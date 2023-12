SWISS riporta in servizio il suo ultimo stored aircraft

Swiss International Air Lines (SWISS) aveva messo 25 dei suoi aerei in long-term storage ad Amman, Giordania, durante la pandemia coronavirus, come risposta logistica al conseguente crollo della domanda di viaggi. Oggi, tuttavia, la flotta SWISS è stata ripristinata alla piena operatività, con il ritorno in revenue service dell’Airbus A320 HB-IJO, l’ultimo di questi stored aircraft. Dopo un’accurata ispezione da parte di un equipaggio SWISS appositamente addestrato, l’aereo è partito domenica da Amman dopo 1.180 giorni nel deserto ed è tornato a Zurigo. È tornato al passenger service questa mattina, con partenza da Zurigo per il volo LX974 diretto a Berlino alle 08:12.

Durante la pandemia coronavirus SWISS ha registrato un forte calo della domanda dei suoi servizi ed è stata costretta a ridurre drasticamente le sue operazioni di volo a partire dalla primavera del 2020. Nell’ambito di questa risposta, 25 aerei SWISS sono stati messi in storage nel deserto giordano. Sotto la guida degli specialisti tecnici di SWISS e in collaborazione con il fornitore locale di manutenzione, riparazione e revisione, tutti gli aerei sono stati sottoposti a ispezioni regolari degli equipaggiamenti. Un’ulteriore attenzione costante ha incluso il lavaggio regolare degli hydraulic systems e engine function checks. Il clima caldo e arido della Giordania è particolarmente favorevole al long-term storage degli aerei, poiché la bassa umidità fornisce una protezione ottimale contro l’eventuale ruggine dei componenti metallici.

“Siamo lieti di dare il benvenuto all’ultimo dei nostri Jordan-stored aircraft nelle nostre operazioni di volo e di riportare la nostra flotta operativa alle dimensioni complete”, afferma Claus Bauer, SWISS Head of Technical Fleet Management. “Negli ultimi mesi i nostri specialisti hanno compiuto sforzi enormi per garantire che tutti i nostri aerei in storage venissero riportati a Zurigo in condizioni tecniche impeccabili. È stata un’impresa enorme per tutti i soggetti coinvolti, in cui ogni dettaglio conta”.

L’Airbus A320-200 HB-IJO è stato costruito nel 1997 ed è uno degli aerei di servizio più longevi di SWISS, essendo stato utilizzato dalla compagnia sin dalla sua fondazione. L’aeromobile può ospitare 180 passeggeri e ha effettuato circa 63.596 ore di volo e 45.042 takeoff/landing cycles nei suoi oltre 26 anni di servizio.

