Embraer sigla un Follow On Support Agreement con la Hellenic Air Force

Embraer fornirà integrated logistical support services attraverso il Follow On Support Agreement contract firmato di recente per la Hellenic Air Force fleet, composta da un ERJ-135LR e quattro ERJ-145 AEW&C. Il contratto copre spare parts, repair, pool, maintenance and technical services per i cinque jet Embraer attualmente utilizzati dalla Hellenic Air Force.

“L’Hellenic Air Force è lieta di firmare questo contratto con Embraer. Utilizziamo l’aereo dal gennaio 2000 e, quando necessario, abbiamo contato sull’eccellente supporto di Embraer. Con il Follow On Support Agreement, l’Hellenic Air Force aumenterà ancora di più la prontezza e la disponibilità della sua flotta”, afferma il General Kontantinous Kleniatis, Chief of Staff of the Hellenic Air Force Support Command.

“Embraer è onorata di essere selezionato dalla Hellenic Air Force per questo contratto, che dimostra la sua fiducia nella nostra piattaforma e nel nostro supporto. La nostra soluzione è molto competitiva e la decisione dell’Hellenic Air Force per questo modello rafforza una tendenza mondiale, con i clienti alla ricerca di una soluzione logistica completa”, afferma Carlos Naufel, President and CEO, Embraer Services & Support.

“Il contratto include un dedicated parts Pool Program per i military customers di Embraer, in cui i costi di inventario sono condivisi tra i clienti che acquistano il servizio. Si tratta di un modo conveniente per garantire la disponibilità per ERJ-135/145, Legacy 600/650 e AEW&C operati da defense forces and government customers. Il programma è operativo da più di 15 anni e ha fornito un servizio efficiente ed efficace che riflette l’impegno di Embraer verso l’eccellenza. Nel corso degli anni il programma ha consentito la disponibilità di risorse di alto valore, supporto e component exchange services”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)