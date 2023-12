Neos annuncia un nuovo Open Day a Roma

Neos, compagnia aerea parte di Alpitour World, annuncia un nuovo open day che si svolgerà mercoledì 10 gennaio presso l’Hotel dei Congressi di Roma. L’evento di recruiting arriva nella capitale dopo il successo di quelli che si sono svolti a ottobre alla Camera di Commercio di Verona e presso l’Operations & Training Center di Milano Malpensa.

Anche a Roma il nuovo open day sarà dedicato alla selezione di assistenti di volo per le basi Neos degli aeroporti di Milano Malpensa e Verona, rivolgendosi sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea, offrendo un’opportunità anche a persone che da sempre coltivano la passione per il mondo dell’aviazione e desiderano intraprendere una nuova avventura professionale.

L’addestramento dei candidati selezionati si terrà nel centro addestramento Neos che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I vari corsi hanno l’obiettivo di preparare i nuovi assistenti di volo in previsione dell’intensa stagione estiva e dell’arrivo di nuovi velivoli che incrementeranno la flotta azzurra. Dopo la selezione, infine, sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, dove avrà luogo anche il corso base per il conseguimento dell’attestazione CCA.

Per candidarsi ed entrare a far parte della Crew di Neos è necessario compilare il form on line (disponibile nella pagina del sito neosair.it dove saranno pubblicati tutti i dettagli). All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé un curriculum vitae aggiornato e due fotografie (mezzo busto e figura intera). Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.

“Il successo dei precedenti appuntamenti di Verona e Milano e l’imminente arrivo delle nuove macchine in vista della stagione estiva ci hanno portato ad organizzare questo nuovo appuntamento di recruitment”, commenta Emiliano Lisi, Recruitment Manager HR in Neos. “Anche per l’open day romano l’obiettivo sarà quello di trovare persone dinamiche, sorridenti e con un sogno nel cassetto pronte a mettersi in gioco e ad entrare a far parte della famiglia di Neos”.

“Nata nel 2002, Neos realizza voli di linea e operazioni ad hoc in partnership con realtà internazionali, offrendo esperienze esclusive e la possibilità di voli completamente personalizzati con contenuti e servizi on demand. Eccellenza nel settore aviation, Neos fa dell’innovazione, dell’attenzione al cliente e della qualità i suoi asset principali. Focus che l’hanno portata ad essere una delle compagnie più dinamiche e con una delle più giovani flotte Boeing in Europa: entro il 2024 vi sarà, infatti, l’uscita di un Boeing 737-8 NG e l’ingresso di quattro nuovi Boeing 737-8 MAX che abbasseranno ulteriormente l’età della flotta, portandola ad un totale di 18 macchine”, conclude Neos.

(Ufficio Stampa Neos – Photo Credits: Neos)