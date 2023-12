Lufthansa Group ordina altri 40 Airbus A220

Il Supervisory Board di Lufthansa Group ha deciso di effettuare un ordine fermo per ulteriori 40 A220-300 per la sua flotta a corto e medio raggio (leggi anche qui). L’A220 è in servizio con il Gruppo dal 2016, quando SWISS ha messo in servizio di linea il primo aeromobile.

“Con l’ordine di oggi per altri 40 Airbus A220, continuiamo la nostra partnership unica con Airbus”, ha affermato Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG. “Solo pochi mesi fa, come più grande airline customer, abbiamo ricevuto il nostro 600esimo aereo da Airbus e non vediamo l’ora di prendere in consegna il numero 700. I nostri clienti attendono con ansia questi ulteriori aerei moderni, economici e a basso consumo di carburante”.

“Lufthansa Group è stato uno dei primi clienti dell’A220 e da allora ha operato con successo l’aereo sulla sua rete di rotte SWISS. Siamo lieti di questa testimonianza di fiducia da parte del nostro partner e cliente di lunga data”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International. “Essendo l’unico aeromobile dal design pulito e progettato specificamente per il mercato da 100-150 posti, l’A220 è la soluzione più efficiente nella sua categoria per supportare Lufthansa Group nel raggiungimento dei suoi entusiasmanti obiettivi di sviluppo e sostenibilità”.

“Con il suo ultimo ordine Lufthansa rafforza il suo rapporto di lunga data con Airbus. Dall’A300 negli anni ’70, Lufthansa Group ha operato tutti i membri della famiglia di prodotti Airbus, dall’A220, A320 Family, A330 / A340, all’A350 e all’A380.

L’ultimo A220-300 all’avanguardia è il fratello maggiore della fortunata famiglia A220, che trasporta da 120 a 150 passeggeri su voli fino a 3.400 miglia nautiche (6.300 km). L’aereo offre il 25% in meno di consumo di carburante ed emissioni di CO2 per posto rispetto agli aerei della generazione precedente. Dispone inoltre della cabina, dei sedili e dei finestrini più grandi della sua categoria, garantendo un comfort superiore.

Come tutti gli aerei Airbus, l’A220 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Tutti gli aerei commerciali, militari e gli elicotteri Airbus potranno essere utilizzati con fino al 100% di SAF entro il 2030″, afferma Airbus.

“Alla fine di novembre Airbus aveva ottenuto 849 ordini da 31 clienti per l’A220, di cui 303 consegnati. L’A220 è già in servizio con successo con 18 compagnie aeree in tutto il mondo su oltre 1.350 rotte”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)