Civil Air Patrol e Textron Aviation celebrano la loro collaborazione di lunga data

Textron Aviation Inc. e Civil Air Patrol (CAP) celebrano la consegna di quattro Cessna Skyhawk, un Cessna Skylane e un Cessna Turbo Aereo Stationair HD a Independence, Kansas. Gli aerei entreranno a far parte di una flotta di quasi 550 aerei Cessna attualmente posseduti e operati da CAP.

Nel mese di settembre Textron Aviation si è aggiudicata un contratto con CAP per l’ulteriore acquisizione di 15 Cessna piston engine aircraft. CAP ha accettato di acquistare 14 aerei Skyhawk 172S e uno Skylane 182T.

“Dalla ricerca e salvataggio, ai soccorsi in caso di calamità e alla sicurezza nazionale, le missioni che CAP intraprende quotidianamente sono vaste quanto la sua presenza negli Stati Uniti. Siamo onorati che gli aerei Cessna continuino a essere la piattaforma scelta dall’organizzazione per queste operazioni cruciali”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales. “La Cessna piston aircraft fleet è rinomata nel settore dell’aviazione generale per i suoi costi operativi, le performance e la durata, tutti fattori importanti per un’organizzazione che supporta una varietà di comunità in tutto il paese”.

In qualità di U.S. Air Force Auxiliary, CAP svolge missioni per agenzie governative e, come organizzazione senza scopo di lucro, serve anche stati e comunità. Nel 2022, CAP ha volato per oltre 100.000 ore e ha salvato 151 vite, conducendo Air Force-assigned missions e supportando stati e comunità. CAP è il più grande Cessna piston aircraft operator al mondo.

“Civil Air Patrol è entusiasta di dare il benvenuto a questi nuovi velivoli Cessna nella più grande flotta mondiale di single-engine piston aircraft”, afferma il Maj. Gen. Edward D. Phelka, CAP’s national commander/CEO. “CAP è orgogliosa di continuare a collaborare con Textron Aviation poiché utilizziamo i loro eccezionali prodotti nell’esecuzione di missioni complesse e varie per l’America”.

“Le soluzioni aeronautiche dell’azienda forniscono le performance elevate e le caratteristiche di volo necessarie per affrontare le sfide uniche delle special missions operations. I prodotti Textron Aviation sono scelti per air ambulance, ISR, utility transport, aerial survey, flight inspection, training e una serie di altre operazioni”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)