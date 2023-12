Bombardier celebra la consegna del primo business jet Challenger 3500 in Turchia al cliente di lunga data Arkasair

Bombardier ha annunciato che Arkasair, cliente di lunga data, ha aggiunto un business jet Challenger 3500 alla sua VIP Air Taxi and charter fleet, diventando il primo cliente di un Challenger 3500 in Turchia. “L’azienda ha un’affinità di lunga data con gli aerei Bombardier, avendo operato con gli aerei Learjet 60, Challenger 300 e Challenger 604. Il nuovo Challenger 3500 sostituirà il business jet Challenger 300 dell’azienda.

Fondata nel 1998, Arkasair fornisce first-class VIP Air Taxi and charter service a clienti in tutto il mondo. L’aggiunta del business jet Challenger 3500 rafforzerà le sue capacità charter con la sua tecnologia innovativa, le performance eccezionali, la cabina lussuosa e le caratteristiche sostenibili”, afferma Bombardier.

“Bombardier è orgogliosa che il nostro cliente di lunga data Arkasair abbia aggiunto un business jet Challenger 3500 alla sua flotta, segnando la prima consegna di un jet Challenger 3500 in Turchia”, ha affermato Emmanuel Bornand, Vice President, Sales, Europe, Russia, CIS, Middle East and Africa, Bombardier. “Arkasair e Bombardier condividono una visione simile: puntiamo all’eccellenza e lavoriamo instancabilmente per offrire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti. Continuiamo inoltre a cercare nuove opportunità in questo importante Paese, offrendo i migliori business jet oggi in volo”.

“In Arkasair, siamo lieti di aggiungere un nuovo aereo Challenger 3500 alla nostra flotta, poiché integra perfettamente gli standard impeccabili che i nostri clienti VIP Air Taxi si aspettano”, ha affermato Martine De Andria, Deputy General Manager of Arkasair. “Il Challenger 3500 è davvero un aereo impressionante con la sua cabina lussuosa e confortevole e le performance eccezionali. Siamo entusiasti di prendere in consegna il primo in Turchia”.

“Costruito sull’iconica Challenger super mid-size platform, il Challenger 3500 offre ai clienti comfort e affidabilità senza rivali, vantando prestazioni al top e offrendo la fluidità di volo tipica di Bombardier.

L’aereo migliora la passenger experience integrando molte delle funzionalità della famiglia di aerei Global di Bombardier, incluso l’esclusivo e rivoluzionario sedile Nuage di Bombardier. I passeggeri possono anche beneficiare della migliore esperienza in cabina, dove tecnologia e design si uniscono per massimizzare la produttività offrendo allo stesso tempo un ambiente raffinato e rilassante.

L’aereo Challenger 3500 è anche il business jet più sostenibile della sua categoria. È il primo business jet nel super mid-size segment ad avere una Environmental Product Declaration pubblicata, che documenta l’impronta ambientale dell’aereo durante il suo ciclo di vita.

La famiglia di aerei Challenger è nota per la sua affidabilità e sicurezza leader del settore. Con oltre 900 business jet della serie Challenger 300 in servizio in tutto il mondo, l’aereo Challenger 3500 si basa sull’eccellente track record della Challenger family e vanta un’impressionante dispatch reliability del 99,8%”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)