News Brevi – 19.12.2023

WIZZ AIR APRE LE PORTE AL 2024: LE MIGLIORI OFFERTE PER L’INIZIO DEL NUOVO ANNO – Wizz Air informa: “Wizz Air propone alcuni suggerimenti per esplorare nuove destinazioni durante i primi mesi del 2024. Cosa c’è di meglio che iniziare un nuovo anno con un viaggio? Wizz Air offre tariffe a partire da soli 14.99 euro su wizzair.com e tramite l’app WIZZ”. Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air Group, ha commentato: “Wizz Air è lieta di condividere l’entusiasmo per il nuovo anno proponendo alcuni suggerimenti per viaggi indimenticabili. Dalle nostre cinque basi in Italia offriamo connessioni convenienti e tariffe accessibili, garantendo servizi di qualità. Non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri italiani a bordo dei nostri aerei e offrire loro la nostra esclusiva esperienza di volo WIZZ”.

NATALE IN MUSICA ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI – Durante questa settimana, SOGAER, società di gestione dello scalo cagliaritano, ha organizzato ‘Musica al Volo’, una serie di concerti musicali che avranno luogo a partire da oggi, martedì 19 dicembre, per concludersi venerdì 22 dicembre. La novità, che animerà l’Aeroporto di Cagliari regalando un momento di piacevole pausa dalla frenesia che di norma accompagna l’avvio delle Feste, è il frutto della collaborazione tra il Gestore e il Conservatorio di Musica ‘G. P. Da Palestrina’: sedici studenti del Conservatorio di Cagliari si alterneranno al pianoforte della hall Partenze, anche affiancati da altri strumenti musicali, presentando un ampio repertorio di brani classici e non. I concerti dureranno ognuno circa 15-20 minuti e saranno gratuiti e aperti a tutti coloro che avranno il piacere di sostare presso la Rosa dei Venti al piano Partenze (subito prima dei controlli di sicurezza per l’accesso al molo imbarchi) nelle fasce orarie 12.00-15.00, 18.00-20.00. Per tutti coloro che arriveranno in aeroporto per assistere ai concerti è disponibile il parcheggio Free2Park che consente la sosta gratuita fino a un massimo di due ore.

EUROWINGS REALIZZA IL SOGNO DEI GIOVANI TALENTI DELLA GINNASTICA – Eurowings e Magdalena Brzeska, stella olimpica e 26 volte campionessa tedesca di ginnastica ritmica, hanno realizzato poco prima di Natale un sogno speciale per i giovani provenienti da Ucraina, Polonia, Bulgaria e Germania: biglietti aerei per partecipare a una competizione internazionale di alto livello a Dubai. “Senza l’impegno di Eurowings, il viaggio a Dubai non sarebbe stato finanziariamente fattibile per l’ambiziosa squadra di ginnastica. La più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze ha sostenuto il progetto con voli diretti da Stoccarda a Dubai, in modo che gli atleti potessero competere a livello internazionale con i migliori nel loro campo questo fine settimana. Non è stato solo un momento culminante atletico nella vita dei talenti della ginnastica: alcune ragazze provengono dall’Ucraina e hanno dovuto lasciare tutto alle spalle per scappare dalla guerra. Hanno trovato una nuova casa nella squadra di Magdalena Brzeska e si allenano con grande passione e forte volontà. Ma per fare il passo successivo, le ragazze devono competere sul grande palcoscenico internazionale”, afferma Eurowings. I giovani talenti della ginnastica sono ora tornati in Germania: con undici medaglie d’oro e undici d’argento nel bagaglio, erano la squadra più vincente alla competizione internazionale di Dubai. Jens Bischof, CEO di Eurowings: “Come compagnia aerea colleghiamo persone e culture, quindi promuoviamo anche lo sport di alto livello. Quando abbiamo sentito parlare della passione con cui le ragazze combattono per il loro sport, ma senza possibilità di competere sulla scena internazionale, c’è stata una sola decisione: sostenere questo viaggio, perché dimostra anche la nostra passione di Eurowings nel realizzare i sogni”. Nel 2006 è stata fondata la “Magdalena Brzeska Talent School” per giovani ginnaste presso il loro home club TSV Schmiden. Dal 2013 Magdalena Brzeska è allenatrice e direttrice del centro di ginnastica ritmica di Ulm.

JETBLUE FOUNDATION CELEBRA IL DECIMO ANNIVERSARIO – JetBlue celebra il decennio di successo della JetBlue Foundation. “Negli ultimi 10 anni JetBlue Foundation ha continuato gli sforzi della compagnia aerea per porre l’aviazione al primo posto come scelta di carriera per gli studenti, accendendo l’interesse dei giovani in tutta la rete JetBlue ad esplorare le carriere nel settore dell’aviazione. La missione della Fondazione è incentrata sul fornire ai giovani sottorappresentati, come quelli appartenenti a minoranze di genere e razziali, risorse scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM) per aiutare la prossima generazione di aviatori a volare. JetBlue Foundation è la prima e unica airline nonprofit dedicata esclusivamente a sostenere la diversità nell’educazione STEM e aeronautica, promuovendo percorsi di carriera accessibili per la prossima generazione nel settore dell’aviazione. Dal 2013 JetBlue Foundation ha costruito rapporti duraturi con oltre 100 programmi incentrati sulle discipline STEM e sull’aviazione in 16 stati oltre a Porto Rico, Isole Vergini americane, Repubblica Dominicana, Barbados, Ecuador e Regno Unito. Oltre ai tutoraggi e al sostegno ai programmi, JetBlue Foundation ha fornito oltre 2,9 milioni di dollari in sovvenzioni per aiutare queste organizzazioni a decollare, con un impatto a loro volta su oltre 40.000 bambini lungo il viaggio”, afferma JetBlue. “Fin dagli inizi di JetBlue, abbiamo sempre puntato a ispirare l’umanità oltre i viaggi aerei, non solo per i nostri clienti e membri dell’equipaggio, ma per le varie comunità che serviamo. Attraverso JetBlue Foundation, siamo stati in grado di promuovere l’ispirazione mettendo l’aviazione sulla mappa come scelta di carriera per studenti di ogni età e provenienza”, ha affermato Ursula Hurley, president of the JetBlue Foundation. “È importante che i giovani si vedano rappresentati nelle future scelte di carriera e siamo orgogliosi di celebrare 10 anni di lavoro leader del settore svolto da JetBlue Foundation per rendere l’aviazione una possibilità più visibile per gli aspiranti aviatori in tutta la nostra rete”. Per ulteriori informazioni sulla Fondazione JetBlue, visitare www.jetbluefoundation.org.

EMBRAER NOMINA GUILHERME PAIVA NUOVO DIRECTOR OF INVESTOR RELATIONS – Embraer ha nominato Guilherme Paiva nuovo Director of Investor Relations and Mergers & Acquisitions (M&A). “Esperto finanziario, Paiva ha una lunga storia di successo nel settore finanziario. Il dirigente è stato per 14 anni Chief Equity Strategist per l’America Latina presso Morgan Stanley. Inoltre, Paiva vanta anche un’illustre carriera ventennale come stratega azionario sell-side presso Morgan Stanley, Deutsche Bank e Citigroup”, afferma Embraer. “Siamo lieti di dare il benvenuto a Guilherme Paiva in Embraer. Ha una conoscenza approfondita del settore finanziario e il suo arrivo rappresenta una grande aggiunta al nostro team. Siamo fiduciosi che la sua esperienza svolgerà un ruolo determinante nel supportare la crescita dell’azienda nei prossimi anni”, afferma Antonio Carlos Garcia, CFO di Embraer. Paiva ha conseguito un MBA presso la Stern School of Business della New York University, insieme a una doppia specializzazione in Finanza e Statistica, nonché una laurea in Economia presso l’Università Cattolica di Rio de Janeiro (PUC-Rio).

LOCKHEED MARTIN E VERIZON DIMOSTRANO IL 5G STREAMING – Lockheed Martin Skunk Works® e Verizon hanno dimostrato lo streaming 5G per la visualizzazione di contenuti in tempo reale su edge computing devices per far avanzare le missioni del Department of Defense (DOD). Nell’ambito di una collaborazione strategica continua, le aziende hanno convalidato tre aree tecnologiche chiave. Queste tecnologie abilitano il concetto di “Maintainer as a Node” di Lockheed Martin, in base al quale un manutentore connesso riceve tutte le informazioni dove, quando e come sono necessarie in un ambiente critico per la latenza. “Lo streaming è il futuro e, attraverso la nostra collaborazione strategica con Verizon, insieme stiamo facendo avanzare tecnologie cruciali per la sicurezza del 21° secolo che promuovono velocità, efficienza, qualità e affidabilità dove i nostri clienti ne hanno più bisogno”, ha affermato Marc O’Brien, senior manager of Virtual Prototyping at Lockheed Martin Skunk Works. Questo impegno coincide con una più ampia collaborazione tra Lockheed Martin e Verizon per far avanzare le applicazioni critiche di condivisione dei dati 5G.MIL® per il DOD, migliorando la sicurezza, la resilienza, l’interoperabilità e le prestazioni.

RTX REALIZZERA’ MICROWAVE ANTENNA SYSTEMS – Raytheon, un’azienda RTX, progetterà, costruirà e testerà due high-power microwave antenna systems che utilizzeranno l’energia diretta per sconfiggere airborne threats. I sistemi sono progettati per essere robusti e trasportabili per l’impiego in prima linea. Nell’ambito del contratto triennale da 31,3 milioni di dollari stipulato con la divisione Dahlgren del Naval Surface Warfare Center, Raytheon fornirà sistemi prototipo alla Marina e all’aeronautica americana come parte del programma DEFEND (Directed Energy Front-line Electromagnetic Neutralization and Defeat). “I sistemi di difesa non cinetici sono una parte fondamentale della strategia di difesa nazionale americana”, ha affermato Colin Whelan, presidente di Advanced Technology presso Raytheon. “Le nuove iterazioni dei sistemi a microonde ad alta potenza di Raytheon sono soluzioni affidabili ed economiche che operano alla velocità della luce, consentendo di difendersi da minacce più veloci e manovrabili”. Raytheon è leader nell’uso di high-power microwaves da quasi 80 anni.

LA U.S. NAVY ASSEGNA A RTX UN CONTRATTO PER ADVANCED ELECTRONIC WARFARE PER IL SUPER HORNET – La Marina degli Stati Uniti ha assegnato a Raytheon, un’azienda RTX, un contratto da 80 milioni di dollari in una selezione per il prototipo Advanced Electronic Warfare, o ADVEW, per il F/A-18 E/F Super Hornet. Questo prototipo sarà considerato un sostituto dell’esistente AN/ALQ-214 integrated defensive electronic countermeasure e dell’AN/ALR-67(V)3 radar warning receiver con una soluzione consolidata, che fornirà electronic warfare capabilities. “Questi progressi stanno aprendo la strada alla prossima generazione di electronic warfare”, afferma Bryan Rosselli, president of Advanced Products & Solutions at Raytheon. “Stiamo sostituendo e consolidando completamente i sistemi legacy in una soluzione unica che fornirà un aggiornamento generazionale per tutta la vita del Super Hornet”. ADVEW garantirà che gli F/A-18E/F mantengano il loro operational electronic warfare advantage, migliorando significativamente la sopravvivenza contro minacce avanzate e complesse.

EVE AIR OSPITA IL CUSTOMER ADVISORY BOARD – Eve Air Mobility ha tenuto la settimana scorsa un Customer Advisory Board meeting presso la sua sede a Melbourne, Florida. Clienti e partner di 12 aziende e quasi ogni continente si sono riuniti per discutere di aerei, operazioni, disponibilità dell’ecosistema, servizi e soluzioni. Il Customer Advisory Board di Eve comprende un’ampia varietà di operatori, tra cui operatori e lessor di velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, tutti con l’obiettivo di co-creare l’ecosistema Urban Air Mobility (UAM). “Insieme ai nostri clienti, il nostro obiettivo è guidare l’evoluzione della mobilità e contribuire ad accelerare la transizione del mondo verso viaggi aerei sostenibili, offrendo al contempo al pubblico l’accesso al cielo come mai prima d’ora”, afferma Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Eve ha adottato un approccio globale sviluppando un eVTOL, una suite completa di servizi, soluzioni operative e un game-changing Urban ATM software, mentre lavoriamo con clienti e partner per preparare l’ecosistema all’entrata in servizio”. “Continuiamo ad adottare un approccio incentrato sul cliente nello sviluppo dei nostri aeromobili eVTOL e di servizi e soluzioni operative”, ha affermato Flavia Ciaccia, head of User Experience & Market Intelligence at Eve Air Mobility. “Stiamo evolvendo il programma e il contributo dei clienti è fondamentale mentre andiamo avanti per fornire la soluzione giusta in base allo scenario attuale. Crediamo che riunire un’ampia varietà di clienti per condividere idee, informazioni e migliori pratiche aiuti l’intero ecosistema a essere pronto per l’entrata in servizio”. Le discussioni includevano articoli opzionali, configurazione del veicolo ed esperienza nella cabina passeggeri. Inoltre, i partecipanti hanno ricevuto anche un aggiornamento sul programma e sul prodotto dalla dirigenza di Eve. Eve ha inoltre colto l’occasione per evidenziare il suo sales and support network che comprende un’ampia customer support infrastructure. I clienti di Eve beneficeranno inoltre del global service and support network di Embraer che comprende 10 services centers esistenti e 66 third-party service centers in tutto il mondo.