News Brevi – 04.01.2024

RYANAIR LANCIA UNA PROMOZIONE FLASH DI 24 ORE CON VOLI SCONTATI DEL 20% – Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato oggi (4 gennaio) una promozione flash di 24 ore con sconti del 20% sulle tariffe per aiutare a sconfiggere la malinconia di gennaio. Queste tariffe basse sono disponibili ora solo su ryanair.com e sono valide per i viaggi fino al 15 marzo 2024. Per chi desidera esplorare e immergersi nella cultura di una nuova destinazione, c’è una scelta davvero ampia grazie al network leader del settore di Ryanair, che comprende oltre 230 destinazioni entusiasmanti”. Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Quale modo migliore per alleviare il malessere post-natalizio se non prenotare i prossimi viaggi del 2024? Esplorare e immergersi nella cultura di una nuova destinazione, smaltire i lauti pasti delle feste con una settimana bianca o portarsi avanti con l’abbronzatura estiva scegliendo una fuga alla ricerca del sole invernale: la promozione flash di 24 ore di Ryanair con sconti del 20% ti permetterà di trovare le tariffe più basse d’Europa. Visita Ryanair.com ora per prenotare il tuo volo low cost e sconfiggere la malinconia di gennaio”.

AEROPORTO DI CAGLIARI: 4.800.000 PASSEGGERI NEL 2023 – All’Aeroporto di Cagliari il 2023 si chiude con 4.846.000 passeggeri, tra arrivi e partenze. Superata la quota di viaggiatori che era stata raggiunta nel 2019 (4.739.077). Il confronto con il 2022 evidenzia una crescita di traffico del 10,5%. Il picco mensile si è avuto a luglio con 614.674 passeggeri. Nei collegamenti nazionali si registrano 3.604.463 passeggeri totali. Sulle tratte internazionali, negli ultimi dodici mesi, i passeggeri sono stati 1.241.537. I movimenti degli aeromobili nel 2023, tra atterraggi e decolli, hanno raggiunto quota 33.584.

IBERIA: MANCATO ACCORDO CON I SINDACATI, CONFERMATO LO SCIOPERO – Iberia informa: “Pochi minuti fa l’incontro tra Iberia e i sindacati (UGT/CCOO, USO e Comité Intercentros) si è concluso senza ottenere risultati positivi, per cui purtroppo è ancora in corso lo sciopero indetto per i giorni 5, 6, 7 e 8 gennaio. Iberia ribadisce che la sola convocazione dello sciopero ha già causato enormi danni a migliaia di persone che vedono alterati i loro viaggi, così come alle oltre 90 compagnie aeree servite da Iberia Airport Services e che sono state costrette a cancellare e modificare i voli. Lo sciopero ha costretto Iberia, Iberia Express e Air Nostrum a cancellare più di 400 voli, colpendo più di 45.000 passeggeri. La compagnia ha già trovato una sistemazione per il 92% di loro, trasferendoli su altri voli, date o orari o, se hanno preferito, ricevendo un rimborso per i loro biglietti. La compagnia continua a lavorare per ricollocare il restante possibile, tenendo conto della complessità delle date, subito dopo Natale, e dell’elevato coefficiente di riempimento dei voli. I clienti che lo desiderano potranno comunque richiedere le modifiche attraverso il sito di Iberia, le agenzie di viaggio dove hanno effettuato l’acquisto o il Centro Assistenza Clienti della compagnia, che ha rinforzato il suo personale, ma dove si potrebbe riscontrare un tempo di attesa più lungo di quello previsto di solito. Il numero di telefono da chiamare dalla Spagna è 900 111 500. I numeri per chiamare dall’estero possono essere consultati sul sito di Iberia. Iberia ringrazia ancora una volta tutti i suoi clienti per la comprensione e la pazienza e si scusa per i disagi causati dallo sciopero indetto dai sindacati dei servizi aeroportuali”.

CONDOR AMPLIA ULTERIORMENTE IL SUO PROGRAMMA DI INTRATTENIMENTO A BORDO – Condor informa: “Godetevi il massimo dell’intrattenimento con Condor: il FlyStream entertainment portal è ora a disposizione gratuita degli ospiti su tutti i voli verso destinazioni a corto e medio raggio. Il portale è accessibile tramite un codice QR o inserendo un link sul proprio dispositivo. Offre un’ampia selezione di film, serie, documentari, musica, giochi ed eJournal e gli utenti possono anche seguire in tempo reale la propria rotta di volo. Per fare ciò è sufficiente che il telefono cellulare o il tablet siano collegati al FlyStream Wifi disponibile a bordo. Gli ospiti che desiderano rimanere connessi al mondo digitale sopra le nuvole possono acquistare uno dei tre pacchetti Internet per il proprio dispositivo mobile tramite il portale FlyConnect durante un volo a lungo raggio con l’Airbus A330neo. Condor investe in una piattaforma software aperta per offrire in futuro ulteriori contenuti interessanti tramite FlyConnect, come guide di viaggio per numerose destinazioni Condor, giochi o il blog Condor. Ciò ci consente di creare la piattaforma per un’esperienza di volo ancora più innovativa e personalizzata. Grazie alla comunicazione in tempo reale via Internet, i contenuti possono essere personalizzati per ogni volo. Condor sviluppa costantemente il software per poter offrire sempre più contenuti. Il primo aereo ad essere equipaggiato con la nuova tecnologia è l’A330neo con marche di registrazione D-ANRT. Tutti gli altri A330neo riceveranno il nuovo aggiornamento software nei prossimi mesi”. “Condor offre inoltre eJournal scaricabili gratuitamente su tutti i voli. Dalle ultime notizie ai resoconti di viaggio stimolanti, ce n’è per tutti i gusti. A partire da 48 ore prima della partenza gli ospiti della Business Class ricevono tre download gratuiti, gli ospiti della Premium Economy Class due e in Economy Class è disponibile un download. Il viaggio con Condor può essere prenotato presso tutti i tour operator tedeschi e presso le agenzie di viaggio, mentre i biglietti aerei sono disponibili come di consueto su https://www.condor.com/eu e per telefono”, conclude Condor.

DELTA VINCE IL CIRIUM PLATINUM AWARD – A testimonianza dell’impegno di Delta verso la puntualità e l’eccellenza operativa, la compagnia aerea ha ottenuto il Platinum Award di Cirium per il terzo anno consecutivo. “Questo premio, assegnato alle compagnie aeree che mostrano performance esemplari in termini di puntualità durante lo svolgimento di operazioni complesse – il tutto limitando l’impatto dei disagi sui propri clienti – è reso possibile dalla cura e dalla dedizione del personale Delta”, afferma Delta. “Il personale Delta ci pone ai vertici del settore per la puntualità e ci permette di fornire pienamente il servizio accogliente, elevato e premuroso per cui il nostro brand è noto”, ha affermato Mike Spanos, COO di Delta. “Grazie a tutti i 100.000 colleghi Delta per le performance eccezionali nel 2023 e per portarle avanti nel nuovo anno”. “Nel complesso Delta ha offerto un’affidabilità leader del settore nel quarto trimestre 2023. I Delta network system Completion Factor, on-time arrival rate (A0) and on-time departure rate (D0) per il quarto trimestre 2023 sono tutti migliorati notevolmente rispetto al quarto trimestre 2022. Oltre a vincere il Cirium Platinum Award, Delta è in cima alla classifica per essere la compagnia aerea più puntuale del Nord America. Nel 2023 Cirium ha tracciato 1.635.486 voli Delta, l’84,72% dei quali è arrivato in orario, in aumento rispetto all’83,63% dell’anno precedente. La Delta on-time performance ha superato di gran lunga i North American industry benchmarks. Degli oltre 8 milioni di voli tracciati da Cirium nel 2023, il 74,45% è arrivato in orario. La percentuale di arrivi puntuali di Delta è stata superiore del 2,47% rispetto al suo North American competitor più vicino. Inoltre, Delta si è posizionata al di sopra dei benchmark globali, con l’83,67% di arrivi puntuali su quasi 6 milioni di voli tracciati da tutti i global top performers. Cirium definisce un volo in orario come un volo che arriva entro 15 minuti dall’arrivo previsto al gate”, prosegue Delta. “È incredibile vedere Delta Air Lines vincere il suo terzo Platinum Award consecutivo e raggiungere il primo posto nella North American Category”, afferma il Cirium CEO, Jeremy Bown. “La loro incessante ricerca di efficienza e puntualità è encomiabile, mentre ci avventuriamo verso il 2024, un anno ricco di promesse per il settore dell’aviazione”.

AMERICAN AIRLINES FORNISCE PERFORMANCE LEADER DEL SETTORE DURANTE IL WINTER HOLIDAY TRAVEL PERIOD – American Airlines informa: “American Airlines ha fornito un’altra forte performance operativa per i suoi clienti durante il periodo di viaggio delle vacanze invernali, cancellando il minor numero di voli tra i major carriers e operando un numero significativamente maggiore di voli puntuali rispetto al periodo festivo dello scorso anno. American è stata in grado di ottenere questa ottima prestazione nonostante le condizioni meteorologiche in molte parti del Paese e un volume significativo di non-scheduled, non-air carrier operations, che hanno comportato maggiori ritardi nell’air traffic control”. “Quando i clienti acquistano i biglietti con American ripongono la loro fiducia in noi per garantire un’operazione sicura e affidabile e sono orgoglioso di dire che, grazie al duro lavoro dei membri del nostro team, abbiamo mantenuto tale impegno, nonostante i venti contrari durante le festività, tra cui condizioni meteorologiche avverse e una maggiore congestione del controllo del traffico aereo”, ha affermato David Seymour, American’s Chief Operating Officer. “Apprezziamo i nostri partner federali – la Federal Aviation Administration (FAA), la Transportation Security Administration (TSA) e la U.S. Customs and Border Protection (CBP) – per il loro ruolo fondamentale nel rendere questo periodo di viaggio festivo un successo”. “American ha accolto quasi 7,8 milioni di clienti su oltre 71.000 voli dal 20 dicembre. Il periodo si conclude l’8 gennaio. Ad oggi, American ha superato i suoi principali concorrenti in termini di completion factor, cancellando il minor numero di voli. American non ha cancellato un solo mainline flight per i primi sei giorni di questo periodo di viaggio (con nove giorni totali senza mainline cancellation) e solo 16 mainline flights sono stati cancellati durante questo periodo festivo. La puntualità delle partenze e degli arrivi di American è migliorata di circa il 15% rispetto al 2022 holiday period. I continui investimenti di American e l’attenzione alla gestione dei bagagli attraverso la nostra rete stanno dando i loro frutti, con il parametro chiave che misura i bagagli smarriti in miglioramento del 66% rispetto all’holiday period dello scorso anno”, conclude American Airlines.

EASYJET RILANCIA IL SUO “PROJECT RUNWAY” – Con le previsioni che stimano che il settore avrà bisogno di 1,3 milioni di nuovi professionisti dell’aviazione nei prossimi 10 anni oltre alle opportunità di reclutamento esistenti, easyJet ha rilanciato il suo flagship graduate programme in UK, dopo una pausa di tre anni. “Il programma, che mira ad attrarre un gruppo eterogeneo di persone con la tenace ambizione di diventare futuri leader nei settori dell’ingegneria, della finanza e del management, ha accolto 16 studenti per il 2023 dopo una pausa di tre anni dovuta alla pandemia, e ora richiede più candidati per il 2024. Il “Project Runway” di easyJet mira ad accelerare le loro prospettive di carriera in ruoli di leadership e a evidenziare la diversità dei ruoli all’interno dell’organizzazione oltre le operazioni di prima linea della compagnia aerea, tra cui piloti, personale di cabina e assistenza a terra. I laureati che accedono all’Engineering programme devono avere una laurea in ingegneria. Tuttavia, i Finance and Management programmes saranno disponibili per laureati con una vasta gamma di titoli tra cui Lingue moderne, Storia dell’arte, Storia moderna e Politica rispettivamente dell’Università di Exeter, Birmingham e Manchester, solo per citarne alcuni. Dopo un’ampia formazione di quattro settimane, il gruppo trascorrerà due anni a rotazione attraverso una serie di tirocini per diversi “percorsi” di carriera, tra cui management and engineering. D’altra parte, coloro che intraprendono il percorso finanziario trascorreranno un totale di tre anni ruotando ruoli diversi all’interno di quel percorso di carriera”, afferma easyJet. Jane Storm, Group People Director, easyJet, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di rilanciare il nostro Runway Management Programme e di incorporare i nostri Engineering & Finance programmes nella stessa iniziativa per gli studenti dell’ultimo anno provenienti da tutto il Regno Unito. Questo programma offre una visione completa della compagnia, nonché sui diversi ruoli offerti”. L’easyJet Runway Management Programme è stato istituito a settembre e, insieme all’Engineering & Finance programme della compagnia aerea, opera su base annuale. Le candidature per i nuovi candidati sono ora aperte e saranno attive fino a metà gennaio 2024.

JETBLUE ESPANDE LA SUA PRESENZA IN FLORIDA CON IL SERVIZIO VERSO TALLAHASSEE – JetBlue ha annunciato oggi il lancio ufficiale del servizio tra Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) e Tallahassee International Airport (TLH), con il primo volo in arrivo a Tallahassee questa mattina. “Il nuovo servizio di JetBlue opererà quotidianamente, introducendo il pluripremiato servizio della compagnia aerea, tariffe basse e una migliore opzione di viaggio per i clienti su una rotta con concorrenza limitata”, afferma JetBlue. “Siamo entusiasti di introdurre la concorrenza e il sollievo tanto necessari su una rotta che ha sofferto di tariffe elevate per decenni”, ha affermato Robert Land, head of government affairs, associate general counsel, JetBlue. “Questa nuova rotta dimostra ulteriormente il nostro impegno nei confronti del Sunshine State e nel fornire tariffe basse, ottimo servizio e connettività ai clienti a Fort Lauderdale, Tallahassee e oltre”. In Florida, JetBlue offre attualmente un servizio nelle sue focus cities di Fort Lauderdale e Orlando, nonché a Miami, West Palm Beach, Key West, Jacksonville, Fort Myers, Sarasota/Bradenton e Tampa. All’interno dello stato, JetBlue offre attualmente voli da Fort Lauderdale a Jacksonville. Con il servizio verso Tallahassee che inizia oggi, JetBlue servirà ora oltre 40 destinazioni da Fort Lauderdale. “Celebriamo il lancio del servizio non-stop da Fort Lauderdale a Tallahassee poiché i frequent flyer su questa rotta desiderano da tempo più opzioni di volo per viaggiare tra queste due destinazioni”, ha affermato Mark Gale, FLL CEO/Director of Aviation. “Questo è un ottimo modo per iniziare il 2024 e non vediamo l’ora di continuare la collaborazione con JetBlue, in vista di un’ulteriore crescita di FLL per il futuro”. JetBlue opererà la rotta utilizzando il suo aeromobile Airbus A320.

ROLLS-ROYCE: MICROGRID SULUTIONS PER SUPPORTARE LA UK SUPPLY CHAIN – Rolls-Royce informa: “La supply chain del Regno Unito sta cercando di diventare più verde, investendo in soluzioni energetiche sostenibili per alimentare qualsiasi cosa, dal trasporto merci allo stoccaggio. Allo stesso tempo, le recenti sfide, dalla Brexit alla pandemia COVID-19 e all’ostruzione temporanea del Canale di Suez, hanno avuto un impatto sull’importazione e sull’esportazione di prodotti essenziali e hanno evidenziato inadeguatezze nelle riserve nazionali. Tutto ciò ha causato un cambiamento visibile nel panorama del Regno Unito, con una crescente domanda di storage solutions affidabili e sostenibili. Presso Symmetry Park Biggleswade, lo sviluppatore industriale e logistico Tritax Symmetry ha lavorato per sviluppare una soluzione del genere con BasePower Ltd, uno sviluppatore di servizi energetici in crescita focalizzato sulla fornitura di soluzioni sostenibili, a basso costo e ad alta efficienza che consentano la transizione energetica del Regno Unito. Per rendere il sito a prova di futuro e fornire energia rinnovabile e resiliente, BasePower ha selezionato una Rolls-Royce mtu microgrid solution che include tre mtu CHP units, due mtu EnergyPack battery containers, due mtu emergency gensets e il complete microgrid control system”.