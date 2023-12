EVA Air in collaborazione con Giorgio Armani per gli amenity kit sulla Royal Laurel Class

EVA Air, membro di Star Alliance e prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, ha introdotto nuovi amenity kit in collaborazione con la casa di moda italiana Giorgio Armani per i viaggiatori in Royal Laurel Class.

“In linea con l’impegno di EVA Air a fornire un’eccezionale esperienza a bordo, i passeggeri della Royal Laurel Class sui voli a lungo raggio, in partenza da Taipei, riceveranno una trousse rigida color champagne ornata da un motivo a ciottoli e dotata di un pratico portacarte; i passeggeri di ritorno riceveranno un kit per la notte in una morbida pochette nera con un motivo a stuoia di tatami giapponese, corredato da un portachiavi e un portamonete firmati Armani. Gli amenity kit contengono prodotti del brand americano Malin+Goetz completamente naturali, non testati sugli animali e privi di additivi,

La collaborazione con la casa di moda italiana per la realizzazione degli amenity kit sottolinea ulteriormente l’impegno di EVA Air a innovare ed espandere la propria offerta anche nel mercato italiano. EVA Air ha molto a cuore la promozione della cultura taiwanese ma allo stesso tempo vuole dedicarsi anche alla localizzazione, incarnando sempre di più lo spirito italiano”, afferma EVA Air.

“EVA Air continua a implementare il comfort dei passeggeri, i servizi, la sicurezza e le operazioni di volo, confermandosi una delle migliori compagnie aeree del mondo. La compagnia vanta inoltre una flotta di nuova generazione e servizi a bordo di altissima qualità per soddisfare i più elevati standard globali. EVA Air opera oggi il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan.

Per maggiori informazioni, visitare il sito www.evaair.com“, conclude EVA Air.

(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: EVA Air)