerosi passi avanti che abbiamo compiuto nel settore per rendere la sostenibilità più accessibile”, ha affermato Nancy Bsales, chief operating officer, 4AIR. “Siamo entusiasti di fornire ai proprietari di Cessna, Beechcraft e Hawker soluzioni sostenibili che affrontano e soddisfano i loro impegni e obiettivi ambientali”.

4AIR fornirà ai proprietari che scelgono di aderire a SustainableAdvantage un rapporto annuale personalizzato che documenterà gli acquisti di compensazioni. Inoltre, 4AIR offre requisiti di monitoraggio e reporting di conformità per il Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) e gli European Union, French and United Kingdom Emissions Trading System (ETS), nonchè altri ESG reporting requirements.

Il SustainableAdvantage portfolio gestito da 4AIR supporta quattro progetti in tutto il mondo: Rainier Gateway Forestry Project; Cookstove Project; Bundled Solar; Solar Energy – Renewable Power by Adani.

Textron Aviation è impegnata nella sostenibilità ambientale e nella conservazione delle risorse naturali e sostiene il Business Aviation Commitment on Climate Change. Come parte di Textron Inc., Textron Aviation ha stabilito obiettivi quinquennali a livello aziendale per ridurre le emissioni di gas serra del 20% e ridurre il consumo di energia, l’uso di acqua e la produzione di rifiuti del 10% entro la fine del 2025.

Robusti investimenti nei prodotti e nelle strutture di Textron Aviation incoraggiano la sostenibilità nei suoi progetti e nelle sue operazioni. Il Beechcraft Denali e il Cessna Citation Ascend evidenziano l’impegno dell’azienda nella riduzione delle emissioni e nel miglioramento dell’efficienza attraverso i suoi nuovi progetti aeronautici. I clienti possono prendere in consegna i loro aerei utilizzando SAF e possono anche fare rifornimento presso il Textron Aviation service center in Wichita, Kansas.

L’azienda sostiene attivamente lo sviluppo di soluzioni di propulsione sostenibili, come hydrogen electric and hybrid electric. Il suo global service network ha ricevuto la ricertificazione dalla National Air Transportation Association (NATA) come Green Aviation Business e dalla NBAA per i maggiori sforzi di sostenibilità del suo ground support.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)