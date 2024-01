IATA: l’Air Cargo Demand è aumentata dell’8,3% a novembre

IATA ha pubblicato i dati per i global air cargo markets a novembre 2023, indicando la crescita su base annua più forte in circa due anni. Ciò è in parte dovuto alla debolezza di novembre 2022, ma riflette anche il quarto mese consecutivo di rafforzamento della domanda per l’air cargo.

La domanda globale per l’air cargo, misurata in cargo tonne-kilometres (CTKs), è aumentata dell’8,3% rispetto a novembre 2022. Per le operazioni internazionali, la crescita della domanda è stata dell’8,1%.

La capacità, misurata in available cargo tonne-kilometres (ACTKs), è aumentata del 13,7% rispetto a novembre 2022 (+11,6% per le operazioni internazionali). La maggior parte della crescita della capacità continua ad essere attribuibile all’aumento della belly capacity, mentre gli international passenger markets continuano la loro ripresa post-COVID.

Rispetto a novembre 2019 (pre-COVID-19), la domanda è in calo del 2,5% mentre la capacità è aumentata del 4,1%.

“La air cargo demand a novembre è aumentata dell’8,3% rispetto al 2022, la crescita anno su anno più forte in quasi due anni. Si tratta di un raddoppio rispetto all’aumento del 3,8% di ottobre e di un quarto mese di sviluppo positivo del mercato. Si preannuncia una fine anno incoraggiante per l’air cargo, nonostante le significative preoccupazioni economiche presenti per tutto il 2023 e che continuano all’orizzonte”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

I vettori europei hanno visto i loro air cargo volumes aumentare del 6,7% a novembre rispetto allo stesso mese del 2022. Si è trattato di una performance migliore rispetto a ottobre (1,0%). La capacità è aumentata del 6,5% a novembre 2023 rispetto al 2022.

(Ufficio Stampa IATA)