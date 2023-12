L’EASA/FAA task force definisce un approccio alternativo per l’autorizazione di aviation software/hardware

L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e la Federal Aviation Administration (FAA) hanno concordato una serie di criteri per consentire all’industria di accettare standard alternativi di garanzia dello sviluppo per la software and airborne electronic hardware certification. “Ciò aprirà le porte all’innovazione nel settore dell’aviazione attraverso l’accettazione di standard di progettazione per software e hardware applicati in altri settori, come quello automobilistico.

La novità è delineata in un documento pubblicato ed è il risultato di una task force congiunta EASA/FAA istituita nel giugno 2019. Lo scopo della task force era identificare le modalità per sviluppare mezzi per valutare gli standard disponibili o le metodologie disponibili al pubblico senza compromettere l’elevato livello standard di sicurezza dell’aviazione, attraverso la definizione di un “Abstraction Layer”“, afferma EASA.

“Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al tradizionale mondo della progettazione aeronautica, poiché offre un margine molto maggiore per la potenziale accettazione di determinati software and airborne electronic hardware standards sviluppati in altri settori, come quello automobilistico, senza richiedere una piena dimostrazione di conformità con gli aeronautical standards completi definiti per l’aviazione”, ha affermato l’EASA Certification Director Rachel Daeschler. “Ciò consentirà all’aviazione di abbracciare tecnologie e tecniche emergenti”.

“Il livello di sicurezza dei prodotti aeronautici è attualmente stabilito tramite le guidelines contenute negli aviation Software and Airborne Electronic Hardware standards, rispettivamente ED-12C/DO-178C e ED-80/DO-254, nonché aspetti dell’ARP-4754A. La aviation-specific and comprehensive nature del development assurance approach può rappresentare un ostacolo all’adozione di nuove tecnologie”, prosegue EASA.

“Questi criteri forniscono il quadro per esplorare come le migliori pratiche di altri settori, come quello automobilistico, potrebbero essere applicate all’aviazione”, ha affermato il FAA Executive Director of Aircraft Certification Service, Lirio Liu.

“L’obiettivo della Task Force era sviluppare l’“Abstraction Layer” estraendo i concetti chiave da ED-12C/DO-178C, ED-80/DO-254, EASA & FAA A(M)C 20-115D e EASA e FAA A(M)C 20-152A. Successivamente ha formulato una serie di 20 criteri per la valutazione del candidate alternate standard.

L’“Abstraction Layer” non è destinato a fungere da nuovo standard alternativo. Non intende invalidare o mettere a rischio le attuali development assurance practices.

Vuole invece essere uno strumento ponte, offrendo una serie di criteri per valutare potenziali standard alternativi o metodologie disponibili al pubblico utilizzate in altri settori industriali. Faciliterà inoltre l’introduzione di nuove tecnologie, consentendo la valutazione dei prodotti utilizzando altri development assurance standards”, conclude EASA.

(Ufficio Stampa EASA)