Cooperazione internazionale: siglato un Technical Arrangement tra l’Aeronautica Militare e la Japan Air Self-Defense Force

Giovedì 14 dicembre, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ed il Capo di Stato Maggiore della Japan Air Self-Defense Force, General Hiroaki Uchikura hanno siglato a Tokyo, presso il Ministero della Difesa giapponese, un Technical Arrangement per la condotta di attività congiunte e reciproche di rifornimento in volo dei velivoli delle due aeronautiche.

L’accordo nasce dall’esigenza tecnico-operativa di salvaguardare la sicurezza per la condotta delle operazioni di Air To Air Refueling applicando la disciplina degli standard NATO in materia.

Queste attività, rientrano nell’ambito dei più ampi rapporti di collaborazione tra Italia e Giappone, che includono anche l’accordo tra Aeronautica Militare e Japan Air Self-Defense Force per la formazione di piloti nipponici presso l’International Flight Training School (IFTS) presso la base di Decimomannu (CA).

La firma di questo Accordo costituisce un ulteriore segnale del rafforzamento delle relazioni di cooperazione tra le due aeronautiche e i due Paesi che condividono spazi e orientamenti, ed assume anche un’alta valenza strategica, considerando anche il mutato scenario geopolitico in cui la stabilità globale richiede un impegno congiunto in materia di sicurezza e difesa.

Uno dei pilastri del rapporto tra Italia e Giappone in ambito Difesa è confermato dall’intensificazione del dialogo politico e dalla partecipazione – insieme al Regno Unito – al programma di sviluppo del caccia di nuova generazione GCAP (Global Combat Air Programme), ufficializzato contestualmente a Tokyo dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, assieme agli omologhi di Giappone e Regno Unito, per l’avvio del progetto ideato per lo sviluppo e la costruzione del caccia del futuro, con il jet supersonico di sesta generazione destinato a sostituire l’attuale Eurofighter Typhoon.

