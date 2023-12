easyJet ordina altri 157 aeromobili Airbus A320neo Family

easyJet ha confermato un ordine fermo per 157 ulteriori aeromobili Airbus A320neo Family, a seguito dell’approvazione degli azionisti. “L’ordine fermo comprende 56 aeromobili A320neo e 101 A321neo e include anche l’ampliamento di un ordine esistente per 35 A320neo nel più grande A321neo. L’accordo fa parte del piano di rinnovamento e potenziamento della flotta di easyJet e sta apportando sostanziali miglioramenti in termini di sostenibilità alla sua attività”, afferma Airbus.

“Siamo molto lieti di poter confermare questo importante ordine, che non solo consente a easyJet di sostituire i suoi vecchi aerei con aerei più efficienti, una componente fondamentale della nostra tabella di marcia per zero emissioni, ma ci offre anche la possibilità di una crescita disciplinata, inclusa la significativa opportunità che porta l’aggiornamento”, ha commentato Johan Lundgren, CEO di easyJet. “Con questo ordine easyJet sarà in grado di continuare a consolidare la sua posizione di leader nei principali aeroporti europei e quindi non vediamo l’ora di lavorare in partnership con Airbus negli anni a venire”.

“Airbus è lieta di accompagnare easyJet nella crescita e nel rinnovamento della sua flotta. La sua flotta Airbus consente a easyJet di differenziare la propria offerta nel suo mercato competitivo con gli aerei più all’avanguardia, moderni e confortevoli”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus. “easyJet e Airbus sono entrambi forti sostenitori della decarbonizzazione del settore dell’aviazione. Questo significativo investimento nell’aereo più efficiente in termini di consumo di carburante e con capacità SAF è una testimonianza del nostro impegno congiunto in questo senso. Brava easyJet e grazie”.

“L’A320neo Family è l’aereo a corridoio singolo più popolare al mondo con oltre 18.000 ordini da quasi 140 clienti in tutti i mercati. L’A321neo è il membro più grande della famiglia A320neo di Airbus e offre autonomia e prestazioni senza pari. Incorporando motori di nuova generazione e Sharklets, l’A321neo offre una riduzione del rumore del 50% e oltre il 20% di risparmio di carburante e riduzione di CO2 rispetto agli aeromobili a corridoio singolo della generazione precedente, massimizzando al contempo il comfort dei passeggeri nella single-aisle cabin più ampia del cielo. Come tutti gli aeromobili Airbus, l’intera famiglia A320 è già in grado di operare con fino al 50% di Sustainable Aviation Fuel (SAF). Airbus mira ad avere tutti i suoi aerei siano in grado di operare con 100% SAF entro il 2030.

Ad oggi sono stati ordinati oltre 5.600 A321neo da più di 100 clienti in tutto il mondo”, conclude Airbus.

A seguito dell’approvazione degli azionisti, oggi easyJet ha confermato un ordine fermo per 157 ulteriori aeromobili A320neo Family, oltre a 100 diritti di acquisto. 56 A320neo e 101 A321neo saranno consegnati tra il FY29 e il FY34, mentre 35 A320neo già ordinati saranno convertiti in aeromobili A321neo più grandi.

“L’ordine e la conversione del tipo di aeromobile forniranno a easyJet l’opportunità di aumentare la propria capacità attraverso una combinazione di aeromobili incrementali e upgrade accelerato verso aeromobili più grandi, nonché di completare il programma di sostituzione della flotta dei vecchi aeromobili A319 e sostituire circa la metà degli aeromobili A320ceo, fornendo le basi per una crescita disciplinata e apportando miglioramenti in termini di costi e sostenibilità al business.

La compagnia aerea ha già 69 aeromobili A320neo Family nella sua flotta e un portafoglio ordini esistente con Airbus fino al FY29 per altri 158 aeromobili A320neo Family ancora da consegnare. Con slot di consegna limitati nel narrow body aircraft market almeno fino al 2029, la conferma di questo ordine ora garantisce che easyJet abbia una fornitura di slot di consegna futuri tra il FY29 e il FY34, per mantenere la sua scala attuale sostituendo gli aeromobili che lasciano la flotta, consentendo easyJet di eseguire la sua strategia di crescita. I 100 diritti di acquisto offrono alla compagnia aerea l’opportunità di crescere ulteriormente a seconda della data di consegna”, afferma easyJet.

“L’adozione di aeromobili di nuova tecnologia più efficienti è anche una componente fondamentale del percorso di easyJet verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio. I nuovi aerei proseguiranno la modernizzazione della flotta di easyJet e garantiranno un unit fuel burn efficiency improvement compreso tra il 13% e il 30%, a seconda dell’aereo che sostituiranno. Oltre a ciò, i nuovi aerei sono significativamente più silenziosi, con un’impronta acustica pari alla metà di quella degli aerei più vecchi che stanno sostituendo”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Siamo molto lieti di poter confermare questo importante ordine che non solo consente a easyJet di sostituire i suoi vecchi aerei con aerei più efficienti, una componente fondamentale della nostra tabella di marcia per l’azzeramento delle emissioni nette, ma ci fornisce anche la possibilità di una crescita disciplinata, compresa la significativa opportunità che l’upgauging comporta. Con questo ordine easyJet potrà continuare a consolidare la sua posizione di leader nei principali aeroporti europei e quindi non vediamo l’ora di lavorare in partnership con Airbus negli anni a venire.

Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of International at Airbus, ha dichiarato: “Airbus è lieta di accompagnare easyJet nella crescita e nel rinnovamento della sua flotta. La flotta Airbus consente a easyJet di differenziare la propria offerta nel suo mercato competitivo con gli aerei più all’avanguardia, moderni e confortevoli. Sia easyJet che Airbus sono forti sostenitori della decarbonizzazione del settore dell’aviazione e quindi questo significativo investimento nell’aereo più efficiente in termini di consumo di carburante e compatibile con SAF è una testimonianza del nostro impegno congiunto in questo senso”.

Il Minister for Industry and Economic Security, Nusrat Ghani, ha dichiarato: “Si tratta di un altro enorme successo per il nostro settore aerospaziale leader a livello mondiale, a dimostrazione che il nostro piano per la produzione britannica sta funzionando, contribuendo a garantire i posti di lavoro altamente qualificati del futuro e stimolando la crescita economica”.

