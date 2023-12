Air Dolomiti presenta il menù delle feste firmato Osteria di Passignano

Profumi e sapori d’Italia per i passeggeri di Air Dolomiti, la Compagnia aerea italiana di Lufthansa Group, che ha scelto Osteria di Passignano come partner per la realizzazione del menù di Natale che verrà servito dal 21 dicembre al 7 gennaio 2024 a tutti i passeggeri di classe business.

“A firmare il menu sarà Matteo Lorenzini, dal 2021 Chef di Osteria di Passignano di proprietà della famiglia Antinori, autore di una cucina che unisce tecnica e autenticità per dar vita a piatti capaci di esprimere la profonda passione che sta dietro ogni creazione.

Situata nel cuore del Chianti Classico, Osteria di Passignano propone una cucina all’insegna dell’essenzialità, concepita in un ambiente dalla forte identità chiantigiana. La filosofia del ristorante, improntata sulla ricerca della massima qualità e del rispetto per la tradizione, unita alla volontà di innovare, hanno portato Osteria di Passignano a mantenere con continuità la Stella Michelin dal 2007″, afferma Air Dolomiti.

“Nei diversi momenti della giornata, verranno serviti a bordo: Torta del Nonno, cioccolato, ricotta, mandorla e Vinsanto per una dolce colazione, Involtini di lattuga e mazzancolle, Crema di ceci e sesamo per pranzo, Maritozzo salato, mozzarella di bufala, pomodorini confit e crema di olive taggiasche per uno sfizioso break pomeridiano e Pasticcio di carni in Sfoglia, carciofi e vinaigrette per la cena. Il tutto nelle moderne ed eleganti porcellane bianche del servizio di bordo business.

Ad accompagnare le proposte culinarie saranno tre selezionate etichette provenienti dalle tenute di Marchesi Antinori”, prosegue Air Dolomiti.

“Il viaggio del palato è un percorso di esplorazione, e quando questa esperienza avviene in volo, siamo noi che accompagniamo i nostri passeggeri attraverso confini non solo geografici ma anche sensoriali”, commenta Steffen Harbarth, CEO di Air Dolomiti. “La collaborazione storica con Marchesi Antinori, che da 26 generazioni tramanda la passione nella produzione del vino e con Osteria di Passignano, 1 stella Michelin, ci regala momenti di puro piacere legati anche alla tradizione italiana”.

(Ufficio Stampa Air Dolomiti – Photo Credits: Air Dolomiti)