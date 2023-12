GE Aerospace riceve dalla NASA un contratto per la fase successiva dell’advanced engine compact core development

La NASA ha assegnato a GE Aerospace un contratto per la Phase 2 dell’Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC) program, supportando lo sviluppo tecnologico continuo per la prossima generazione di commercial aircraft engines, con l’obiettivo di migliorare significativamente la fuel efficiency e ridurre le emissioni rispetto ai motori di oggi.

Il nuovo contratto si basa sul lavoro completato nella Phase 1 di HyTEC per high-pressure compressor and high-pressure turbine advanced aerodynamics, nonché per il combustore.

“Siamo grati e orgogliosi di collaborare con la NASA per inventare il futuro del volo. Con l’HyTEC program, GE Aerospace mira a far avanzare ulteriormente le aircraft engine core technologies oltre i nostri attuali propulsion systems leader del settore, per un miglioramento unico nel suo genere nella fuel efficiency”, ha affermato Mohamed Ali, vice president of engineering for GE Aerospace.

La Phase 2 farà maturare le tecnologie per un core demonstrator test entro la fine di questo decennio. I test verranno inoltre ampliati per includere la valutazione della combustione di 100% SAF.

Inoltre, GE Aerospace farà avanzare ulteriormente lo stato dell’arte per l’engine integration of hybrid electric systems. Gli hybrid electric testing sotto l’HyTEC Phase 2 si basano sugli sforzi continui di GE Aerospace per sviluppare più electric engines, inclusa la NASA Turbofan Engine Power Extraction Demonstration nell’ambito della prima fase di HyTEC.

GE Aerospace e la NASA collaborano da oltre 50 anni per accelerare l’introduzione di nuove innovazioni nel settore dell’aviazione.

HyTEC Phase 2 è un’importante dimostrazione all’interno del NASA’s Sustainable Flight National Partnership portfolio, che contribuirà all’obiettivo degli Stati Uniti di azzerare le emissioni nette di gas serra entro il 2050.

Attualmente, GE Aerospace sta portando avanti una delle technology demonstration roadmaps più complete del settore. Sono stati completati più di 100 test nell’ambito del CFM International RISE (Revolutionary Innovation for Sustainable Engines) program. Il RISE program comprende una serie di nuovi aviation engine technology developments per aumentare propulsive and thermal efficiency, compresa l’open fan engine architecture e l’engine compact core work supportato tramite HyTEC. Il RISE program mira a migliorare la fuel efficiency di oltre il 20% e a ridurre le emissioni di CO2 del 20% entro la metà degli anni ’30 rispetto ai motori più efficienti di oggi.

Tutti i motori GE Aerospace e CFM International possono operare con SAF blends approvati e sono in fase di sviluppo nuove tecnologie per la compatibilità con fonti energetiche alternative, incluso 100% SAF. Ad oggi, GE Aerospace e le sue joint venture hanno testato 10 diversi aircraft engine models con 100% SAF attraverso un mix di studi a livello di componenti, motore e aeromobile (leggi anche qui).

In un’altra collaborazione con la NASA, GE Aerospace sta sviluppando un integrated, megawatt (MW)-class hybrid electric propulsion system, come parte dell’Electrified Powertrain Flight Demonstration (EPFD) program. I piani per l’EPFD prevedono ground and flight tests dell’hybrid electric system questo decennio, in collaborazione con Boeing, utilizzando un aereo Saab 340B modificato e i motori CT7 di GE Aerospace.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)