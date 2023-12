British Airways entra in una partnership per ampliare il carbon removals market

CUR8, una società con sede nel Regno Unito impegnata nella costruzione del mercato globale per la rimozione del carbonio, in collaborazione con UNDO, uno sviluppatore di progetti di rimozione dell’anidride carbonica leader a livello mondiale fondato nel Regno Unito, British Airways e Standard Chartered, ha lanciato un progetto pilota di finanziamento unico nel suo genere per contribuire ad ampliare il mercato della rimozione del carbonio. Soluzioni finanziarie di questo tipo rappresentano un passo cruciale per consentire al carbon removals market di raggiungere la scala necessaria, secondo l’IPCC, per limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi.

La rimozione del carbonio è il processo di rimozione dell’anidride carbonica dall’atmosfera e di immagazzinamento in modo sicuro per decenni e idealmente secoli. Le rimozioni avvengono in un’ampia gamma di approcci che vanno dallo stoccaggio del carbonio negli alberi e nel suolo alla cattura dell’anidride carbonica direttamente dall’aria e allo stoccaggio duraturo nel sottosuolo o attraverso una maggiore erosione delle rocce.

Il settore è nascente e deve crescere in modo esponenziale per sostenere gli obiettivi climatici e raggiungere emissioni nette pari a zero. Tuttavia, il finanziamento può rappresentare una sfida anche per gli approcci più promettenti.

Questo progetto pilota mira a consentire ad ambiziosi carbon removal suppliers di crescere con più capitale disponibile sotto forma di finanziamento del debito, garantito dalla futura domanda dei clienti tramite accordi di acquisto avanzati.

Carrie Harris, Director of Sustainability at British Airways, ha dichiarato: “In British Airways, la rimozione del carbonio costituisce una parte fondamentale della nostra strategia per raggiungere emissioni nette pari a zero e quindi siamo lieti di far parte di questo progetto pilota rivoluzionario. Sebbene questo acquisto iniziale sia relativamente piccolo, la partnership spera di aprire la strada per sbloccare futuri investimenti e contribuire ad accelerare il futuro aumento della tecnologia di rimozione del carbonio. Questa collaborazione rafforzerà il nostro impegno per raggiungere net zero entro il 2050 ed è una soluzione necessaria e a lungo termine per agire sulle nostre emissioni di carbonio”.

Marta Krupinska, CEO e co-fondatrice di CUR8, ha dichiarato: “È chiaro che le rapide innovazioni tecnologiche e scientifiche richiedono finanziamenti adeguati, nuovi e abbondanti. Siamo lieti di lanciare questo progetto pilota con UNDO, British Airways e Standard Chartered per dimostrare che il debt financing è necessario oltre al venture capital per sbloccare la scalabilità per la rimozione del carbonio”.

Marisa Drew, Chief Sustainability Officer di Standard Chartered, ha dichiarato: “Siamo consapevoli che i mercati del carbonio ad alta integrità e le relative attività di rimozione possono accelerare il progresso verso net zero se abbinati a continui sforzi di mitigazione e adattamento. Considerato questo focus, siamo entusiasti dell’opportunità di collaborare con controparti così allineate alla missione per sviluppare questa struttura finanziaria, nella speranza che possa supportare più fornitori ad espandersi”.

