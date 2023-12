GE Aerospace celebra il decimo anniversario dell’EPISCenter

Ricorre il decimo anniversario dell’apertura del GE Aerospace EPISCenter (Electrical Power Integrated Systems Center) nell’University of Dayton campus.

“La crescita dell’EPISCenter ha superato le nostre aspettative iniziali”, ha affermato Joe Krisciunas, president and general manager of electrical power systems for GE Aerospace. “Dall’apertura della struttura, il nostro team ha continuato ad espandere le nostre capacità di sviluppo e test di electrical power systems, per aiutare a risolvere le sfide dei nostri clienti militari e civili”.

L’EPISCenter da 138.000 piedi quadrati è stato aperto nel 2013 nel campus dell’Università di Dayton, rappresentando un investimento di 53 milioni di dollari per promuovere lo sviluppo di più electric aircraft. Da allora, altri 26 milioni di dollari sono stati investiti in strutture e attrezzature. All’inizio di quest’anno sono stati annunciati i piani per effettuare un ulteriore investimento fino a 20 milioni di dollari per una nuova settima test cell ed equipaggiamenti per supportare l’hybrid electric aircraft engine component testing. Ciò porta la spesa in conto capitale totale pianificata per l’EPISCenter a quasi 100 milioni di dollari, basandosi sugli sforzi di ricerca e test esistenti del sito, per military and civil aviation applications.

I ricercatori dell’Università di Dayton continuano a collaborare con gli scienziati e gli ingegneri di GE Aerospace per sviluppare e implementare electrical power systems technologies.

“L’impatto del GE Aerospace EPISCenter sull’Università e sulla città di Dayton è stato molto significativo e continuerà ad esserlo”, ha affermato l’University of Dayton president, Eric F. Spina. “Questa partnership ha consentito la creazione di una struttura di ricerca e sviluppo di livello mondiale, che a sua volta ha stimolato lo sviluppo di ulteriori opportunità di riabilitazione del territorio a beneficio dell’economia e dell’istruzione high-tech di Dayton. Abbiamo il privilegio di continuare a collaborare con GE Aerospace, non solo per promuovere lo sviluppo di electrical power systems, ma per fornire opportunità di apprendimento esperienziale agli studenti che lavorano fianco a fianco con ricercatori leader a livello mondiale. Ci congratuliamo con GE Aerospace per gli ultimi 10 anni a Dayton e guardiamo avanti verso le possibilità dei prossimi 10 anni e oltre”.

Sin dall’apertura, l’EPISCenter ha commissionato multiple power system integration test cells per supportare l’integrazione e i test per piattaforme civili e militari, tra cui F/A-18 E/F, 777X, Air Force Research Laboratory (AFRL) INVENT, FAA Continuous Lower Energy, Emissions and Noise (CLEEN) II/III. GE Aerospace ha presentato un high-power density, high-voltage DC generator system leader del settore.

Il centro è la struttura più grande e più capace del settore aeronautico, con una 15 MW facility power e la capacità di gestire sei end-to-end aircraft electrical power systems contemporaneamente in un’unica posizione. Situato su circa otto acri nell’University of Dayton campus su River Park Drive, il centro ospita più di 250 ricercatori e ingegneri, a seconda delle richieste dei programmi.

(Ufficio Stampa GE Aerospace)