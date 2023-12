ITA Airways: inaugurata la Lounge Fantasia dedicata ai minori non accompagnati

Oggi ITA Airways ha inaugurato la Lounge Fantasia, la nuova sala dedicata ai minori non accompagnati situata al Terminal 1 dell’Aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino. “Presenti all’inaugurazione Andrea Benassi, Direttore Generale della Compagnia e Giovanni Perosino Chief Marketing Officer, che hanno presentato alla stampa italiana e ad ospiti istituzionali le novità che ITA Airways offre ai più piccoli.

Progettata dall’agenzia di branding FutureBrand, la Lounge Fantasia ha una dimensione di 120mq, è situata nell’area Check-in del Terminal 1 dell’aeroporto di Roma Fiumicino, prima dei controlli di sicurezza ed è dedicata ai passeggeri minori non accompagnati in partenza o in transito dall’hub di Fiumicino su voli operati da ITA Airways.

Il progetto della nuova Lounge rientra in uno dei pilastri fondanti di ITA Airways, ovvero l’attenzione al Cliente, posto al centro del proprio business. ITA Airways fin dalla sua nascita ha riscontrato un’elevata presenza dei “piccoli viaggiatori” tra i suoi passeggeri, ed è per questo che ha focalizzato la sua attenzione su diversi servizi a loro dedicati”, afferma ITA Airways.

“Sono lieto di essere qui oggi ad inaugurare la Lounge Fantasia, la quinta sala in Italia che apriamo in soli due anni dalla nascita della nostra Compagnia, a testimonianza di uno dei nostri valori fondanti, la centralità del cliente”, ha dichiarato Andrea Benassi, Direttore Generale ITA Airways. “Abbiamo deciso di aprire la nuova Lounge dedicata ai piccoli viaggiatori proprio nella settimana delle feste natalizie, poiché è il periodo dell’anno più “magico” per i bambini e in cui questi ultimi si spostano molto di più per trascorrere le festività con i propri cari, muovendosi in completa sicurezza anche grazie al nostro servizio “minori non accompagnati”, richiesto nell’ultimo anno da circa 13.000 famiglie. Pensiamo, quindi, di rendere leggera, divertente e creativa l’attesa del volo per i nostri piccoli passeggeri e questo è per noi motivo di grande orgoglio”.

“Nel concept creativo della nuova Lounge Fantasia, cielo e mare si fondono per creare un luogo vestito con l’azzurro ITA Airways e giochi di illustrazioni che evocano un’atmosfera divertente e sognante. L’identità visiva del brand ITA Airways ha guidato l’ideazione dello spazio, dove gli asset proprietari e distintivi di marca sono declinati in modo coerente e armonioso. Elemento centrale è rappresentato da una grande mongolfiera, circondata da nicchie a forma di oblò e accoglienti salottini ispirati al design aeronautico. Qui, i piccoli viaggiatori possono rilassarsi e divertirsi, immersi in un’atmosfera che li invita ad esplorare e sognare grazie a giochi dedicati a ogni fascia di età. Ogni dettaglio è curato con attenzione per garantire un’esperienza unica, in cui il viaggio diventa un’avventura italiana indimenticabile ancora prima di salire in alta quota.

Per accedere alla Lounge Fantasia è necessario prenotare il servizio di ITA Airways per minori non accompagnati, contattando il numero 800 936090, dove si potrà prenotare il volo, emettere il biglietto e contestualmente attivare il servizio ed avere tutte le informazioni necessarie per il giorno della partenza.

Legato al servizio della Lounge Fantasia, ITA Airways ha ideato il Libretto di Volo dedicato ai minori ospiti della sala, che una volta a bordo potranno consegnarlo al comandante che annoterà tutte le informazioni tecniche del volo (numero del volo, destinazione, tempo di volo, tipologia aeromobile) ed apporrà la propria firma. Il bambino potrà conservare il proprio libretto ed utilizzarlo ogni volta che viaggerà su aerei ITA Airways aggiungendo man mano ore di volo. Al termine del decimo volo, i piccoli viaggiatori potranno ottenere il Certificato di Junior Pilot ITA Airways scansionando il QR Code riportato nel Libretto. Non solo, utilizzando un particolare filtro Instagram disponibile inquadrando il QR Code presente sul Certificato, sarà possibile condividere il traguardo raggiunto con un selfie da “vero pilota”.

La Lounge è aperta tutti i giorni della settimana dalle 05:30 alle 22:00, ed è la quinta sala ad essere inaugurata da ITA Airways dopo “Hangar Lounge”, “Piazza di Spagna” a Roma Fiumicino, “Piazza della Scala” a Milano Linate e “Piazza Bellini” recentemente inaugurata a Catania (leggi anche qui)”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)