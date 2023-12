La Emirates Lounge dell’aeroporto di Düsseldorf riapre dopo i lavori di ristrutturazione

La lounge Emirates dell’aeroporto di Düsseldorf ha riaperto dopo una ristrutturazione durata sette settimane. L’esclusiva area lounge di 700 metri quadrati accoglie i passeggeri di Emirates con sedili in pelle color crema completamente nuovi, nuovi mobili e tappeti, nonché nuove luci e attrezzature. Con una capacità di ospitare 115 ospiti, la lounge Emirates è la più grande lounge di una compagnia aerea presso l’aeroporto di Dusseldorf e una delle lounge Emirates più grandi dell’Europa continentale.

Le strutture di nuova concezione a Düsseldorf concludono un ampio investimento effettuato dalla compagnia aerea in Germania: negli ultimi cinque mesi anche le lounge aeroportuali di Emirates a Francoforte, Amburgo e Monaco sono state modernizzate.

“Siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare ulteriormente l’esperienza di viaggio dei nostri stimati clienti sia in volo che a terra, le esclusive lounge aeroportuali di Emirates sono parte integrante della promessa del nostro brand “Fly better”. La lounge dimostra il nostro impegno nei confronti dei nostri passeggeri e dei nostri partner aeroportuali in Germania”, afferma Volker Greiner, Emirates Vice President North & Central Europe.

“La lounge Emirates dell’aeroporto di Düsseldorf apre tutti i giorni tre ore prima della partenza dei voli EK56 ed EK58 e offre un’ampia selezione di piatti caldi e freddi che cambiano mensilmente dal rinomato servizio di catering DO & CO, comprese numerose opzioni vegane, un servizio bar gratuito e bagni con doccia. L’accesso alle lounge è disponibile per tutti i passeggeri Emirates di First Class e Business Class, nonché per i soci Skywards con status Platinum o Gold che viaggiano in Economy Class. L’accesso è disponibile anche a pagamento.

La lounge della compagnia aerea all’aeroporto di Düsseldorf è stata ufficialmente inaugurata nel maggio 2009 come la ventesima lounge Emirates a livello mondiale. Emirates vola da Düsseldorf dal 2001 e i suoi due voli di linea giornalieri con un mix di Airbus A380 e Boeing 777-300ER collegano la regione del Nord Reno-Westfalia con il suo hub di Dubai e oltre verso oltre 140 destinazioni in tutto il mondo. Emirates è attualmente l’unica compagnia aerea che opera a DUS con l’A380. In totale, Emirates offre più di 900 posti giornalieri in una configurazione di tre classi da Düsseldorf a Dubai e oltre.

Emirates gestisce 39 lounge aeroportuali di proprietà in tutto il mondo, di cui sette a Dubai e 32 nei principali aeroporti del mondo, tutte arredate con la stessa attenzione ai dettagli. Queste lounge aeroportuali sono uno dei tanti vantaggi di cui godono i clienti Emirates Premium Class. L’Emirates chauffeur service preleva gli ospiti di First Class e Business Class a Düsseldorf, Francoforte, Monaco e Amburgo e nei dintorni e li porta all’aeroporto. Dopo l’atterraggio gli ospiti vengono accompagnati a casa, in hotel o in ufficio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)