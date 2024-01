Nuovo CEO per JetBlue Airways

JetBlue Airways ha annunciato che Joanna Geraghty, attualmente president and chief operating officer della compagnia, succederà a Robin Hayes come chief executive officer, a partire dal 12 febbraio 2024. Hayes continuerà a far parte del Board of Directors della compagnia fino a quel momento, a quel punto Geraghty entrerà a far parte del Board. Hayes ricoprirà il ruolo di strategic advisor della compagnia nei prossimi mesi.

Hayes ha dichiarato: “È agrodolce ritirarsi da questa compagnia aerea che amo, ma mi sentirò sempre parte del team JetBlue e farò il tifo per il suo continuo successo. Per quasi 35 anni, sia in British Airways che qui in JetBlue, ho amato lavorare in questo settore. Tuttavia, le sfide straordinarie e la pressione di questo lavoro hanno avuto il loro peso e, su consiglio del mio medico e dopo aver parlato con mia moglie, è ora che mi concentri maggiormente sulla mia salute e sul mio benessere. Sono profondamente grato per questi anni entusiasmanti e mi sento molto fortunato ad aver lavorato presso una compagnia aerea con un brand, una cultura e un team semplicemente diversi da qualsiasi altro al mondo.

È stato un privilegio guidare JetBlue negli ultimi nove anni e sono orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato. Con un rigoroso piano di successione in atto, io e il Board siamo fiduciosi che Joanna sia più che pronta, dato il suo ruolo fondamentale nella gestione delle attività quotidiane di JetBlue e nel posizionamento della compagnia aerea per il successo. Ha guidato l’operazione attraverso il periodo più turbolento nella storia della compagnia aerea, ha supervisionato lo sviluppo e l’esecuzione di nuove iniziative commerciali e ha lavorato instancabilmente per rendere JetBlue un posto migliore per i nostri membri dell’equipaggio e i nostri clienti. È stata attivamente impegnata nella nostra pianificazione dell’integrazione rispetto alla proposta Spirit transaction. Inoltre, Joanna e il team hanno sviluppato un piano forte per JetBlue, mentre lavoriamo per tornare alla redditività. Per tutti questi motivi, so che la compagnia aerea è ben attrezzata per continuare a promuovere il progresso e posso passare il testimone con fiducia, sapendo che è il leader giusto al momento giusto per la nostra compagnia aerea”.

Peter Boneparth, chair of JetBlue’s Board, ha dichiarato: “A nome dell’intero Board, voglio congratularmi con Joanna e ringraziare Robin per il suo contributo e la sua eccezionale leadership. Robin ha guidato la compagnia aerea attraverso cambiamenti e innovazioni significativi, prendendosi cura della cultura unica di JetBlue e allo stesso tempo instillando una mentalità di creazione di valore in tutta l’organizzazione, posizionandoci per una crescita futura sostenibile.

Quando Robin ci ha informato della sua decisione di andare in pensione dopo molti anni di servizio presso JetBlue, in linea con l’ampia pianificazione della successione del Board, il Board ha votato all’unanimità per trasferire il ruolo a Joanna, sapendo che è pienamente preparata per assumere il ruolo”.

Geraghty ha dichiarato: “Sono onorata ed entusiasta di ricoprire il ruolo di prossimo CEO di JetBlue. Con un brand amato, un’esperienza cliente leader del settore, una cultura unica e i migliori crew members del settore, JetBlue è da tempo un disgregatore. Sono entusiasta di continuare a lavorare con i 25.000 crew members di JetBlue. Sono molto orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato negli ultimi 20 e più anni e non vedo l’ora di sfruttare questo slancio mentre portiamo avanti le nostre iniziative strategiche, torniamo a una crescita redditizia e generiamo valore sostenibile per i nostri azionisti e tutti i nostri stakeholder”.

“La domanda a dicembre è rimasta solida, mentre la performance operativa durante le vacanze è rimasta forte. JetBlue prevede che i risultati del quarto trimestre 2023 si collochino al limite migliore dei guidance ranges forniti nell’aggiornamento del 7 dicembre 2023, sulla base dei risultati preliminari. JetBlue fornirà ulteriori dettagli sui suoi risultati il 30 gennaio 2024″, conclude JetBlue Airways.

