Rolls-Royce: testata la electrical motor technology for Regional Air Mobility

Rolls-Royce informa: “Il nostro primo motor demonstrator per il commuter aircraft market è stato assemblato con successo, montato sul test bench e fatto girare per la prima volta a Trondheim, Norvegia.

Il motore è una 320 kW direct-drive electric machine, appositamente progettata per le esigenze degli electric commuter aircraft. Queste includono l’essere il più leggero possibile, compatto e adattabile a diverse configurazioni, oltre a soddisfare i più elevati standard di sicurezza possibili richiesti nel settore dell’aviazione. Il suo air-cooling system aiuta a ridurre il peso del sistema e la complessità del progetto, mentre la sua four-electric-lane architecture lo rende più sicuro e più resistente ai guasti.

Gli hybrid-electric and electric commuter aircraft sono innovativi velivoli da 9 a 19 passeggeri con short take-off and landing capabilities. Si prevede che entreranno in funzione commerciale entro questo decennio, possono rappresentare una risposta economicamente vantaggiosa agli attualmente costosi spostamenti lavorativi, ma possono anche aiutare a collegare aree geograficamente remote o difficili da raggiungere, oltre a supportare una maggiore domanda per il trasporto di merci attraverso l’e-commerce”.

“Il team ha ora finalizzato l’assemblaggio del primo modello di questo motor design, lo ha montato su un test bench e ha condotto con successo il suo primo passive test. Con questo passive test, si è potuta dimostrare dimostrare la basic mechanical and electrical functionality del motore, dandoci la sicurezza necessaria per passare alle fasi successive dei test a Monaco, Germania.

Nelle settimane successive, il motore sarà sottoposto a ulteriori test rigorosi per aiutarci a convalidare le nostre ipotesi di progettazione e migliorare la progettazione per ulteriori iterazioni.

Un team globale in cinque sedi ha lavorato a stretto contatto per realizzare questo successo. Sebbene l’assemblaggio e i test si siano svolti a Trondheim, Norvegia, il team che ha progettato il motore e ne ha pianificato l’assemblaggio e i test è distribuito anche in Germania e Ungheria“, prosegue Rolls-Royce.

“Per consentire la produzione di queste tecnologie, che non sono ancora prodotte come beni di consumo nel settore, il team ha dovuto progettare autonomamente alcune attrezzature e strumenti di assemblaggio, gettando allo stesso tempo le basi per una produzione scalabile. Sono stati inoltre progettati e utilizzati macchinari speciali per l’isolamento del motore, offrendo preziose capacità interne per la futura produzione di macchine elettriche altamente sicure.

Avere il controllo su ogni fase del percorso del dimostratore, dalla progettazione al primo spin, significa avere piena trasparenza sui parametri e sulle condizioni che possono influenzare la macchina durante la produzione e la messa in servizio. Ciò ci consente di trarre conclusioni molto accurate dalle nostre osservazioni durante i test e di fare previsioni migliori per la durata del motore e le sue future iterazioni.

Il team di Trondheim ha potuto sfruttare la propria esperienza derivante dalla manufacturing and electric machine test del generatore da 2 MW precedentemente sviluppato per l’E-Fan X project, nonché dalla vasta esperienza con macchine elettriche per applicazioni marine. Il team più ampio sta anche incorporando quanto appreso dai precedenti progetti di macchine elettriche, come un generatore da 500 kW progettato per il M250H project, un 400 kW electric motor progettato per il Do228hep concept e un ulteriore 2 MW electric motor concept sviluppato per regional aircraft“, conclude Rolls-Royce.

Sigurd Øvrebø, Managing Director of Rolls-Royce Electrical Norway, ha commentato: “Voglio ringraziare il team per aver raggiunto questo traguardo. È un buon esempio di team internazionale che sfrutta i punti di forza e le capacità che abbiamo in Rolls-Royce, utilizzando allo stesso tempo questo tipo di capacità di produzione locale che abbiamo qui in Norvegia per riunirsi e fornire in tempo e con qualità questo dimostratore”.

Lo sviluppo del motore è parzialmente finanziato dal German Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Rolls-Royce)