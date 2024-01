SWISS ha trasportato in modo affidabile più di mezzo milione di passeggeri nel periodo di Natale e Capodanno

Swiss International Air Lines (SWISS) può registrare una performance ampiamente positiva nelle sue operazioni di volo durante il periodo delle vacanze di Natale e Capodanno. “Tra venerdì 22 dicembre 2023 e martedì 2 gennaio 2024, la compagnia e i suoi dipendenti hanno trasportato 546.961 viaggiatori verso la loro destinazione. In questo modo la compagnia ha raggiunto una schedule stability, cioè la percentuale dei voli complessivamente operati come da offerta (anche se eventualmente con ritardi), pari al 98,5%. Nelle precedenti festività di Natale e Capodanno, SWISS aveva trasportato 467.955 passeggeri con una schedule stability del 99,4%”, afferma SWISS.

“Sono lieto che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo e che siamo riusciti a rispettare quasi sempre i nostri programmi, anche durante le intense giornate di Natale”, afferma Oliver Buchhofer, SWISS Head of Operations. “Di conseguenza, siamo riusciti a portare tanti dei nostri clienti in modo affidabile verso le loro famiglie e gli amici, per godersi le vacanze insieme. Proprio come l’intensa stagione delle vacanze estive, questa è sempre una vera sfida. Ma, grazie all’eccellente ed eccezionale lavoro e alla dedizione di tutto il nostro personale in SWISS, siamo riusciti a padroneggiarla ancora una volta”.

“Sebbene SWISS sia stata in grado di operare gran parte dei suoi servizi nel periodo natalizio come previsto, nelle ultime due settimane si sono verificati numerosi ritardi, insieme a 58 cancellazioni di voli”, prosegue SWISS.

“Il tempo si è rivelato una sfida particolare”, spiega Oliver Buchhofer. “Forti venti, gelo e neve hanno ostacolato le nostre operazioni di volo – in alcuni casi in modo grave – e abbiamo riscontrato ritardi. Inoltre, come il resto della Svizzera, abbiamo avuto la nostra giusta dose di ondate di raffreddore e influenza, e molte delle nostre persone hanno dovuto darsi malate. Quindi vorrei ringraziare ancora di più tutti i nostri dipendenti e i nostri partner che hanno fatto così tanto per i nostri passeggeri nelle ultime due settimane, in volo e a terra”.

“Circa il 17% di tutti i voli SWISS è arrivato a destinazione con un ritardo di oltre 30 minuti. Più della metà di tutte le partenze (58%) sono state puntuali, ovvero sono decollate entro 15 minuti dall’orario di partenza previsto. La maggior parte dei ritardi si verificano in aeroporto prima della partenza e alcuni di questi possono essere recuperati durante il viaggio.

La chiara priorità operativa di SWISS nel periodo di Natale e Capodanno era quella di eseguire il maggior numero possibile di scheduled services”, conclude SWISS.

“Soprattutto durante le festività natalizie è di vitale importanza portare i nostri passeggeri in modo affidabile dove desiderano, in modo che non perdano l’occasione di trascorrere questi giorni con i loro cari”, sottolinea Oliver Buchhofer. “Ed è per questo che poniamo la nostra enfasi operativa direttamente sulla nostra schedule stability”.

SWISS aveva già annunciato l’estate scorsa che avrebbe intrapreso una serie di azioni per migliorare sostanzialmente la puntualità dei suoi voli.

(Ufficio Stampa Swiss International Air Lines – Photo Credits: Swiss International Air Lines)