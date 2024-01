Nuovo collegamento Milano Bergamo – Londra di Aeroitalia

Aeroitalia e l’Aeroporto Milano Bergamo informano: “Siamo lieti di annunciare che Aeroitalia inaugurerà una nuova ed entusiasmante rotta aerea che collegherà Milano Bergamo a Londra. Questo nuovo collegamento, reso possibile grazie alla stretta collaborazione con l’Aeroporto di Milano Bergamo e quello di Londra Southend, rappresenta non solo un traguardo significativo per la compagnia, ma anche un’opportunità unica per rafforzare i legami tra Italia e Regno Unito.

A partire dal 25 marzo 2024 i viaggiatori potranno volare direttamente da Milano Bergamo a Londra Southend tutti i giorni (tranne sabato), compresa la domenica.

I voli, operati con aeromobili Boeing 737-800 in configurazione da 189 posti, sono già in vendita sul sito della Compagnia con i seguenti orari:

XZ3003 – Da Lun a Ven – Milano BERGAMO 09:00 LONDRA SOUTHEND 09:45

XZ3003 – Domenica – Milano BERGAMO 09:00 LONDRA SOUTHEND 09:45

XZ3004 – Da Lun a Ven – LONDRA SOUTHEND 10:45 Milano BERGAMO 13:30

XZ3004 – Domenica – LONDRA SOUTHEND 10:45 Milano BERGAMO 13:30

La decisione strategica di operare sull’aeroporto di Londra Southend è stata scelta anche in virtù degli ottimi collegamenti che uniscono lo scalo aeroportuale al centro di Londra, comodamente raggiungibile in treno in soli 52 minuti, grazie anche alla stazione ferroviaria ubicata di fronte al terminal dell’aeroporto, che favorisce un’agevole e veloce fruizione della connessione con la città”.

Gaetano Intrieri, Amministratore Delegato di Aeroitalia, ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a questo nuovo progetto dichiarando: “Questa iniziativa è il risultato di un duro lavoro, dedizione e impegno da parte di tutto il team di Aeroitalia. Siamo determinati a continuare a migliorare e ad ampliare le nostre operazioni per offrirvi sempre servizi di alta qualità. Siamo fiduciosi che questa nuova rotta diventerà un ponte tra culture, connettendo le nostre bellissime città italiane con la vibrante energia di Londra”.

Giacomo Cattaneo, Direttore Commerciale Aviation SACBO: “Salutiamo il 2024 con la prima buona notizia: l’annuncio della nuova rotta operata da Aeroitalia che inizierà a volare da Milano Bergamo a Londra Southend in coincidenza con l’entrata in vigore della stagione estiva 2024. Il network del nostro aeroporto si rafforza con una destinazione che permette sia di servire la regione dell’Essex, sia la capitale britannica grazie al collegamento ferroviario con due linee che raggiungono rapidamente e frequentemente il centro della City. Apprezziamo la scelta di Aeroitalia, perché consente di offrire all’utenza dell’aeroporto di Milano Bergamo una ulteriore opportunità di raggiungere Londra e l’area che la circonda”.

(Ufficio Stampa Aeroitalia – SACBO)