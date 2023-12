Etihad Airways e China Eastern Airlines rafforzano la cooperazione strategica

Etihad Airways e China Eastern Airlines hanno segnalato l’intenzione di rafforzare la loro partnership firmando un Memorandum of Understanding (MoU) di cooperazione strategica, per rafforzare i legami commerciali e operativi.

L’accordo riflette l’impegno a esplorare una cooperazione più approfondita che offrirà ai viaggiatori scelte più ampie, servizi di qualità superiore e maggiore valore, contribuendo al tempo stesso all’aviazione sostenibile.

Basandosi sulla partnership esistente di successo, le compagnie aeree intendono implementare un’ampia collaborazione che includa codeshare ampliato, programmi di fidelizzazione reciproca, trasporto cargo, manutenzione, riparazione e revisione, assistenza a terra, catering, accesso alle lounge, formazione del personale e diverse iniziative di sostenibilità. Questo approccio globale migliorerà l’efficienza mantenendo al contempo un’ospitalità di fama mondiale.

Il protocollo d’intesa dovrebbe facilitare l’ambizione di China Eastern di avviare servizi per Abu Dhabi attraverso le sue discussioni con Abu Dhabi Airports, il Department of Culture and Tourism of Abu Dhabi e altre principali parti interessate nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

Una combinazione di servizi Etihad e China Eastern, che coinciderebbe con il Terminal A di recente apertura all’Abu Dhabi International Airport, creerà una solida piattaforma per il traffico aereo Cina-Emirati Arabi Uniti e stabilirà un trampolino di lancio ideale per i collegamenti tra Cina, Medio Oriente e Africa.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer of Etihad Airways, ha sottolineato l’importanza della partnership. Ha dichiarato: “Le nostre due compagnie aeree operano una partnership duratura da oltre un decennio. Questo protocollo d’intesa rappresenta una pietra miliare importante e una chiave per stabilire una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a lungo termine. Sono molto incoraggiato dallo slancio della nostra cooperazione e non vedo l’ora di vedere ulteriori successi. Segna inoltre uno sviluppo significativo dei collegamenti diretti tra Abu Dhabi e la Cina e sottolinea la fiducia di uno dei vettori cinesi più influenti in Etihad. Il protocollo d’intesa apre la strada a un accordo che stimolerà lo sviluppo economico di Abu Dhabi, oltre a sostenere la “Belt and Road Initiative” della Cina”.

Li Yangmin, President of China Eastern Airlines Group, ha dichiarato: “Il protocollo d’intesa si basa sulla nostra cooperazione esistente. Rende possibile un accordo che ci consentirebbe di collaborare in modi reali e pratici come parte delle relazioni continuamente fiorenti tra Cina e Emirati Arabi Uniti. Il collegamento tra l’hub di Shanghai di China Eastern e la rete di Etihad attraverso Abu Dhabi migliorerà significativamente la nostra presenza in Medio Oriente e in Africa. Sostiene il nostro impegno per la costruzione della Belt and Road Initiative e della ‘Aerial Silk Road’, stimolando gli scambi economici, commerciali e culturali tra la Cina e i paesi partner”.

